Snapshot Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνα τους σε άθλιες συνθήκες μέσα σε σπίτι στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα μετά από κλήση γειτόνων που άκουγαν τα παιδιά να κλαίνε ασταμάτητα και βρήκαν το σπίτι γεμάτο σκουπίδια και έντονη δυσοσμία.

Ο ανθυπαστυνόμος που επενέβη περιέγραψε σοκαριστική κατάσταση και φρόντισε τα παιδιά αμέσως, αλλά και την ψυχολογική τους ανακούφιση.

Οι κηδεμόνες των παιδιών, που ήταν έξω και έδωσαν ασυνάρτητες εξηγήσεις, εμφανίστηκαν καλοντυμένοι σαν να είχαν βγει βραδινή έξοδο.

Οι γείτονες είχαν ακούσει ξανά τα κλάματα των παιδιών, αλλά επέλεξαν να παρέμβουν την ημέρα του περιστατικού και ενημέρωσαν τις αρχές. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η υπόθεση με τα δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης τα οποία εντοπίστηκαν σε άθλιες συνθήκες και μόνα τους μέσα σε σπίτι.

Ο Ανθυπαστυνόμος Χατζηλίας Ιωάννης που συνέδραμε στο περιστατικό ανέφερε σχετικά με το περιστατικό: «Κληθήκαμε το Σάββατο το βράδυ περί τις 11:15 και μας είπε το κέντρο ότι μας περιμένουν γείτονες οι οποίοι ακούνε φωνές από ένα διαμέρισμα. Ότι είναι μικρά παιδιά και κλαίνε ασταμάτητα, πράγματι όταν φτάσαμε στο σημείο ηταν πραγματικά αναστατωμένοι και μας έδειξαν το διαμέρισμα από το οποίο προέρχονταν τα κλάματα, έβαλα το αυτί μου στην πόρτα και το άκουσα και ‘γώ, από τη προσπάθεια μου να επικοινωνήσω μαζί τους κατάλαβα ότι είναι μικροί σε ηλικία και δεν γινόταν να επικοινωνήσω και μετά καταλάβαμε ότι είναι αλλοδαπά οπότε έκανε την επικοινωνία αδύνατη εξ αρχής λόγω της γλώσσας».

Όπως τόνισε στη συνέχεια ο Ανθυπαστυνόμος, ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων και ήρθε σε επικοινωνία με το τοπικό τμήμα ασφαλείας προκειμένου να μιλήσουν με την εισαγγελία.

«Ο εισαγγελέας είπε να ανοίξουμε τη πόρτα, ψάξαμε κλειδαρά αλλά δε κατέστη εφικτό. Όσο περνούσε η ώρα τα κλάματα δυνάμωναν και έκρινα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι, ο κίνδυνος ήταν άμεσος, με τον συνάδελφο μου τον Νίκο Τζεβελεκακη σπάσαμε τη πόρτα του διαμερίσματος και όταν μπήκαμε μέσα αυτό που αντικρίσαμε ήταν σοκαριστικό. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά περιστατικά, είμαι 29 χρόνια αστυνομικός, αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορα. Το σπίτι ήταν τρώγλη, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια, όλα πεταμένα παντού, βρώμα και δυσοσμία παντού, και τα παιδιά έντρομα κλαίγανε και δε σταματούσαν ο μικρός δε που ήταν μόλις δύο ετών ηταν και λερωμένος», εξήγησε.

«Αμέσως, δε σκέφτηκα τίποτε άλλο ενήργησα ενστικτωδώς σαν πατέρας έψαξα βρήκα πάνες, τον άλλαξα, του βρήκα αλλαξιά ρούχα και με την αδερφούλα του ήμασταν έτοιμοι να πάμε για το τμήμα, το κοριτσάκι όταν με είδε έσκασε ένα χαμόγελο, αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, ενώ έκλαιγε γοερά όταν μας είδε ήταν σαν να είδε αγγέλους», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο Ανθυπαστυνόμος εξήγησε: «Κατεβαίνοντας κάτω ένας συνάδελφος από το τμήμα ασφαλείας, είδε κάποιους αλλοδαπούς οι οποίοι μας παρακολουθούσαν από μακριά και πλησίασαν όταν απομακρυνόμασταν από την οικοδομή, όπως αποδείχτηκε ήταν οι κηδεμόνες των παιδιών, οι οποίοι μας είπαν ότι ήταν έξω, ο σύντροφος μας είπε ότι ήταν στη δουλειά στη σκαλωσιά από τις 2 το μεσημέρι, έλεγαν πράγματα που δεν έστεκαν, οι γείτονες μας δήλωσαν ότι κι άλλες φορές είχαν ακούσει τις φωνές και τα κλάματα αλλά δεν ήξεραν τι συνέβαινε, εκείνη την ημέρα αποφάσισαν, πολύ σωστά, να πάρουν την άμεση δράση.

Τα παιδιά δε τα έχω επισκεφτεί ακόμη στο νοσοκομείο σήμερα αν προλάβω θα το κάνω. Οι γονείς όταν τους είδαμε ήταν καλοντυμένοι σαν να είχαν γυρίσει από βραδινή έξοδο».

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