Έχοντας μπει από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μακρά προεκλογική περίοδο, οδεύουμε προς τις κάλπες μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, κατά βάση για τα τρέχοντα, τα θέματα που συγκυριακά βγαίνουν στον αφρό ενώ από τον δημόσιο διάλογο απουσιάζει ο προβληματισμός για τα μεγάλα ζητήματα που ορίζουν το σήμερα -και καθορίζουν το αύριο. Την ίδια ώρα, οι επεξεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, «πώς θα γοητεύσουμε το τάδε ή το δείνα κοινό» ή αριθμητικών υπολογισμών, για το ποιος ή ποια υποψηφιός/α βουλευτής, φέρνει περισσότερες ψήφους.

Στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, η προσοχή στρέφεται πρώτα απ’ όλα σε παραδοσιακά «προνομιακούς» χώρους, όπως οι αγρότες, και εδώ επικρατεί κατήφεια. Η κυβερνητική προσπάθεια παράκαμψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εστέφθη με ιδιαίτερη επιτυχία. Επιπροσθέτως, παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και το κυριότερο, δεν «εντοπίστηκε» ούτε ένας υπεύθυνος για το πάρτι με τα κοινοτικά κονδύλια, τους «φραπέδες» και τις Porsche. Παρεμπιπτόντως, προσφάτως επέστρεψε στην κυβέρνηση ένας από τους αποπεμφθέντες όταν ήρθε η υπόθεση στο φως της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα, μάλιστα, να απασφαλίσει… σε δημόσια θέα ένας εκ των υπολοίπων που παρέμειναν στον πάγκο, προκαλώντας πρόσθετο πονοκέφαλο στον πρωθυπουργό. Και… το κερασάκι στην τούρτα: Ποιον λέτε ότι συνάντησε μεταξύ πολλών άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς, στη διάρκεια της περιοδείας του; Τον άλλοτε γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, τον οποίο η κυβερνώσα παράταξη «κρέμασε στα μανταλάκια», στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις -φέτος αναμένεται ότι θα είναι πολυπληθέστερες.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, λοιπόν, η εκροή της ΝΔ στους αγρότες έχει μειωθεί στο 13,3% (δημοσκοπικό εύρημα), όταν στις βουλευτικές εκλογές του 2023, ένας στους δύο αγρότες έδινε την ψήφο του, στην Πειραιώς. Και επειδή το ένα φέρνει το άλλο, στα κυβερνητικά καρέ ανησυχούν σφόδρα, για το ενδεχόμενο υπερενίσχυσης των κομμάτων της δεξιάς πολυκατοικίας, αλλά και για τις εκλογικές επιδόσεις του κ. Σαμαρά, που φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα.

Ανησυχούν, επίσης, και για υποχώρηση της δύναμης στους νέους (17-24 ετών) -πάντα βάσει δημοσκοπικών δεδομένων. Παρένθεση στο σημείο αυτό: Θέλω να πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εξαιρετικός πατέρας, δεν γνώριζε περί τίνος πρόκειται όταν συνιστούσε στα παιδιά του Grand Theft Auto VI. Εκείνοι που πιθανόν του πλάσαραν την ιδέα, μάλλον περιορίσθηκαν στη διαπίστωση ότι κάνει θραύση διεθνώς, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, λησμονώντας να τον ενημερώσουν ότι πρόκειται για βιντεοπαιχνίδι ακραίας βίας, με σκοτωμούς, βιασμούς και ληστείες.

Επιστρέφουμε στη μεγάλη εικόνα. Παρά το γεγονός ότι η ΝΔ συμπιέζεται ανάμεσα στη σκληρή καθημερινότητα και τα σκάνδαλα, εξακολουθεί να είναι μακράν πρώτο κόμμα. Έχει απωλέσει, όμως, την πρωτοβουλία των κινήσεων, καθώς ουσιαστικά αναλώνεται στο να κλείνει τις πληγές, που ανοίγουν πριν καλά καλά να κλείσουν οι προηγούμενες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, που παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις (Mega) για μοριοδότηση της κόρης του, προκειμένου να μπει στο πανεπιστήμιο με χαμηλότερες επιδόσεις, μέσω εικονικής συμμετοχής σε ομάδα χαντμπολ. Είχε προηγηθεί λίγο πριν, μια άλλα (προσωρινή) παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο πρώτος ανακοινώθηκε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, προφανώς οι «κομπίνες» είναι «κόφτες» για κυβερνητικό αξίωμα, όχι όμως και για βουλευτικό. Ο δεύτερος έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της αποχής σε ένα θεσμικό κενό, καθώς βρισκόταν επί σειρά ετών σε μια νευραλγική θέση με τη φόρμουλα του «εθελοντή», χωρίς επίσημο διορισμό. Όλα αυτά, αλλά και πολλά συναφή, δημιουργούν την εντύπωση, ότι το περί «αριστείας» αφήγημα δεν έχει «γερά ποδάρια», επιτείνουν τη σύγχυση ως προς το νόμιμο και το ηθικό, και σκιάζουν την εικόνα της κυβέρνησης.

Ας έρθουμε, όμως, τώρα στο τρίγωνο ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ – ΣΥΡΙΖΑ, όπου η ένταση χτυπάει ταβάνι και η κινητικότητα σπάει όλα τα κοντέρ. Ξεκινώντας από το τελευταίο: κόσμος πολύ πάει κι έρχεται. Κάποιοι αποχωρούν παραιτούμενοι, άλλοι απλώς μετακινούνται και άπαντες οδεύουν ή σε πάλαι ποτέ πάτρια εδάφη ή… προς γνωριμία πρόσωπα. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιο θα είναι στο τέλος της ημέρας το όφελος για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω, όμως, ότι με αυτό τον τρόπο η συζήτηση περιορίζεται στον «λάιτ» σχολιασμό των μεταγραφών -αναγκαστικά, αφού δεν έχουν κατά βάση πολιτικό κορμό. Και για του λόγου το αληθές, η Νίνα Κασιμάτη, όπως ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Μια χαρά, μόνο που είχε αποχωρήσει διαπιστώνοντας το 2012, ότι η Χαριλάου Τρικούπη «έχει αντιποιηθεί την ιστορία και τους αγώνες του λαού που το στήριξε» και «έχει καταληφθεί από εγχώριους και ξένου εκπροσώπους της ολιγαρχίας του χρηματιστηριακού κεφαλαίου». Αναφερόταν στην περίοδο που η χώρα εφαπτόταν με τη χρεοκοπία (κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου). Άγνωστο αν αντελήφθη τι συνέβη, άγνωστο αν ερωτήθηκε σχετικά από το ΠΑΣΟΚ, άγνωστο γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρεται με ιδιαίτερη θέρμη σ’ αυτή την περίοδο. Έτσι, όμως, παραμένουμε στη ζώνη των λόγων… του αέρα. Και κάπως έτσι, αισθανόμαστε έκπληξη (!), επειδή η πολιτική δεν κόβει εισιτήρια.

Πρώτον. Ετέθη θέμα από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σε ποιον ανήκει η σημαία του Πολυτεχνείου. Προφανώς στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, από τη στιγμή που συμβολίζει τον αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Επίσης, επειδή κορμός αυτού του αγώνα ήταν το φοιτητικό κίνημα, ορθός ο θεματοφύλακας της σημαίας ήταν η ΕΦΕΕ αρχικά και όταν έφθασε στο σημείο να μην μπορεί να εκλέξει προεδρείο (διαχρονικό πρόβλημα), και πάλι ορθώς φυλάσσεται σε θυρίδα τραπέζης. Από πού και ως πού να διεκδικείται από οποιοδήποτε κόμμα, είναι η προσωπική μου άποψη, θέλω να πιστεύω με κάποιο ειδικό βάρος από τη στιγμή που μετείχα προσωπικά στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ότι παραδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ που την απεδέχθη, με υπερβαίνει, γιατί σε αυτή την προσπάθεια μετείχαν φοιτητές που ανήκουν σε όλα τα κόμματα (ας μην μπούμε σε διαδικασία ποσόστωσης -φθηνό υπό την έννοια του απολύτως αναντίστοιχου της ιστορικής στιγμής). Από εδώ και πέρα, υπήρξε μια ακατανόητη κλιμάκωση. Η νεολαία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναρωτήθηκε «πώς μπορεί η σημαία, να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος». Η Χαριλάου Τρικούπη αντιδρώντας, δήλωσε: «Μετά τους πολιτικαντιστμούς θα σκίσω τα μνημόνια, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, σήμερα ο Mr Funds, αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, έχει το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου».

Θα αναρωτηθείτε, τι σχέση έχει η σημαία με τα μνημόνια και τα «κοράκια»; Μωρέ έχει και παραέχει. Η κατάσταση έχει ως εξής: Κουμουνδούρου προτείνει σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης των κόκκινων δανείων και των funds, από το 2015 δηλαδή και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός, λοιπόν, είναι ο στόχος γιατί κατά τα άλλα, μπαίνουμε στα χωράφια του σουρεαλισμού, καθώς εκείνοι που ζητούν να διερευνηθούν τα πεπραγμένα επί του θέματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στη συγκεκριμένη χρονική φάση κατείχαν στην πλειοψηφία τους θέσεις ευθύνης. Εν πάση περιπτώσει, η πρόταση υπερψηφίσθηκε και με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΝΔ επέλεξε… χαλαρή στάση δηλώνοντας «παρών». Άρα ανοίγει ο δρόμος για να κληθεί… απολογούμενος ο κ. Τσίπρας στη συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, το μοτίβο ήταν ψυχρά «είναι θέμα επιβίωσης», ενώ για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, η Αυγή της Κυριακής ξεκαθάρισε: «Δεν θα εξαιρεθεί κανένας μάρτυρας».

Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως αναμενόταν, απάντησε σε πρώτο χρόνο με μια αιχμηρή αναφορά, παρομοιάζοντας την πολιτική επιλογή «κάποιων», με εκείνη του «πορτοφολά που σαν παίρνει το πορτοφόλι, φωνάζει κλέφτης» και σε δεύτερο χρόνο, στην εκδήλωση για τον μέντορά του Αλέκο Φλαμπουράρη και το κείμενο του εκλιπόντος ως προς το πρόβλημα, λέγοντας ότι αν σήμερα ήταν εν ζωή, θα μπορούσε να καταθέσει το συγκεκριμένο κείμενο ως υπόμνημα στην εξεταστική επιτροπή, ούτως ώστε να βρεθεί «ο πυροσβέστης δίπλα στον εμπρηστή». Πέραν μιας αλληλουχίας ακούσιων τακτικισμών δε νομίζω ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα όλα αυτά. Οδηγούν, ωστόσο, σε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Πρώτον: Η προεκλογική αντιπαράθεση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμί από τη σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.

Δεύτερον: Αυτό το είδος της αντιπαράθεσης που εμπεριέχει και εκατέρωθεν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη (Τσίπρας στο «εδώλιο», IQ Ανδρουλάκη), ζωηρώς αμφιβάλλω αν μπορεί να αποκομίσει οφέλη, στην Αμαλίας ή τη Χαριλάου Τρικούπη.

Τρίτον: Μάλλον καταλήγω στο συμπέρασμα ότι λόγω αυτού του διαγωνισμού καταλήγουν αμφότεροι να εξελίσσονται σε χορηγούς της ΝΔ-Μητσοτάκη. Γιατί απαντούν υπέρ του κυβερνώντος κόμματος στο ερώτημα που θέτει, αν όχι εμείς, ποιοι; Εκείνοι που ενώ βράζει ο τόπος, τσακώνονται για μια σημαία που δεν τους ανήκει;

Διαβάστε επίσης