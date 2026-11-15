Δύτης βρήκε ανθρώπινα λείψανα και ανακάλυψε νεκροταφείο 7.200 ετών κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα

Το καλοκαίρι του 2016, ένας ερασιτέχνης δύτης που αναζητούσε προϊστορικά απολιθώματα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα, προέβη σε μια εντελώς μοναδική αρχαιολογική ανακάλυψη.

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