Snapshot Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για υδρογραφικές έρευνες με το πολεμικό πλοίο Τσεσμέ σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας κοντά στο Καστελλόριζο από 23 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2026.

Οι περιοχές έρευνας περιλαμβάνουν τμήματα της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όπου η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Η ελληνική αντίδραση θα περιοριστεί αρχικά στην έκδοση αντι-Navtex, καθώς η τουρκική NAVTEX δεν παρέχει λεπτομέρειες για το σκοπό των ερευνών.

Οι υδρογραφικές έρευνες βρίσκονται ανατολικά της Κάσου και Καρπάθου και δεν συνδέονται άμεσα με τις έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Η NAVTEX προβλέπεται να ακυρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:59 ώρα UTC. Snapshot powered by AI

Νέα NAVTEX για τη διεξαγωγή υδρογραφικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία, αναγγέλλοντας δραστηριότητες του πολεμικού πλοίου Τσεσμέ σε εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και του Καστελλορίζου.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή αναγγελία με αριθμό 1169/26, οι έρευνες προγραμματίζονται από σήμερα, 23 Νοεμβρίου, έως τις 12 Δεκεμβρίου, σε περιοχή νοτίως της Αττάλειας και ανατολικά της Ρόδου και του Καστελλορίζου.

Καλύπτει περιοχές της δυνητικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας, στις οποίες η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου, νότια του Καστελλορίζου. Η εν λόγω περιοχή εμπίμπτει σε ένα από τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πρόσφατα η Τουρκία.

Οι συγκεκριμένες συντεταγμένες της τουρκικής Navtex είναι ελληνικής δικαιοδοσίας έκδοσης ναυτιλιακής αγγελίας. Σε πρώτη φάση, η ελληνική αντίδραση θα περιοριστεί στην έκδοση αντι-Navtex.

Η τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, καλεί τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το Τσεσμέ, χωρίς να παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο ή τον επιχειρησιακό σκοπό των ερευνών.

Το TCG Çeşme (A-599) («Τσεσμέ») είναι ένα υδρογραφικό και ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας (κλάσης Silas Bent).

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναγγέλλεται μία ημέρα μετά τη νέα αναχώρηση του ερευνητικού γαλλικού πλοίου Abeill Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου για έρευνες βυθομέτρησης νότια της Κάσου και της Καρπάθου έως την Κύπρο.

Από τις συντεταγμένες της νέας NAVTEX προκύπτει ότι η περιοχή που θα κινηθεί το τουρκικό πλοίο Τσεσμέ βρίσκεται ανατολικότερα της Κάσου και της Καρπάθου, όπου είχαν επικεντρωθεί οι προηγούμενες δραστηριότητες του Abeill Marengo.

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει άμεση γεωγραφική σύνδεση της συγκεκριμένης αναγγελίας με τις έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου.

Η NAVTEX προβλέπεται να ακυρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου, στις 20.59 ώρα.

NAVTEX N/W: 1169/26 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ 1. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ TCG ÇEŞME ΑΠΟ ΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 35 49.84 N - 029 26.36 E35 50.25 N - 030 17.01 E36 00.37 N - 030 16.77 E36 00.86 N - 030 33.85 E36 00.69 N - 031 05.29 E36 18.73 N - 031 05.16 E36 19.72 N - 031 52.25 E35 49.23 N - 031 54.29 E35 48.70 N - 031 11.00 E35 34.08 N - 030 16.91 E35 33.90 N - 029 26.42 E35 49.84 N - 029 26.36 E ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026, ΩΡΑ 20:59 UTC. NNNNN

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