Snapshot Στη Λαμία, 23χρονος οδηγός παραβίασε σήμα STOP στη συμβολή των οδών Ροζάκη Αγγελή και Αμαλίας, προκαλώντας καραμπόλα τριών αυτοκινήτων.

Το όχημα της 49χρονης που εμβολίστηκε εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ταξί, με ζημιά στον άξονα/ζάντα.

Η κυκλοφορία στην οδό Αμαλίας διακόπηκε προσωρινά και τα οχήματα διοχετεύτηκαν μέσω της οδού Ροζάκη Αγγελή.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Τροχαίας για ρύθμιση κυκλοφορίας και καταγραφή του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) στο κέντρο της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Ροζάκη Αγγελή και Αμαλίας, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το μαύρο όχημα με 23χρονο οδηγό που κινούνταν επί της Ροζάκη Αγγελή παραβίασε σήμα STOP, με αποτέλεσμα να εμβολίσει το ασημί όχημα που οδηγούσε μία 49χρονη η οποία κινούνταν κανονικά επί της οδού Αμαλίας.

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Η 49χρονη από το χτύπημα που δέχθηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ταξί στην πιάτσα της οδού Αμαλίας.

Μάλιστα, κατά την εκτροπή του, το αυτοκίνητο χτύπησε με τον πίσω αριστερό τροχό στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, παθαίνοντας ζημιά στον άξονα/ζάντα, γεγονός που το ακινητοποίησε κάθετα στο οδόστρωμα.

Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αμαλίας και τα διερχόμενα οχήματα να διοχετεύονται στην οδό Ροζάκη Αγγελή, μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της Τροχαίας Λαμίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.