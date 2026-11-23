Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε ως διευθύνων σύμβουλος της Nvidia στις 23 Νοεμβρίου, 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του.

Η επιστροφή του συνέβη μετά από πιέσεις εργαζομένων, επενδυτών και συνεργατών, καθώς και παρέμβαση πολιτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ είχε προκληθεί από αποκαλύψεις για προσωπική του ζωή και φερόμενες σχέσεις με πρώην στέλεχος που συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς να βρεθεί εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του μετά από έρευνα που δεν εντόπισε λόγους ασφάλειας ή άλλους που να εμποδίζουν την επιστροφή του.

Η επιστροφή του Χουάνγκ σηματοδοτεί την αποκατάσταση της διοικητικής συνέχειας στη Nvidia, ενώ ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό για την αναστάτωση και δεσμεύτηκε να είναι καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά. Snapshot powered by AI

Με χειροκροτήματα, επευφημίες και συνθήματα υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι της Nvidia τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε στις 23 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

if you come for the king, you best not miss https://t.co/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026

«Λυπάμαι πραγματικά που σας υπέβαλα σε όλο αυτό», είπε απευθυνόμενος στο προσωπικό, ενώ με χιούμορ πρόσθεσε ότι θα γίνει καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά.

Η επιστροφή του συνιδρυτή της Nvidia συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση. Δεκάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να τον υποδεχθούν, να τον χειροκροτήσουν και να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. «Τζένσεν! Τζένσεν!», φώναζαν, καθώς εκείνος περνούσε ανάμεσά τους.

Ο Χουάνγκ εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος, έβαλε αρκετές φορές το χέρι στο στήθος του και απευθύνθηκε στους εργαζομένους, λέγοντας: «Αυτή είναι η πρώτη μου ημέρα στη δουλειά. Λυπάμαι πραγματικά που σας υπέβαλα σε όλο αυτό».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε το προσωπικό για τη στήριξή του και πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ όλους για τις δεύτερες ευκαιρίες. Θα είμαι καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά».

Σε μια πιο ανάλαφρη στιγμή, αστειεύτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον υπολογιστή και πως θα χρειαστεί να απευθυνθεί στο τμήμα πληροφορικής της εταιρείας για να του προμηθεύσει έναν καινούργιο.

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Η αποχώρηση και η επιστροφή μέσα σε 11 ημέρες

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ ήρθε έπειτα από μια ταραχώδη περίοδο για τη Nvidia. Στις 12 Νοεμβρίου είχε ανακοινωθεί η αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, ύστερα από αποκαλύψεις που αφορούσαν την προσωπική του ζωή και φερόμενες σχέσεις του, οι οποίες προκάλεσαν αναστάτωση στο εσωτερικό της εταιρείας.

Μεταξύ των πληροφοριών που ήρθαν στο φως ήταν αναφορές για εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για πιθανές διασυνδέσεις της με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του ίδιου του Χουάνγκ σε παράνομη δραστηριότητα.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, αναγνωρίζοντας ότι η προσωπική του συμπεριφορά δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα που απαιτούνται από έναν επικεφαλής της Nvidia. Παράλληλα, είχε δηλώσει πρόθυμος να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.

Αρχικά, η επιστροφή του στη διοίκηση δεν θεωρούνταν δεδομένη. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες ενισχύθηκαν οι πιέσεις για την επαναφορά του, καθώς εργαζόμενοι, επενδυτές και συνεργάτες εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξή τους.

Μάλιστα, διαδικτυακή πρωτοβουλία με αίτημα την επιστροφή του συγκέντρωσε περισσότερες από 200.000 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες ανθρώπων που δήλωναν εργαζόμενοι της Nvidia.

Η παρέμβαση Τραμπ και η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να είχαν και οι επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει την υποστήριξή του στην επιστροφή του Χουάνγκ, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, είχε ζητήσει από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να συνδράμει στις επαφές με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στις 23 Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ομόφωνα την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, με άμεση ισχύ.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σειρά συζητήσεων και ενημερώσεων, ενώ η διοίκηση εξέτασε και ζητήματα που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν, δεν διαπιστώθηκε λόγος που να εμποδίζει την επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας.

Η Nvidia και η επόμενη ημέρα

Η επιστροφή του Χουάνγκ έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Nvidia, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων AI, καθιστώντας την εταιρεία έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους διεθνώς.

Ο 63χρονος επιχειρηματίας συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και βρίσκεται στο τιμόνι της για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η επιστροφή του σηματοδοτεί την αποκατάσταση της διοικητικής συνέχειας, ωστόσο ο ίδιος καλείται πλέον να διαχειριστεί τις συνέπειες της κρίσης που προηγήθηκε και να αποκαταστήσει πλήρως την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Η πρώτη ημέρα του πίσω στα γραφεία της εταιρείας έδειξε ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από μεγάλο μέρος του προσωπικού. Ο ίδιος, πάντως, επέλεξε να ξεκινήσει τη νέα περίοδο της θητείας του αναγνωρίζοντας τη δυσκολία που πέρασαν οι εργαζόμενοι και ζητώντας τους συγγνώμη για την αναστάτωση των προηγούμενων ημερών.

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