«Είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα»: Ο Πούτιν αποθέωσε τον Έλον Μασκ

Ο Πούτιν τόνισε η επικοινωνία με τον Μασκ είναι σημαντική, ώστε οι δορυφόροι Rassvet και Starlink να μην «παρεμβάλλονται μεταξύ τους όσο βρίσκονται σε τροχιά»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα»: Ο Πούτιν αποθέωσε τον Έλον Μασκ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποθέωσε τον Έλον Μασκ την Τετάρτη χαρακτηρίζοντας τον «πραγματική ιδιοφυΐα», αφού αποκάλυψε ότι οι δύο άνδρες βρίσκονται σε «στενή» επαφή για ζητήματα δορυφορικής τεχνολογίας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής στη Μόσχα, όπου ο Πούτιν αναφέρθηκε στο δορυφορικό πρόγραμμα διαδικτύου της Ρωσίας, το Rassvet, το οποίο παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο στους πολίτες μέσω δορυφόρων.

«Είναι ιδιοφυΐα, μια πραγματική ιδιοφυΐα», είπε ο Πούτιν για τον Μασκ, όπως μετέδωσε το BBC. «Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η επικοινωνία με τον Μασκ είναι σημαντική, ώστε οι δορυφόροι Rassvet και Starlink να μην «παρεμβάλλονται μεταξύ τους όσο βρίσκονται σε τροχιά».

«Τόσο εμείς όσο και οι Αμερικανοί εταίροι μας το αποδίδουμε αμοιβαία σημασία σε αυτό και, παρά τα πολιτικά ζητήματα, εργαζόμαστε σκληρά», ανέφερε.

Το Starlink, το οποίο αποτελεί μέρος της SpaceX του Μασκ, έχει εκτοξεύσει περίπου 13.000 δορυφόρους, σύμφωνα με την εταιρεία. Αντίθετα, σύμφωνα με διαδικτυακές υπηρεσίες παρακολούθησης δορυφόρων, υπάρχουν μόνο μερικές δεκάδες δορυφόροι Rassvet που βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά.

Η ρωσική πρεσβεία στη Νότια Αφρική δήλωσε την Τετάρτη ότι το Rassvet αποτελεί «τη ρωσική εναλλακτική λύση του Starlink» και «σηματοδοτεί μόνο τα πρώτα βήματα της χώρας σε αυτόν τον τομέα».

«Η Ρωσία διατηρεί στενές επαφές με τις ΗΠΑ σε θέματα διαστήματος, μεταξύ άλλων και με τον Ελον Μασκ», έγραψε η πρεσβεία σε ανάρτησή της.

Οι σχέσεις Μόσχας και Ουάσινγκτον

Οι δηλώσεις του Πούτιν σχετικά με το Rassvet και το Starlink έρχονται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και η Ρωσία φαίνεται να αποκτούν νέα δυναμική, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση πέντε χρόνων από την έναρξη της πλήρης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει βασιστεί στο δορυφορικό διαδίκτυο του Starlink για να διατηρεί τις επικοινωνίες της, αλλά και για να αντιμετωπίζει τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο ουκρανικός στρατός αντιμετώπισε αιφνίδια προβλήματα συνδεσιμότητας με το Starlink, κάτι που ο Μασκ παραδέχτηκε ότι η SpaceX έκανε σκόπιμα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για εισαγωγές ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε στην άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ.

Λίγο αργότερα, ένας Αμερικανός πολίτης αφέθηκε ελεύθερος από τη ρωσική κράτηση, με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να αποκαλεί τον Πούτιν «ανθρωπιστή».

Ο Έλον Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια μετανάστευσε στον Καναδά πριν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ.

Όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η Tesla, η SpaceX και το Starlink, έχουν έδρα τις ΗΠΑ, με τις περισσότερες να δραστηριοποιούνται κυρίως από την Καλιφόρνια και το Τέξας.

Ο δισεκατομμυριούχος, η περιουσία του οποίου κατά καιρούς προσεγγίζει το ένα τρισεκατομμύριο, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς συμμάχους και χρηματοδότες του Τραμπ, καθώς και άλλων Ρεπουμπλικάνων πολιτικών στις ΗΠΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Πέθανε η εργαζόμενη που δέχθηκε επίθεση από λεοπάρδαλη σε πάρκο σαφάρι

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Τρία τάνκερ έπεσαν σε νάρκες και πήραν φωτιά, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Το μυστήριο των υπόγειων σηράγγων που έμειναν κρυμμένες για αιώνες και η θεωρία που δίνει απαντήσεις

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επικεφαλής της Nvidia ήταν στο στόχαστρο Κινέζας κατασκόπου

13:12ANNOUNCEMENTS

Ταμειακές Μηχανές: Μύθοι και πραγματικότητα

13:12ANNOUNCEMENTS

Δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή με την ευγενική υποστήριξη της Motor Oil

13:10WHAT THE FACT

Επιστήμονες προειδοποιούν: Πώς θα τελειώσει η ζωή στον πλανήτη μας

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο με γροθιές και κλωτσιές στη Βουλή της Αρμενίας - Σύρραξη βουλευτών σε ζωντανή μετάδοση

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Κάτοχος λαχείου 40 εκατ. δολαρίων επικύρωσε τον λαχνό του λίγο πριν λήξει η προθεσμία διεκδίκησης των χρημάτων

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποσά έως €1.560 φέτος

12:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε €50.000

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχίλα στον Ισημερινό: Καρτέλ αποκεφάλισε 16χρονη TikToker - «Μήνυμα» σε μαύρη σακούλα το κεφάλι της

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κουρέτας: Viral η φωτογραφία του από την παρέλαση με τους επίσημους να στέκονται στη βροχή

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Φονικό χτύπημα drone σε επιβατικό τρένο στο Ντνίπρο – Τουλάχιστον 13 νεκροί – Βίντεο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα»: Ο Πούτιν αποθέωσε τον Έλον Μασκ

12:33LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα με τα αστέρια χωρίς τίποτα από μέσα που έκλεψε την παράσταση στο σκοτάδι

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ηλεκτρικό καλώδιο: Δεν υπάρχει αίτημα άδειας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Κατάρρευση κτηρίου - Επιχειρούν διασώστες

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε €50.000

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω το αμερικανικό Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος που ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κουρέτας: Viral η φωτογραφία του από την παρέλαση με τους επίσημους να στέκονται στη βροχή

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

12:33LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα με τα αστέρια χωρίς τίποτα από μέσα που έκλεψε την παράσταση στο σκοτάδι

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχίλα στον Ισημερινό: Καρτέλ αποκεφάλισε 16χρονη TikToker - «Μήνυμα» σε μαύρη σακούλα το κεφάλι της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο με γροθιές και κλωτσιές στη Βουλή της Αρμενίας - Σύρραξη βουλευτών σε ζωντανή μετάδοση

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εν ψυχρώ δολοφονία σε κατάμεστο αυτοκινητόδρομο - Σκληρό βίντεο

09:38ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η σοκολάτα αποκτά μερικές φορές μια λευκή επίστρωση - Πότε πρέπει να την πετάξετε

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα πρώτα λόγια του «Mr Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI:  «Για 5 λεπτά με προλάβατε»

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαγκλαντές: Νεκρός σε ποτάμι ο αξιωματικός που βιντεοσκόπησε την απόδραση της πρώην πρωθυπουργού με ελικόπτερο

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σύλληψη «Mr Χωριάτικο»: Δεν είναι μόνο οι 149 κατηγορούμενοι - Ερευνούν δήμαρχο, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και αστυνομικούς για συνεργασία με το κύκλωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ