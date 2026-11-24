Τα στοιχεία για την κρατική διαφήμιση είναι δημόσια, αλλά στην πράξη δύσκολα αξιοποιήσιμα. Βρίσκονται αναρτημένα σε τρεις διαφορετικές κρατικές πλατφόρμες ανάμεσα σε χιλιάδες αποφάσεις και συμβάσεις. Διπλοεγγραφές, αλλαγές σε ονόματα και καταχωρίσεις άσχετες με τη διαφήμιση καθιστούν την έρευνα και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολύ δύσκολη.

Η νέα ενότητα «Κρατική διαφήμιση» στο AdReport συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και οργανώνει τη σημαντική αυτή πληροφορία σε μία ενιαία πλατφόρμα, ώστε ο χρήστης να μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα ποιος δημόσιος φορέας προβάλλεται, σε ποιο μέσο και με ποιο ποσό, ανατρέχοντας με ένα κλικ και στο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο.

Τρεις επίσημες πηγές

Η σχετική βάση δεδομένων του AdReport περιλαμβάνει ήδη περισσότερες από 25 χιλ. εγγραφές, για δαπάνες συνολικού ύψους 198,4 εκατ. ευρώ, από 794 δημόσιους φορείς προς 4.247 αναδόχους. Το ιστορικό ξεκινά από το 2010 και τα στοιχεία ενημερώνονται καθημερινά.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τρεις επίσημες, δημόσιες πηγές: τη Διαύγεια, όπου αναρτώνται οι αποφάσεις των φορέων (από το 2010), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, ΚΗΜΔΗΣ (από το 2016) και το μητρώο e-Pasithea της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπου οι φορείς δηλώνουν τη διαφημιστική τους δαπάνη (από το 2024). Οι τρεις πηγές καταγράφουν διαφορετικά στάδια της ίδιας διαδικασίας: αναλήψεις υποχρέωσης, αναθέσεις, συμβάσεις, εγκρίσεις, πληρωμές και ετήσιες δηλώσεις.

Μάλιστα το πλαίσιο αλλάζει από το 2027. Με πρόσφατη εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους κάθε δαπάνη κρατικής διαφήμισης πριν από την πραγματοποίησή της, με το αντικείμενο, τη διαδικασία ανάθεσης και το προϋπολογιζόμενο ποσό. Μετά το τέλος κάθε έτους θα πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και στο e-Pasithea το συνολικό ποσό και τη δαπάνη ανά μέσο.

Από διάσπαρτα έγγραφα σε οργανωμένη πληροφορία

Η ενότητα δεν αναδημοσιεύει απλώς τα δημόσια δεδομένα. Οι καταγραφές υποβάλλονται σε συστηματική επεξεργασία και ανάλυση πριν δημοσιευτούν ώστε να αποφεύγονται διπλοεγγραφές, να γίνεται αντιστοίχιση στο σωστό φορέα ή ανάδοχο και να διαμορφώνονται ξεχωριστές οθόνες ανάλυσης για κάθε φορέα, ανάδοχο ή μέσο.

Η λίστα των καταγραφών, με αναζήτηση και φίλτρα ανά είδος μέσου, περιοχή, φορέα και πηγή

Τι μπορεί να αναζητήσει ο χρήστης

Αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης είναι η δυνατότητα του χρήστη να αναζητήσει πληροφορίες:

· βάσει ποσού, ΑΦΜ, αντικειμένου διαφημιστικής δαπάνης

· ανά φορέα, μέσο ή ανάδοχο

· ανά όμιλο μέσων ενημέρωσης

· ανά κατηγορία μέσου διαφήμισης (τηλεόραση, internet, ραδιόφωνο, έντυπα, υπαίθρια διαφήμιση)

και να συνδυάζει τις παραπάνω κατηγορίες ρωτώντας για παράδειγμα τι δαπάνες έκανε ο φορέας Α, προς τον ανάδοχο Β, στην τηλεόραση, το 2024.

Η σελίδα ενός δημόσιου φορέα: οι καταγραφές ανά ανάδοχο, είδος μέσου και έτος

Εργαλείο έρευνας

Η ενότητα είναι χρήσιμη σε δημοσιογράφους, ερευνητές, εκδότες και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρείες, δημόσιους φορείς και αναλυτές της αγοράς, που χρειάζονται γρήγορη και τεκμηριωμένη πρόσβαση στις δημόσιες καταγραφές για την κρατική διαφήμιση.

«Το γεγονός ότι μια πληροφορία είναι δημόσια διαθέσιμη δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολα αξιοποιήσιμη», σημειώνει ο επικεφαλής του AdReport, Ηλίας Τουτουδάκης. «Χιλιάδες δημόσια έγγραφα, διάσπαρτα σε τρεις κρατικές πλατφόρμες, γίνονται από σήμερα οργανωμένη, άμεσα προσβάσιμη πληροφορία. Ό,τι απαιτούσε ώρες αναζήτησης ολοκληρώνεται πλέον σε λίγα λεπτά.»

Η ενότητα «Κρατική διαφήμιση» είναι προσβάσιμη δωρεάν έως τις 15 Δεκεμβρίου 2026 σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές του AdReport στην Ελλάδα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητήσουν δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο www.adreport.com.

Το AdReport καταγράφει και αναλύει τη διαφημιστική δραστηριότητα από το 2012 σε website, social media, YouTube, influencer, Out-of-Home, newsletter και free press, καλύπτοντας τις διαφημιστικές αγορές της Ελλάδας, της Ιτ