Snapshot Καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν τους δρόμους του Χόλιγουντ στη Φλόριντα σε ποτάμια, προκαλώντας πλημμύρες και ζημιές σε σπίτια.

Περίπου 200-300 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε λίγες ώρες, αριθμός ρεκόρ για την περιοχή.

Ο δήμαρχος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Αρκετά σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν λόγω των συνθηκών, ενώ σημειώθηκε κατάρρευση σκεπής σε ένα σπίτι χωρίς τραυματισμούς.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν συνέχιση των ισχυρών φαινομένων μέχρι την Παρασκευή, με μεταφορά της έντονης βροχής προς τα ανατολικά το Σαββατοκύριακο. Snapshot powered by AI

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι του Χόλιγουντ στη Φλόριντα το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, λόγω καταρρακτώδους βροχής που προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές.

Εικόνες που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου δείχνουν αυτοκίνητα και λεωφορεία ακινητοποιημένα μέσα στα νερά που φτάνουν να καλύπτουν μέχρι και τις ρόδες. Κάτοικοι είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν, ενώ οι διασωστικές Αρχές έλαβαν περισσότερες από 300 κλήσεις.

Περίπου 200-300 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην πολιτεία της Φλόριντα μέσα σε λίγες ώρες, σημειώνοντας αριθμό-ρεκόρ για την περιοχή που είναι συνηθισμένη σε ανεμοστρόβιλους και τυφώνες. Το Μαϊάμι, το Χόλιγουντ και το Παλμ Μπιτς επηρεάστηκαν από τη σφοδρή βροχόπτωση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Ο δήμαρχος του Χόλιγουντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Αρκετά σχολεία και πανεπιστήμια παρέμειναν κλειστά, ενώ αναφέρθηκε και ένα σπίτι στο οποίο κατέρρευσε η σκεπή, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρά φαινόμενα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο η έντονη βροχή θα μεταφερθεί ανατολικά.

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