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Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) δικαίωσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην προσφυγή της κατά της απόφασης του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου για τις ποινές που επιβλήθηκαν στον Κέντρικ Ναν και την ομάδα, για τα όσα συνέβησαν μετά τον 5ο τελικό της Greek Basketball League της σεζόν 2025-2026, στο ΣΕΦ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΜΔΟ είχε επιβάλει ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στην ομάδα και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Κέντρικ Ναν, δήθεν για απόπειρα πρόκλησης επεισοδίων κατά δυνάμεων των ΜΑΤ από την πλευρά των καλαθοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, μια απόφαση που είχε προκαλέσει την αντίδραση των «πράσινων». Για την υπόθεση είχαν αθωωθεί πρωτοδίκως ο Ματίας Λεσόρ και ο Τζέριαν Γκραντ.

Έτσι, το ΑΣΕΑΔ με την υπ’αριθμόν 72/24-11-2026 απόφασή του, δικαιώνει πλήρως την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ακυρώνει την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών καθώς επίσης και το πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στην ομάδα. Επίσης, μείωσε από 50.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ το πρόστιμο που επέβαλε στον Κέντρικ Ναν.

Σημειώνεται πως τότε, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταγγείλει σπρωξίματα και βιαιοπραγίες από άνδρες των ΜΑΤ σε βάρος των καλαθοσφαιριστών της ομάδας και μελών του τεχνικού επιτελείου.

Οι προκλήσεις του Τζόουνς

Υπενθυμίζεται πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς εκτόξευσε ύβρεις κατά του Κέντρικ Ναν και με βιαιότητα επιτέθηκε εναντίον του μετά το τέλος του πέμπτου τελικού της GBL. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια αστυνομικών και ανθρώπων του γηπέδου του ΣΕΦ.

Για την εγκληματική του συμπεριφορά, ο καλαθοσφαιριστής είχε τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο: Δύο αγωνιστικές για υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και πέντε για απόπειρα βιαιοπραγίας, σύνολο δηλαδή 7 αγωνιστικές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 12 Νοεμβρίου, το ΑΣΕΑΔ είχε αποφασίσει τελεσίδικα να διατηρήσει την ποινή αφαίρεσης των δύο βαθμών στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς επίσης και την ποινή 7 αγωνιστικών στον Τζόουνς, απορρίπτοντας την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός ως προς το σκέλος των ποινών που επέβαλε στην ίδια και στον μπασκετμπολίστα.

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