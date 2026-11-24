Snapshot Ο Πάνος Ρούτσι κατήγγειλε ότι καταστράφηκε το βιολογικό υλικό του γιου του χωρίς ενημέρωση από τον ανακριτή και ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις στα οστά που βρέθηκαν.

Εκφράζει υποψίες ότι κρύβονται στοιχεία σχετικά με το φορτίο του εμπορικού τρένου που ενεπλάκη στο δυστύχημα και ότι υπήρξε προσπάθεια κάλυψης των ευθυνών.

Αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των βίντεο που προσκόμισε η εταιρεία Interstar, τα οποία θεωρεί πλαστά και δηλώνει άγνοια για τον τρόπο που βρέθηκαν στα χέρια του νομικού εκπροσώπου της εταιρείας.

Κατήγγειλε καθυστερήσεις και κωλυσιεργία στη διαδικασία εκταφών και εξέτασης των στοιχείων, που έχουν προκαλέσει επιπλέον πόνο στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Πάνος Ρούτσι έχει καταθέσει συνολικά τρεις φορές και έχει αναφέρει απόπειρα χρηματισμού για να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Συνεχίστηκε σήμερα κατά την 52η δικάσιμο, η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρόκειται για την τρίτη δικαστική ημέρα που καταθέτει ο κ. Ρούτσι, ενώ μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να καταθέσουν και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Παρόντες στη δικαστική αίθουσα είναι δύο από τους κατηγορούμενους οι κ.κ. Σπυρίδων Πατέρας και ο Παύλος Κουζής.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο κ. Ρούτσι εξετάστηκε από την συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες που ακολούθησαν του σιδηροδρομικού δυστυχήματος για την εξέταση των αιτιών.

«Μάθαμε πως καταστράφηκε το βιολογικό υλικό του παιδιού μου από την τηλεόραση. Ο εφέτης ανακριτής δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Για τα δείγματα το μάθαμε από τις ειδήσεις. Ο ανακριτής δεν τα χρειαζόταν τα δείγματα και αποφάσισε να τα πετάξει Δεν μας ενημέρωσε για τίποτα. Το μάθαμε τι έγινε πολύ αργότερα». Πρόσθεσε πως «δεν υπήρχε λόγος να πετάξει τα δείγματα σε 40 μέρες».

«Κάτι κρύβουν και δεν θέλουν να μας πουν. Κάτι που κουβαλούσε αυτό το τρένο»

Σε ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου σχετικά με οστά που εντοπίστηκαν αλλά δεν είχαν θαφτεί, ο κ. Ρούτσι απάντησε ότι δεν γνωρίζει σε ποιον ανήκουν και ο εφέτης ανακριτής δεν απάντησε όταν τον ρώτησαν. «Ήταν ξεκάθαρο πως κάτι έκρυβαν και τότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αιτήματα για τις εκταφές. Κάναμε 4-5 αιτήσεις για εκταφές που δεν έγιναν δεκτές. Εμείς ξέραμε πως έπρεπε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά μάθαμε πως δεν έγιναν. Τους είπαμε όλοι οι συγγενείς να ζητήσουμε να γίνουν όλες οι εξετάσεις. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Βάλαμε τους δικηγόρους να δούμε τι γίνεται» .

Και πρόσθεσε: «Είναι ξεκάθαρο πως για να μην γίνουν όλα αυτά κάτι κρύβουν και δεν θέλουν να μας πουν. Κάτι που κουβαλούσε αυτό το τρένο. Αν γινόταν όσα έπρεπε να γίνουν τώρα δεν θα είμαστε εδώ. Θα είχαμε θρηνήσει τα παιδιά μας, θα είχαν πληρώσει όλοι αυτοί που φταίνε. Δεν γίνεται να μην έχουν πληρώσει όσοι φταίνε. Δεν μπορεί να μην ξέρω τι έχω μέσα στο φέρετρο. Και όλα αυτά έγιναν για να περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε. Δεν έγιναν σωστά από την αρχή τα πράγματα. Το μόνο που προσπαθούσαν να κάνουν είναι να καλύψουν κάποια ίχνη».

Σε άλλο σημείο ο κ. Ρούτσι τόνισε: «Είπαν πως η εμπορική αμαξοστοιχία είχε μια χημική ουσία. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Προσπαθούσαμε να πάρουμε απαντήσεις Έχουν καεί τόσα παιδιά δεν έχω μάθει τίποτα.

Προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρύψουν και να καθυστερήσουν ταυτόχρονα όλη την διαδικασία. Τι είχε δηλαδή το τρένο. Είναι τόσο δύσκολο να μας πουν την αλήθεια; Χάσαμε τα παιδιά μας. Δεν αρκεί το ανθρώπινο λάθος. Πριν από αυτό υπήρχαν και προειδοποιήσεις. Μας κοροϊδεύουν με την εκταφή. Ένα χρόνο τώρα να μην μπορώ να κάνω την εκταφή του παιδιού μου;».

Ανέφερε πως κανείς δεν είπε την αλήθεια για το πώς πέθανε ο γιος του, Ντένις, και ότι βρήκαν το βρήκαν μόνοι τους.

«Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν τα βίντεο στα χέρια του κ. Καπερνάρου»

Σε ερώτηση σχετικά με τα βίντεο που ανέδειξε ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρίας Interstar, Βασίλης Καπερνάρος, από την αμαξοστοιχία λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση, ο κ. Ρούτσι απάντησε: «Δεν ξέραμε τι γινόταν. Θέλαμε να τα δούμε. Δεν ξέραμε ότι είναι πειραγμένα. Δεν ήξερα ότι μπορεί να αλλοιωθεί το βίντεο. Διαπιστώθηκε πως δεν ήταν αληθινά ούτε τα βίντεο.

Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν στα χέρια του κ. Καπερνάρου. Αποδείχθηκε πως είχε μια εντολή κι αυτός. Και αυτό μας εξόργισε ακόμη περισσότερο. Να προσκομίσεις κάποια βίντεο που δεν είναι αληθινά. Προσπαθούν να μην φανεί η αλήθεια. Γιατί το κάνουν αυτό; Τέσσερα χρόνια ακόμη δεν έχουμε μάθει πώς έφυγαν τα παιδιά μας. Πρώτη φορά έπαιξε στην τηλεόραση τα βίντεο ο Πορτοσάλτε».

Σχετικά με τη δίκη για τα βίντεο ανέφερε «όπως συμπεριφέρθηκε ο κ. Καπερνάρος έξω από τα δικαστήρια ήταν απάνθρωπο. Να μου λέει πήγαινε κάνε καμία απεργία πείνας.

Δεν μπορούμε από ένα βίντεο που βλέπουμε μέσα στο τούνελ να καταλάβουμε τι κουβαλούσε. Εκείνα τα βίντεο της εμπορικής, για κάποιον λόγο εξαφανίστηκαν . Ίσως κάποιος επίτηδες το έκανε για να μην φανεί τι κουβαλούσε το τρένο

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι είχε καταθέσει άλλες δύο φορές, στις 7 και στις 14 Οκτωβρίου. Κατά την πρώτη κατάθεσή του αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ στη δεύτερη κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού του από αγνώστους, προκειμένου να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών.

Πηγή: onlarissa.gr

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