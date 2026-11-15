Δύτης βρήκε ανθρώπινα λείψανα και ανακάλυψε νεκροταφείο 7.200 ετών κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα
Ερασιτέχνης δύτης ανακάλυψε στις ακτές της Φλόριντα αρχαίο ινδιάνικο νεκροταφείο ηλικίας άνω των 7.200 ετών.
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Το καλοκαίρι του 2016, ένας ερασιτέχνης δύτης που αναζητούσε προϊστορικά απολιθώματα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα, προέβη σε μια εντελώς μοναδική αρχαιολογική ανακάλυψη.
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