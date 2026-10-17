Ο Τραμπ αναστέλλει τις νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας -Το Κρεμλίνο πανηγυρίζει: «Μια ιστορική στιγμή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ανακαλεί μέτρα που ενέκρινε το Κογκρέσο, το λεγόμενο πακέτο Γκράχαμ, το οποίο ο ίδιος είχε εγκρίνει μόλις πριν από ένα μήνα. Ζελένσκι: «Ενθαρρύνει τον Πούτιν να επιτεθεί»

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Τραμπ αναστέλλει τις νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας -Το Κρεμλίνο πανηγυρίζει: «Μια ιστορική στιγμή»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • πρόεδρος Τραμπ ανακάλεσε τις κυρώσεις του Πακέτου Γκράχαμ κατά της Ρωσίας, που είχαν ψηφιστεί από το Κογκρέσο πριν έναν μήνα.
  • Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την αναστολή των κυρώσεων ως «ιστορική στιγμή» και τόνισε τη σημασία της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμεινε στην ανάγκη περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και δεν προτίθεται να άρει μέτρα πριν τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προέβλεψε περαιτέρω άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ και εξέφρασε ανησυχία για την επίδραση της συμφωνίας ντίζελ με τη Ρωσία.
  • Η χρήση του συστήματος Starlink στην Ουκρανία περιορίζεται τεχνητά σε ταχύτητες 161 χλμ/ώρα, γεγονός που επηρεάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών drones.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα το οποίο καταργεί τα μέτρα που ενέκρινε το Κογκρέσο, το λεγόμενο Πακέτο Γκράχαμ, κατά της Ρωσίας.

Με την υπογραφή αυτή, οι ΗΠΑ αίρουν τις σημαντικές κυρώσεις και τους δασμούς που επιβάλλει ο νόμος Graham στις ρωσικές εξαγωγές, λίγες μόνο ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Ο Τραμπ είχε υπογράψει προσωπικά τον νόμο μόλις τον περασμένο μήνα και η κίνησή του έγινε μόλις δύο ημέρες πριν από την προθεσμία εφαρμογής του νόμου.

Το μέτρο είχε ως στόχο να σταματήσει ταχύτερα τη ροή οικονομικών πόρων που τροφοδοτούν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η απόφαση έρχεται μια εβδομάδα αφότου ο Τραμπ ισχυρίστηκε αιφνιδιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αγοράσουν ντίζελ από τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Η αναστολή αφορά τον νόμο που υπέγραψε τον περασμένο μήνα, χρησιμοποιώντας μια ρήτρα απαλλαγής στη νομοθεσία, η οποία υποστηρίχθηκε σθεναρά για να τιμωρήσει τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Lindsey Graham, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από το Κίεβο.

Μόσχα: «Ο τερματισμός των κυρώσεων των ΗΠΑ είναι μια ιστορική στιγμή»

Η αναστολή ορισμένων διατάξεων του Νόμου Graham σηματοδοτεί «μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», έγραψε στο X ο Kirill Dmitriev, Ειδικός Εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου για τις Επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο χωρών και συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον Dmitriev, ο νόμος, ο οποίος υπέστη «θεμελιώδεις και βαθιά αρνητικές» αλλαγές μετά τον θάνατο του γερουσιαστή Graham, θα μπορούσε να «αναστείλει εντελώς κάθε οικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ιδίως στην αμερικανική οικονομία και τις παγκόσμιες αγορές.

«Η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών, συμβάλλει στην παγκόσμια οικονομική σταθερότητα και θέτει τα θεμέλια για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης», δήλωσε. «Αντί για κυρώσεις και αντιπαράθεση, χρειαζόμαστε διάλογο, αμοιβαία επωφελή συνεργασία και κοινή ευθύνη για την παγκόσμια σταθερότητα», κατέληξε ο Dmitriev.

ΕΕ: «Οι κυρώσεις της Μόσχας είναι αποτελεσματικές, πρέπει να κάνουμε περισσότερα»

Οι κυρώσεις «ασκούν πιέσεις στη ρωσική οικονομία, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ράινερ, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή ενός ευρέος πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η ΕΕ έχει παράσχει στην Ουκρανία συνολικά 230 δισ. ευρώ σε βοήθεια. Και μόλις εγκρίναμε τη μεγαλύτερη επέκταση του καταλόγου κυρώσεών μας μέχρι σήμερα. Οι κυρώσεις μας ασκούν πιέσεις στη ρωσική οικονομία. Αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε ο Ράινερ, ερωτηθείς για την αναστολή των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος επανέλαβε επίσης αυτό που δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες: η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν θα άρει καμία κύρωση μέχρι η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται για το εικοστό δεύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν μετά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες των κρατών μελών εξέφρασαν τη λύπη τους για «την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ».

Ζελένσκι: «Ο Τραμπ θα άρει περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα άρει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χορήγησε εξαιρέσεις για ορισμένα τιμωρητικά μέτρα κατά του Κρεμλίνου.

«Δυστυχώς, η άρση των κυρώσεων θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι η συμφωνία για το ντίζελ είναι μόνο το πρώτο βήμα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη συμφωνία που κατέληξε ο Τραμπ με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να επιτραπούν ορισμένες ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, καθώς και στην ανακοίνωση εξαιρέσεων για ορισμένες κυρώσεις.

ISW: Οι ρωσικές κατακτήσεις είναι 65 φορές λιγότερες από ό,τι ισχυρίζεται ο Πούτιν

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία από τις αρχές του 2026 είναι περίπου 65 φορές λιγότερα από αυτά που ισχυρίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή έκθεση του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), η οποία διαπίστωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 69 οικισμούς από τις αρχές του έτους, σε σύγκριση με τα 6.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τους 310 οικισμούς που ισχυρίζεται ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Αρχηγός του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει πάνω από 1.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 92 οικισμούς από την 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ISW, ο ρωσικός στρατός έχει υποστεί καθαρή απώλεια 122 τετραγωνικών χιλιομέτρων κατά την ίδια περίοδο, υποχωρώντας κατά μέσο όρο περίπου επτά τετραγωνικά χιλιόμετρα την ημέρα καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Στο Ντόνετσκ, οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να έχουν χάσει 198,28 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τον Σεπτέμβριο. Το Κίεβο διατηρεί τον έλεγχο 5.530 τετραγωνικών χιλιομέτρων της περιοχής, που ισοδυναμεί με το 20,4% του εδάφους, σε σύγκριση με το 10% που ανέφερε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με το ISW, οι δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας αποσκοπούν στο να αντιπροσωπεύσουν μια γενικευμένη προέλαση στο πεδίο της μάχης και να πιέσουν την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της να αποδεχτούν τις απαιτήσεις της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι ο Πούτιν έχει αποκλείσει τις ρωσικές εδαφικές παραχωρήσεις σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί στο Starlink, είναι μια προγραμματισμένη επιχείρηση»

Η υπηρεσία Starlink στην Ουκρανία περιορίζεται στα 161 χλμ/ώρα, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση του συστήματος σε αναχαιτιστικά συστήματα εναντίον drones Shahed, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Ukrinform.

«Σήμερα, τα αναχαιτιστικά μας συστήματα δεν λειτουργούν λόγω του ορίου ταχύτητας. Η τρέχουσα μέγιστη ταχύτητα είναι 161 χλμ/ώρα: μόλις ξεπεραστεί αυτό το όριο, το Starlink απενεργοποιείται και χάνουμε το drone», είπε.

Η Ουκρανία έχει στείλει αεροσκάφη εξοπλισμένα με Starlink σε ευρωπαϊκές χώρες για δοκιμές: ταξίδεψαν με 180 χλμ/ώρα χωρίς προβλήματα.

«Οι περιορισμοί ισχύουν στην Ουκρανία, αλλά όχι στις χώρες της ΕΕ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια προγραμματισμένη επιχείρηση».

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