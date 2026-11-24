Snapshot Στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν παιδιά σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε βρώμικο και ακατάστατο διαμέρισμα.

Ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος στο σπίτι περιέγραψε την κατάσταση ως σοκαριστική και αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης περίθαλψης των παιδιών.

Τα παιδιά ήταν μόνα τους, με τον μικρό να είναι λερωμένος πολλές ώρες, γεγονός που ανησύχησε τους αστυνομικούς.

Ο σύντροφος της μητέρας απουσίαζε από το σπίτι από το μεσημέρι, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν περίπου τα μεσάνυχτα.

Τα παιδιά ένιωσαν ανακούφιση με την παρουσία των αστυνομικών, που φρόντισαν άμεσα για την ασφάλεια και την υγιεινή τους. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

«Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση πραγματικά, η εικόνα μάς συγκλόνισε. Αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να τα περιθάλψουμε. Ο μικρός ήταν λερωμένος πολλές ώρες», είπε στο Mega ο αστυνομικός Ιωάννης Χατζηηλίας, που μπήκε πρώτος στο σπίτι.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο αστυνομικός: «Δεν υπήρχε σημείο του σπιτιού που να μην ήταν ακατάστατο, βρώμικο. Η μυρωδιά ήταν απίστευτη».

Συνεχίζοντας ο αστυνομικός που έσπευσε στο συμβάν είπε ότι «πατέρας είμαι, το έχω κάνει πολλές φορές (σ.σ.: το να αλλάζει πάνες). Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε, ήταν να τα περιθάλψουμε, να τα πάρουμε πρώτα μια αγκαλιά για να τα ηρεμήσουμε. Πρώτο μέλημά μας, ήταν να αλλάξουμε τον μικρό που ήταν πολλές ώρες λερωμένος.

Ο σύντροφος της μητέρας, μας είπε ότι έλειπε από τις 2 το μεσημέρι. Εμείς μπήκαμε στο σπίτι περίπου στις 0:00 και ήμασταν εκεί από τις 23:20. Αισθάνθηκαν ανακούφιση τα παιδάκια όταν μας είδαν. Αυτό μου δείχνει ότι δεν περνούσαν καλά σ' αυτό το περιβάλλον...».

Ο αστυνομικός τυγχάνει να μένει κοντά στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκαν τα παιδιά κι όπως λέει χαρακτηριστικά, μόλις τα πήραν για να τα απομακρύνουν από το σπίτι, «πηγαίνοντας για το τμήμα, πήρα τηλέφωνο τη σύζυγό μου, και της είπα κατέβασε ό,τι φαγητό έχουμε από το μεσημέρι έχω δύο επισκέπτες μαζί μου...».

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