Συναγερμός στου Γουδή: Κλούβες των ΜΑΤ τυλίχθηκαν στις φλόγες
Fωτιά σε μία κλούβα των ΜΑΤ λόγω μηχανικής βλάβης η οποία επεκτάθηκε σε ακόμη τρεις που ήταν δίπλα
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- Κλούβα των ΜΑΤ τυλίχθηκε στις φλόγες στο Γουδή λόγω μηχανικής βλάβης.
- Υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικά αυτοκίνητα.
- Στο σημείο σπεύδει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.
Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κλούβα των ΜΑΤ στην περιοχή του Γουδή, εντός των εγκαταστάσεων των ΜΑΤ στην οδό Κοκκινοπούλου στο Γουδί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλούβα των ΜΑΤ που ήταν από χθες σταθμευμένη στο χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω μηχανικής βλάβης. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ακόμη τρεις κλούβες ήταν σταθμευμένες δίπλα της καθώς επίσης και η καμπίνα βυτιοφόρου οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η μία κλούβα καταστράφηκε ολοσχερώς, η δεύτερη έχει πάθει εκτεταμένες ζημιές ενώ οι άλλες δύο έχουν μικρότερης έκτασης ζημιάς.
Όπως αναφέρουν χρήστες του διαδικτύου από το σημείο ακούστηκαν και εκρήξεις.
Δείτε παρακάτω βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από χρήστες:
Επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης, που κατάφεραν μέσα σε λίγη ώρα να θέσουν υπό έλεγχο το συμβάν.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.