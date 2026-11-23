Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στον Τύρναβο γύρω στις 4.30 το απόγευμα της Δευτέρας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο σπίτι.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν τρία πυροσβεστικά οχήματα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στον Τύρναβο γύρω στις 16:30 το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το onlarissa, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, καθώς υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο εντός του σπιτιού.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 3 οχήματα.

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