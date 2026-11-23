Φωτιά σε σπίτι στον Τύρναβο: Αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ
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- Φωτιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στον Τύρναβο γύρω στις 4.30 το απόγευμα της Δευτέρας.
- Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ.
- Υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο σπίτι.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν τρία πυροσβεστικά οχήματα.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στον Τύρναβο γύρω στις 16:30 το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με το onlarissa, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, καθώς υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο εντός του σπιτιού.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 3 οχήματα.
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