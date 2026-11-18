Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε θερμά με την Ιμέλντα Μάρκος στις Φιλιππίνες πριν την τριμερή σύνοδο στην Κίνα.

Η Ιμέλντα Μάρκος, πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων και γνωστή για την πολυτελή ζωή της, υποδέχτηκε τον Τραμπ με ιδιαίτερη εκλεπτυσμένη εμφάνιση και του έδωσε χριστουγεννιάτικο δώρο.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Μάρκος το 1986, η Ιμέλντα αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες για διαφθορά, αλλά τελικά αθωώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των Φιλιππίνων το 2026.

Η σχέση Τραμπ και Μάρκος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, όταν συναντήθηκαν σε διεθνές τζετ σετ της Νέας Υόρκης, και διατηρήθηκε για χρόνια.

Ο Τραμπ εξέφρασε σεβασμό και αγάπη προς την Ιμέλντα Μάρκος, αναφερόμενος θετικά και στους γονείς του Φιλιππινέζου προέδρου. Snapshot powered by AI

Θερμή συνάντηση με την παλιά του φίλη, Ιμέλντα Μάρκος, είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στις Φιλιππίνες, πριν αναχωρήσει για την τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπινγκ και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, στην πόλη της Κίνας Σενζέν.

Η Ιμέλντα Μάρκος υπήρξε η πρώτη κυρία των Φιλιππίνων την περίοδο διακυβέρνησης του δικτάτορα συζύγου της, Φερντινάντ Μάρκος, από το 1965 έως το 1986. Γνωστή για τις σπάνιες συλλογές ακριβών κοσμημάτων και παπουτσιών, η Μάρκος υποδέχτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο σε αναπηρικό καροτσάκι, με ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη εμφάνιση σε φούξια αποχρώσεις, συνδυασμένη με ροζ σανδάλια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ από έναν βοηθό του Λευκού Οίκου φαίνεται οι δύο παλιοί φίλοι να χαιρετιούνται θερμά. Η Μάρκος άνοιξε τα χέρια της όταν τον είδε σε ένδειξη αγκαλιάς, ενώ ο Τραμπ της έσφιξε θερμά το χέρι. Η 97χρονη κυρία του είπε «Καλωσόρισες στις Φιλιππίνες» και του έδωσε ένα μικρό δώρο για τα Χριστούγεννα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού την χαιρέτισε είπε στους παρευρισκόμενους: «Πάντα είναι η πιο όμορφη γυναίκα», ενώ στο τέλος της είπε πως «σε αγαπάμε πολύ». Στη συνέχεια εκείνη του έστειλε και ένα φιλί.

Ποια είναι η Ιμέλντα Μάρκος

Γνωστή για την πολυτελή της ζωή, η Ιμέλντα απέκτησε σημαντική πολιτική επιρροή και ανέλαβε διάφορες δημόσιες θέσεις όσο βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της και κυβερνήτη των Φιλιππίνων. Το 1986, μία ειρηνική λαϊκή εξέγερση οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος, με την ίδια και της οικογένειά της να αυτοεξορίζονται στη Χαβάη.

Μετά την αποχώρησή τους από τη χώρα, αποκαλύφθηκε ο τεράστιος πλούτος της ίδιας αλλά και της οικογένειάς της, με τις φήμες να λένε ότι εντοπίστηκαν σχεδόν 3.000 ζευγάρια παπούτσια που ανήκαν στην Μάρκος.

Παράλληλα, σε βάρος ασκήθηκαν διώξεις για 28 ποινικές υποθέσεις, οι οποίες κατατέθηκαν κυρίως μεταξύ 1991 και 1995. Οι κατηγορίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την παράνομη απόκτηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την κατάχρηση της πολιτικής της θέσης, διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ιδρύματα του εξωτερικού.

Ωστόσο, λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, οι υποθέσεις απορρίφθηκαν και η ίδια αθωώθηκε. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Ιμέλντα επέστρεψε στις Φιλιππίνες και συνέχισε την πολιτική της δραστηριότητα, εκλεγόμενη ακόμη και στο Κογκρέσο της χώρας.

Το 2018, το ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς των Φιλιππίνων την έκρινε ένοχη για επτά κατηγορίες διαφθοράς, με ποινή που θα μπορούσε να φτάσει έως και 77 χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, η Ιμέλντα άσκησε έφεση και παρέμεινε ελεύθερη με εγγύηση μέχρι και το 2026, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των Φιλιππίνων την αθώωσε.

Η βαθιά σχέση της Μάρκος με τον Τραμπ

Ο Τραμπ και η Ιμέλντα Μάρκος συναντήθηκαν για πρώτη φορά την δεκαετία του ‘90 ως μέλη της διεθνούς τζετ σετ, εκείνος ως επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης και εκείνη ως σύζυγος του αυταρχικού ηγέτη Φερδινάνδου Μάρκος.

Οι δύο παρευρέθηκαν μαζί σε πάρτι στη Νέα Υόρκη, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της περιόδου που η Ιμέλντα Μάρκος και ο σύζυγός της αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν στη Χαβάη.

Φωτογραφίες δείχνουν τον Τραμπ να κάθεται δίπλα στη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, και τη λαμπερή Ιμέλντα Μάρκος σε ένα πάρτι γενεθλίων στη Νέα Υόρκη το 1991, δέκα μήνες πριν αυτή επιστρέψει στις Φιλιππίνες.

Το βράδυ πριν από την συνάντηση των δύο φίλων ο Τραμπ είπε στον πρόεδρο των Φιλιππίνων: «Δεν... θέλω να αποκαλύψω την ηλικία μου, αλλά γνώριζα πολύ καλά τους γονείς σας, και ήταν υπέροχοι». «Ήταν υπέροχοι. Πιστεύω στη γενετική και έκαναν καλή δουλειά», πρόσθεσε.

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