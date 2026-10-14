Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις - Χωρίς ρεύμα 600.000 άνθρωποι 

Snapshot Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, με τρεις νεκρούς στο Κίεβο και διακοπές ρεύματος σε συνοικίες της πρωτεύουσας.

Δύο νεκροί αναφέρθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και ένας στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν παρά την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με μαζικές επιθέσεις σε επικοινωνιακές και ενεργειακές υποδομές.

Βαλλιστικοί πύραυλοι έπλητταν την Ουκρανία τις πρωινές ώρες, ενώ οι αντιαεροπορικές δυνάμεις απέκρουαν τις επιθέσεις στο Κίεβο.

Στη ρωσική πόλη Μπαλάκοβο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν έναν νεκρό και ζημιές σε κατοικίες. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκε από τα ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Παρά την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιφέρειες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, όπου διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε συνοικίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο και την εταιρεία ηλεκτροδότησης.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν 39 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 120 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περιφερόμενα πυρομαχικά εναντίον του ενεργειακού τομέα και των κρίσιμων υποδομών μας στο Κίεβο, στην περιφέρεια του Κιέβου και στο Χάρκοβο. Πρόκειται για στοχευμένη βαλλιστική επίθεση της Ρωσίας ακριβώς στον ενεργειακό τομέα, για τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Χωρίς ρεύμα 600.000 άνθρωποι

Σύμφωνα με Ζελένσκι τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. «Ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος. Δυστυχώς, έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε 26 μονάδες του ηλεκτροπαραγωγικού μας συγκροτήματος και σε τέσσερις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος πετρελαίου και φυσικού αερίου», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

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Παράλληλα ακόμη δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ και ένας κάτοικος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με απολογισμούς περιφερειακών αξιωματούχων.

Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους συνεχιζόταν τις πρωινές ώρες. Πολλαπλές εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο καθώς οι αντιαεροπορικές δυνάμεις απέκρουαν τις επιθέσεις. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ, πως ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση εναντίον επικοινωνιακών και ενεργειακών εγκαταστάσεων υποδομής στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, στη ρωσική πόλη Μπαλάκοβο, στον ποταμό Βόλγα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν έναν άνθρωπο και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης.