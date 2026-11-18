Snapshot Η αμερικανική πολεμική αεροπορία εκτόξευσε δοκιμαστικά έναν άοπλο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Minuteman III από τη βάση Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια.

Η δοκιμή, με την κωδική ονομασία «Glory Trip 257», είχε προγραμματιστεί χρόνια πριν και δεν σχετίζεται με τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις ή απειλές.

Οι δοκιμές αυτές παρέχουν σημαντικά δεδομένα για τη συντήρηση, τη μηχανική ακεραιότητα και τον κύκλο ζωής των ICBM και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300 φορές στο παρελθόν.

Ένα αεροσκάφος E-6B Mercury του Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχε στη διαδικασία, πετώντας σε τροχιά αναμονής πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό πριν και μετά την εκτόξευση. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση της πτήσης ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών στο Βιετνάμ, η Διοίκηση Παγκόσμιας Κρούσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ γνωστοποίησε προχώρησε σε δοκιμαστική εκτόξευση ενός μη οπλισμένου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) τύπου Minuteman III το βράδυ της Τρίτης, από την Καλιφόρνια στην Ανατολική πλευρά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική αεροπορία, αυτού του είδους οι δοκιμαστικές εκτοξεύσεις αξιολογούν το σύνολο των δυνατοτήτων του πυραυλικού συστήματος των ΗΠΑ. Παρέχουν κρίσιμα δεδομένα τα οποία τροφοδοτούν την ανάλυση για τη συντήρηση, τη μηχανική ακεραιότητα και τον συνολικό κύκλο ζωής των ICBM. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί περισσότερες από 300 αντίστοιχες δοκιμές του Minuteman III στο παρελθόν.

Όπως ανακοινώθηκε από τις στρατιωτικές αρχές, η συγκεκριμένη δοκιμή έφερε την κωδική ονομασία «Glory Trip 257» και είχε προγραμματιστεί εδώ και χρόνια. Η πολεμική αεροπορία υπογράμμισε με σαφήνεια πως το γεγονός δεν αποτελεί απάντηση στα τρέχοντα παγκόσμια γεγονότα ή σε εξωτερικές απειλές, παρά το γεγονός ότι η εκτόξευση έγινε αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μεταβεί στην Ασία.

Ο ρόλος του αεροσκάφους E-6B Mercury

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από το δίκτυο Flightradar24 υποδηλώνουν την άμεση εμπλοκή ενός αεροσκάφους E-6B Mercury του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη διαδικασία.

Το συγκεκριμένο αεροπλάνο αναχώρησε από τη βάση του Βάντενμπεργκ περίπου δύο ώρες πριν από την εκτόξευση. Στη συνέχεια μπήκε σε τροχιά αναμονής πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, νότια της βάσης. Πρόκειται για μια θέση η οποία συνδέεται παραδοσιακά με τα E-6 που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε τέτοιες επιχειρήσεις εκτοξεύσεων πυραύλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροσκάφος ολοκλήρωσε την αποστολή του και επέστρεψε στο έδαφος περίπου μία ώρα μετά την εκτόξευση.

Διαβάστε επίσης