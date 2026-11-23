Snapshot Δύο κάτοικοι του Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα χρησιμοποίησαν ένα φουσκωτό στρώμα για να κάνουν βόλτα μέσα σε έναν πλημμυρισμένο χώρο στάθμευσης.

Η πρωτότυπη αυτή δράση αποτέλεσε έναν τρόπο αντιμετώπισης των πλημμυρών με χιούμορ και δημιουργικότητα.

Η εικόνα των δύο ανδρών που κινούνται στο νερό με το φουσκωτό στρώμα έγινε viral και προκάλεσε ευρεία προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δραστηριότητα αυτή θύμιζε περισσότερο καλοκαιρινή εξόρμηση παρά τις αρνητικές συνέπειες της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη εικόνα εκτυλίχθηκε στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, όπου δύο κάτοικοι αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο τις πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα την περιοχή.

Αντί να περιοριστούν στην παρατήρηση των νερών που είχαν καλύψει έναν χώρο στάθμευσης, οι δύο άνδρες βρήκαν την ευκαιρία για μια ασυνήθιστη δραστηριότητα, μετατρέποντας ένα φουσκωτό στρώμα σε αυτοσχέδια σχεδία.

Ανεβαίνοντας πάνω στο στρώμα, άρχισαν να κινούνται μέσα στο πλημμυρισμένο πάρκινγκ, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο καλοκαιρινή εξόρμηση παρά τις συνέπειες μιας έντονης βροχόπτωσης.

Two Floridians made the most of recent flooding in Fort Lauderdale by rafting through a parking lot aboard an inflatable mattress. https://t.co/rWYsu3tLMC https://t.co/LGJRO7TvIa — ABC News (@ABC) November 23, 2026

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