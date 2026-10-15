Ρωσία: Ουκρανικοί πύραυλοι Neptune χτύπησαν αεροδρόμιο - Ζημιές σε 6 Su-34M

Snapshot Οι ουκρανικές ναυτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους Neptune για να πλήξουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ στη Ρωσία.

Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε έξι ρωσικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Su-34M και πυρκαγιά στον χώρο του αεροδρομίου.

Το σύστημα Neptune εξελίχθηκε από πύραυλο κατά πλοίων σε όπλο με βεληνεκές έως 1.000 χιλιόμετρα για επιθέσεις σε επίγειους στόχους.

Τα Su-34M είναι η κύρια πλατφόρμα της ρωσικής αεροπορίας για εκτόξευση κατευθυνόμενων βομβών και στόχος ουκρανικών επιθέσεων για να μειωθεί η ρωσική αεροπορική υπεροπλία. Snapshot powered by AI

Σφοδρό νυχτερινό χτύπημα με πυραύλους του εγχώριου συστήματος Neptune εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις κατά της ρωσικής στρατιωτικής αεροπορικής βάσης Μπορισογκλέμπσκ στην περιφέρεια του Βορόνεζ, προκαλώντας ζημιές σε έξι βομβαρδιστικά αεροσκάφη Su-34M, όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι και τα έξι μαχητικά Su-34M υπέστησαν φθορές διαφορετικού βαθμού, ενώ στον χώρο του αεροδρομίου καταγράφηκαν ισχυρές δευτερογενείς εκρήξεις και μεγάλη φωτιά. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορόνεζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, είχε προειδοποιήσει διαδοχικά κατά τη διάρκεια της νύχτας για επερχόμενη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν διαδοχικές λάμψεις και πυκνό καπνό πάνω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες απέχουν περίπου 370 χιλιόμετρα (230 μίλια) από τη γραμμή επαφής του μετώπου.

Η εξέλιξη του ουκρανικού Neptune και η σημασία των Su-34M

Το σύστημα Neptune ξεκίνησε ως παράκτιος πύραυλος κρουζ κατά πλοίων, γνωστός διεθνώς από τον Απρίλιο του 2022 όταν χρησιμοποιήθηκε για τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η ουκρανική αμυντική βιομηχανία προχώρησε σε ριζικό εκσυγχρονισμό του όπλου για πλήγματα ακριβείας σε επίγειους στόχους. Μια αναβαθμισμένη έκδοση με βεληνεκές που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα (620 μίλια) παρουσιάστηκε το 2025, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ήδη από τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς ότι οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ώστε το σύστημα να αναπτυχθεί πλήρως σε συνθήκες μάχης.

Πάντως, η επιλογή του στόχου συνδέεται άμεσα με την πίεση που δέχονται οι ουκρανικές γραμμές. Τα Su-34M αποτελούν τη νεότερη και βαριά εκσυγχρονισμένη έκδοση του τακτικού βομβαρδιστικού Su-34. Πρόκειται για την κύρια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η ρωσική αεροπορία για να εκτοξεύει κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης από ασφαλή απόσταση. Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, η εξουδετέρωση τέτοιων μονάδων εδάφους αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη μείωση της ρωσικής υπεροπλίας στον αέρα.

Διαβάστε επίσης