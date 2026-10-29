«Είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα»: Ο Πούτιν αποθέωσε τον Έλον Μασκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποθέωσε τον Έλον Μασκ την Τετάρτη χαρακτηρίζοντας τον «πραγματική ιδιοφυΐα», αφού αποκάλυψε ότι οι δύο άνδρες βρίσκονται σε «στενή» επαφή για ζητήματα δορυφορικής τεχνολογίας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής στη Μόσχα, όπου ο Πούτιν αναφέρθηκε στο δορυφορικό πρόγραμμα διαδικτύου της Ρωσίας, το Rassvet, το οποίο παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο στους πολίτες μέσω δορυφόρων.

«Είναι ιδιοφυΐα, μια πραγματική ιδιοφυΐα», είπε ο Πούτιν για τον Μασκ, όπως μετέδωσε το BBC. «Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η επικοινωνία με τον Μασκ είναι σημαντική, ώστε οι δορυφόροι Rassvet και Starlink να μην «παρεμβάλλονται μεταξύ τους όσο βρίσκονται σε τροχιά».

«Τόσο εμείς όσο και οι Αμερικανοί εταίροι μας το αποδίδουμε αμοιβαία σημασία σε αυτό και, παρά τα πολιτικά ζητήματα, εργαζόμαστε σκληρά», ανέφερε.

Το Starlink, το οποίο αποτελεί μέρος της SpaceX του Μασκ, έχει εκτοξεύσει περίπου 13.000 δορυφόρους, σύμφωνα με την εταιρεία. Αντίθετα, σύμφωνα με διαδικτυακές υπηρεσίες παρακολούθησης δορυφόρων, υπάρχουν μόνο μερικές δεκάδες δορυφόροι Rassvet που βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά.

Η ρωσική πρεσβεία στη Νότια Αφρική δήλωσε την Τετάρτη ότι το Rassvet αποτελεί «τη ρωσική εναλλακτική λύση του Starlink» και «σηματοδοτεί μόνο τα πρώτα βήματα της χώρας σε αυτόν τον τομέα».

«Η Ρωσία διατηρεί στενές επαφές με τις ΗΠΑ σε θέματα διαστήματος, μεταξύ άλλων και με τον Ελον Μασκ», έγραψε η πρεσβεία σε ανάρτησή της.

Οι σχέσεις Μόσχας και Ουάσινγκτον

Οι δηλώσεις του Πούτιν σχετικά με το Rassvet και το Starlink έρχονται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και η Ρωσία φαίνεται να αποκτούν νέα δυναμική, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση πέντε χρόνων από την έναρξη της πλήρης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει βασιστεί στο δορυφορικό διαδίκτυο του Starlink για να διατηρεί τις επικοινωνίες της, αλλά και για να αντιμετωπίζει τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο ουκρανικός στρατός αντιμετώπισε αιφνίδια προβλήματα συνδεσιμότητας με το Starlink, κάτι που ο Μασκ παραδέχτηκε ότι η SpaceX έκανε σκόπιμα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για εισαγωγές ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε στην άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ.

Λίγο αργότερα, ένας Αμερικανός πολίτης αφέθηκε ελεύθερος από τη ρωσική κράτηση, με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να αποκαλεί τον Πούτιν «ανθρωπιστή».

Ο Έλον Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια μετανάστευσε στον Καναδά πριν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ.

Όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η Tesla, η SpaceX και το Starlink, έχουν έδρα τις ΗΠΑ, με τις περισσότερες να δραστηριοποιούνται κυρίως από την Καλιφόρνια και το Τέξας.

Ο δισεκατομμυριούχος, η περιουσία του οποίου κατά καιρούς προσεγγίζει το ένα τρισεκατομμύριο, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς συμμάχους και χρηματοδότες του Τραμπ, καθώς και άλλων Ρεπουμπλικάνων πολιτικών στις ΗΠΑ.