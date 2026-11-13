«Βοηθήστε μας»: Το ανατριχιαστικό χειρόγραφο μήνυμα στο παράθυρο από 4 τρομοκρατημένα παιδιά

Snapshot Τέσσερα παιδιά κρατούνταν παρά τη θέλησή τους σε σπίτι στη Φλόριντα και έστλαν χειρόγραφο μήνυμα βοήθειας στο παράθυρο.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε drone για να εντοπίσει τα παιδιά και ομάδα SWAT για την επέμβαση.

Ο 33χρονος Αντρέ Τζανάρντ Σμίθσον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παράνομη κράτηση.

Τα παιδιά δήλωσαν στον τηλεφωνητή του 911 ότι φοβόντουσαν τον Σμίθσον και ότι δεν τους επέτρεπε να φύγουν.

Η σχέση του Σμίθσον με τα παιδιά παραμένει ασαφής, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως οικογενειακή διαμάχη. Snapshot powered by AI

Μία κραυγή βοήθειας από τέσσερα παιδιά, γραμμένη χειρόγραφα, κολλημένη στο παράθυρο ενός σπιτιού στη Φλόριντα, οδήγησε την αστυνομία στη διάσωσή τους και τη σύλληψη του άνδρα που τα κρατούσε παρά τη θέλησή τους, με τη μεταξύ τους σχέση να παραμένει ασαφής.

Ο 33χρονος Αντρέ Τζανάρντ Σμίθσον συνελήφθη στις 26 Οκτωβρίου και κατηγορήθηκε για παράνομη κράτηση, αφού μέλη της οικογένειας ενημέρωσαν την αστυνομία ότι είχαν φόβους για την ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Palm Beach Post».

Η αστυνομία με τη χρήση drone εντόπισε τα παιδιά να κρύβονται σε ένα δωμάτιο, όπου το ένα κρατούσε γενναία στο παράθυρο ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε “ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ”». Τα τρία παιδιά να κρύβονταν μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο επισκεπτών, ενώ ένα βρέφος 5 μηνών βρισκόταν στο κύριο υπνοδωμάτιο,

Οι αρχές έστειλαν μια ομάδα SWAT στην κατοικία, αλλά κανείς δεν απάντησε όταν χτύπησαν την πόρτα. Η ομάδα κατάφερε να επικοινωνήσει με τα παιδιά τηλεφωνικά.

Τα πανικοβλημένα παιδιά είπαν στον τηλεφωνητή του 911 ότι φοβόντουσαν πολύ τον Σμίθσον και ότι αυτός αρνιόταν να τα αφήσει να φύγουν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όταν ο Σμίθσον αφαιρέθηκε για λίγο, τα παιδιά δραπέτευσαν από το σπίτι — και ο ύποπτος τελικά παραδόθηκε ειρηνικά στην αστυνομία.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κράτηση και συνελήφθη βάσει ενός εκκρεμούς ενεργού εντάλματος σύλληψης.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί η σχέση του με τα παιδιά το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «οικογενειακή διαμάχη».