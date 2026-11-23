Snapshot Κλούβα των ΜΑΤ τυλίχθηκε στις φλόγες στο Γουδή λόγω μηχανικής βλάβης.

Υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικά αυτοκίνητα.

Στο σημείο σπεύδει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κλούβα των ΜΑΤ στην περιοχή του Γουδή, εντός των εγκαταστάσεων των ΜΑΤ στην οδό Κοκκινοπούλου στο Γουδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλούβα των ΜΑΤ που ήταν από χθες σταθμευμένη στο χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω μηχανικής βλάβης. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ακόμη τρεις κλούβες ήταν σταθμευμένες δίπλα της καθώς επίσης και η καμπίνα βυτιοφόρου οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η μία κλούβα καταστράφηκε ολοσχερώς, η δεύτερη έχει πάθει εκτεταμένες ζημιές ενώ οι άλλες δύο έχουν μικρότερης έκτασης ζημιάς.

Όπως αναφέρουν χρήστες του διαδικτύου από το σημείο ακούστηκαν και εκρήξεις.

Δείτε παρακάτω βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από χρήστες:

Επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης, που κατάφεραν μέσα σε λίγη ώρα να θέσουν υπό έλεγχο το συμβάν.

#Πυρκαγιά σε λεωφορεία στον δήμο Ζωγράφου #Αττική. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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