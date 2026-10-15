Μασκ: Ο Τραμπ βρίσκεται πίσω από τη διακοπή στην πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink

Ο Μασκ είπε ότι το Starshield, η υπηρεσία του Starlink στον στρατιωτικό τομέα τελεί υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης και οι περιορισμοί στην πρόσβαση αποφασίζονται από τον Αμερικανό πρόεδρο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μασκ: Ο Τραμπ βρίσκεται πίσω από τη διακοπή στην πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η διακοπή πρόσβασης της Ουκρανίας στο Starlink έγινε με εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
  • Το Starshield, η στρατιωτική υπηρεσία του Starlink, ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση και οι περιορισμοί αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
  • Ο Μασκ τόνισε ότι το Starlink προορίζεται για πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες και δεν επιτρέπεται για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες.
  • Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους αποκατάστασης της υπηρεσίας για την άμυνα της χώρας.
  • Ο Μασκ ζήτησε ξανά την παραίτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση του πολέμου οφείλεται στη διατήρηση της ηγεσίας του.
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Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από τον περιορισμό στην πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink, η οποία την Τετάρτη οδήγησε σε διακοπή στρατιωτικών επιχειρήσεων και προβλήματα στην αντιπυραυλική ασπίδα της χώρας, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

Το αφεντικό της SpaceX επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς αυτό που είχαν δηλώσει ήδη από χθες ουκρανικές πηγές, ότι δηλαδή ο περιορισμός της πρόσβασης έγινε κατ’ εντολήν του Ντόναλντ Τραμπ και δυσκόλεψε την απάντηση της Ουκρανίας στην σφοδρή επίθεση που δεχόταν από τις ρωσικές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μασκ είπε ότι το Starshield, η υπηρεσία του Starlink στον στρατιωτικό τομέα τελεί υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, και «οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά τον POTUS [σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ]».

Ο Μασκ πρόσθεσε ότι το Starlink προορίζεται για «πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ακατάλληλο για μια εμπορική εταιρεία». Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει το θέμα.

Η απάντηση του Μασκ ήρθε μετά από πολλές εκκλήσεις Ουκρανών αξιωματούχων για την αποκατάσταση της σύνδεσης, μεταξύ των οποίων και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε στα βρετανικά ΜΜΕ: «Ελπίζω να πρόκειται για λάθος, ίσως για [ένα] τεράστιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν ξέρω, αλλά ζητάμε να... το ενεργοποιήσουν».

«Η υπηρεσία είχε αποκατασταθεί εν μέρει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης», δήλωσε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ.«Η πλήρης άρση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας», έγραψε o Φεντόροφ στο X, ευχαριστώντας τον Έλον Μασκ και ζητώντας τη «συνεχή υποστήριξή» του.

Παράλληλα ο Μασκ σχολίασε τις δηλώσεις του Ζελένσκι ότι δεν θα τερμάτιζε τον πόλεμο έως ότου η Ρωσία ηττηθεί και του ζήτησε για μία ακόμη φορά να παραιτηθεί. «Και έτσι η σφαγή συνεχίζεται… Ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να φύγει», είπε ο Έλον Μασκ, ο οποίος έχει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν.Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο δισεκατομμυριούχος είχε δηλώσει: «Συμφωνώ, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη», αφού ο Τραμπ είχε πει ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

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