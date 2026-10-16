Ο Πούτιν στέλνει «μαύρους Ρώσους» στη Βαλτική - Εισβάλλουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ

Snapshot Ένοπλοι άνδρες με μαύρες στολές, αυτοαποκαλούμενοι «Μαύροι Ρώσοι», εισήλθαν παράνομα σε έδαφος του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας και Λετονίας στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι «Μαύροι Ρώσοι» προκάλεσαν δολιοφθορές σε εγκαταστάσεις επιτήρησης συνόρων, καταστρέφοντας κιβώτια διανομής και κάμερες παρακολούθησης.

Η τακτική αυτή θεωρείται συνέχεια της στρατιωτικής μεθόδου των «πράσινων ανθρωπάκια» του 2014 που εισέβαλαν στην Κριμαία χωρίς διακριτικά.

Η κατάσταση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ επιδεινώνεται, με στρατιωτικά στρατόπεδα και εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Παρατηρητές προειδοποιούν για τον κίνδυνο σοβαρής κρίσης και την πιθανότητα κλιμάκωσης σε ευρύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Το 2014, Ρώσοι στρατιώτες χωρίς διακριτικά πέρασαν αιφνιδιαστικά τα σύνορα και κατέλαβαν την Κριμαία. Ήταν τα λεγόμενα «πράσινα ανθρωπάκια».

Τώρα, το σκηνικό φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Η κατάσταση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ οξύνεται σχεδόν καθημερινά. Στρατεύματα του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας παρακολουθούν στενά το ένα το άλλο, ενώ κατασκευάζονται με εντατικούς ρυθμούς θέσεις και στρατόπεδα.

Τώρα, όμως, σημειώνεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση: Πρόσφατα καταγράφηκε στρατιωτικό επεισόδιο στα σύνορα Λευκορωσίας και Λετονίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Λετονίας, Γιάνις Ντομπράβα, το περιστατικό συνέβη στις αρχές Οκτωβρίου.

Ένοπλοι, μασκοφόροι άνδρες με μαύρες στολές εισήλθαν για σύντομο χρονικό διάστημα σε έδαφος του ΝΑΤΟ, πέρασαν παράτυπα μετανάστες και προκάλεσαν δολιοφθορές σε εγκαταστάσεις επιτήρησης των συνόρων.

Σύμφωνα με αναφορές, οι λετονικές δυνάμεις ασφαλείας τούς απώθησαν αρχικά. Ωστόσο, εκείνοι επέστρεψαν και κατέστρεψαν ένα κιβώτιο διανομής και κάμερες παρακολούθησης.

Οι «μαύροι Ρώσοι» εισβάλλουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ

Η ομάδα αυτοαποκαλείται «Chernyye Rusy» («Μαύροι Ρώσοι») και καυχιέται για την ενέργειά της στην πλατφόρμα Telegram. Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας και δημοσιογράφοι βλέπουν σε αυτήν μια άμεση συνέχεια της τακτικής των «πράσινων ανθρώπων» του Πούτιν, με νέα ονομασία.

Η εξέλιξη θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς με την εμφάνιση των «πράσινων ανθρώπων» η σύγκρουση με την Ουκρανία πέρασε το 2014 σε μια νέα, θερμή φάση.

Θα φτάσει πράγματι ξανά τόσο μακριά η Ρωσία;

Ο φόβος για έναν μεγάλο πόλεμο στην Ευρώπη μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

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