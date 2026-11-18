Snapshot Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ταξίδεψε στην οικονομική θέση επιβατικού αεροσκάφους για να παραστεί σε σύνοδο στην Κίνα, προκαλώντας θετικές αντιδράσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σέινμπαουμ συνεχίζει την πολιτική λιτότητας του προκάτοχού της, αποφεύγοντας πολυτελή μέσα μεταφοράς, όπως το προεδρικό αεροσκάφος που πωλήθηκε το 2023.

Κατά την άφιξή της στη Σενζέν, η πρόεδρος συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και συζήτησαν την ενίσχυση συνεργασίας στους τομείς της τεχνολογίας και των καθαρών μορφών ενέργειας.

Η άφιξη και η επιλογή ταξιδιού της Σέινμπαουμ απέσπασαν μεγάλη προβολή και θετικά σχόλια στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo, με πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές σχετικού hashtag. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ προκάλεσε σήμερα αίσθηση στους χρήστες των κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι επιδοκίμασαν την επιλογή της να ταξιδέψει στην οικονομική θέση ενός κοινού επιβατικού αεροσκάφους, προκειμένου να παραστεί στην περιφερειακή Σύνοδο Κορυφής του APEC στη Σενζέν στη Κίνα.

Οι ξένοι ηγέτες συρρέουν αυτήν την εβδομάδα στην Σενζέν με εμπορικά αεροσκάφη που έχουν ναυλώσει ή επίσημα κρατικά αεροσκάφη, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Air Force One.

Η Σέινμπαουμ μετέβη από το Μεξικό στη Σενζέν με αεροπλάνο των αερογραμμών China Southern Airlines και χρειάστηκε 21 ώρες για το ταξίδι, μεταδίδουν ΜΜΕ. Η ομάδα της επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως ταξίδεψε στην οικονομική θέση.

Σε αναρτήσεις στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo διακρίνεται η Μεξικανή ηγέτιδα να συζητά με επιβάτες, ορισμένοι εκ των οποίων φωτογραφίζονται με εκείνη. Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα αυτών των εικόνων.

Την Τετάρτη το βράδυ τοπική ώρα, το hashtag που ήταν αφιερωμένο στην άφιξή της στην Κίνα είχε συγκεντρώσει 10,2 εκατομμύρια προβολές στο Weibo.Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Μεξικανή πρόεδρος στο Χ, διακρίνεται να την υποδέχονται Κινέζοι αξιωματούχοι και μαθητές αφού αποβιβάζεται από ένα λεωφορείο σε έναν τερματικό σταθμό και όχι απευθείας από το αεροπλάνο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, οι χρήστες χαιρετίζουν την επιλογή της να ταξιδέψει στην οικονομική θέση. «Είναι αξιέπαινο να επιδεικνύουμε σύνεση στη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων και να διασφαλίζουμε ότι αυτά χρησιμοποιούνται εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, αντί να σπαταλώνται σε πολυτελή ιδιωτικά τζετ ή επίσημα ταξίδια», έγραψε ένας εξ αυτών.

Η Σέινμπαουμ, η οποία δεν συνηθίζει να πραγματοποιεί ταξίδια στο εξωτερικό, συνεχίζει την πολιτική λιτότητας που είχε εγκαινιάσει ο προκάτοχός της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος είχε θέσει προς πώληση το προεδρικό αεροσκάφος του Μεξικού το 2023. Ένας χρήστης του Weibo την επαίνεσε χαρακτηρίζοντάς την «πραγματίστρια που αντιπαθεί τόσο την επίδειξη όσο και την πολυτέλεια».

Η άφιξή της στη Σενζέν «είναι σαν μια ανάσα φρεσκάδας», είπε με ενθουσιασμό κάποιος άλλος.Πριν από την αναχώρησή της, η Σέινμπαουμ είχε αναφέρει πως το ταξίδι έως την Κίνα θα έπαιρνε «πρακτικά δύο ημέρες με το αεροπλάνο».Η Μεξικανή πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Κινέζο ομόλογό της Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας και των καθαρών μορφών ενέργειας.