Snapshot 74χρονος με Αλτσχάιμερ βρέθηκε ζωντανός μετά από 11 ημέρες στη ζούγκλα του Αμαζονίου.

Επιβίωσε τρώγοντας μούρα, πίνοντας νερό από φυσικές πηγές και κατασκευάζοντας κρεβάτια από φύλλα φοίνικα ακάι.

Οι διασώστες εντόπισαν ίχνη και δύο αυτοσχέδια κρεβάτια, που οδήγησαν στον εντοπισμό του άνδρα σε πυκνή δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μακάπα.

Η εγγονή του ζήτησε δημόσια να μην εγκαταλειφθούν οι έρευνες, ενώ η επιτυχής διάσωση συγκρίνεται με προηγούμενη περίπτωση που κατέληξε σε θάνατο. Snapshot powered by AI

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ, βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 11 ημέρες που αγνοούνταν στο δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας, καθώς οι διασώστες αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την εκπληκτική δοκιμασία που πέρασε.

Ο 74χρονος Τζαναρίνο Φερέιρα ντος Σάντος διασώθηκε την Παρασκευή από δασοφύλακες και εθελοντές σε μια δασώδη περιοχή, περίπου 10 χλμ. από την πόλη Μακάπα, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Σύμφωνα με τους διασώστες, ο Ντος Σάντος κατάφερε να επιβιώσει στη ζούγκλα τρώγοντας μούρα, πίνοντας νερό από φυσικές πηγές και κατασκευάζοντας κρεβάτια με φύλλα από φοίνικες ακάι.

«Όταν ήταν νεότερος είχε εργαστεί στο τροπικό δάσος, οπότε ήξερε πώς να κινηθεί», δήλωσε στο Associated Press, ο Ανιέλ Καρντόσο, ένας δασοφύλακας που βοήθησε στον εντοπισμό του Ντος Σάντος.

Πώς κατάφεραν να εντοπίσουν τον 74χρονο

Ο Καρντόσο και μια ομάδα εθελοντών που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντοπισμού του Ντος Σάντος δήλωσαν στο αμερικανικό μέσο ότι κατάφεραν να εντοπίσουν τον 74χρονο αφού βρήκαν ίχνη από πατημασιές και συνειδητοποίησαν ότι ο άνδρας περπατούσε κυκλικά στο δάσος.

Καθώς ακολουθούσαν τα ίχνη του Ντος Σάντος, οι διασώστες βρήκαν ένα κρεβάτι φτιαγμένο από φύλλα ακάι, το οποίο φαινόταν να είχε δημιουργηθεί τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν. Αργότερα, βρήκαν ένα δεύτερο κρεβάτι με φύλλα που φαινόταν ακόμη πιο καινούργιο.

«Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί να ήταν ζωντανός και ότι μπορεί να βρισκόταν κοντά», είπε ο Καρντόσο.

Και πράγματι, οι διασώστες βρήκαν τον Ντος Σάντος ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι, σε ένα πυκνό τμήμα του δάσους. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο 74χρονος βρέθηκε καθισμένος στο έδαφος, ξυπόλητος και φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

«Δεν μπορούσε να μιλήσει, ούτε να περπατήσει και διψούσε πολύ», είπε ο Καρντόσο.

Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης δείχνουν τον Φερέιρα ντος Σάντος να κάθεται με τα εσώρουχά του, αποπροσανατολισμένος. Στη συνέχεια, άνδρες τον μεταφέρουν μέσα από το δάσος με ένα αυτοσχέδιο φορείο.

«Μην ξεχάσετε τον παππού»

Στην επιχείρηση εντοπισμού, η οποία ξεκίνησε μια μέρα μετά την εξαφάνιση του άνδρα, συμμετείχαν μέλη της οικογένειας του 74χρονου, εθελοντές και διασώστες, οι οποίοι αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες στο δάσος. Την ίδια στιγμή, πυροσβέστες και ομάδες πολιτικής προστασίας πραγματοποιούσαν, επίσης, έρευνες από εδάφους, πτήσεις με ελικόπτερα και drones, ενώ χρησιμοποίησαν και θερμικές κάμερες για να αναζητήσουν ίχνη του αγνοούμενου.

Καθώς περνούσαν οι μέρες και δεν υπήρχαν νέα για τον Ντος Σάντος, η εγγονή του, Σάρα Μόντες, ζήτησε από τους διασώστες να συνεχίσουν τις έρευνες. «Μη μας ξεχάσετε. Μην ξεχάσετε τον παππού», παρακάλεσε η ίδια τους διασώστες με ανάρτησή της στα social media.

Ο Καρντόσο δήλωσε ότι ο άνδρας χάθηκε μέσα στο δάσος στις 10 Νοεμβρίου, αφού μπήκε σε δασώδη περιοχή δίπλα στο σπίτι του.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που καταφέραμε να τον βρούμε», είπε ο Καρντόσο, εξηγώντας ότι πριν από δύο μήνες ένας άλλος άνδρας είχε εξαφανιστεί στην ίδια περιοχή, αλλά είχε ήδη πεθάνει όταν τον εντόπισαν οι διασώστες.

«Αυτή τη φορά, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να σώσουμε τον πολίτη», κατέληξε ο Καρντόσο.