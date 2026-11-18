Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Προεδρικό Μέγαρο κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Snapshot Οι Δημοκρατικοί, με τον έλεγχο του Κογκρέσου από τον Ιανουάριο, ετοιμάζονται να ερευνήσουν στενούς συνεργάτες του Τραμπ, μεταξύ αυτών την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μέλη της οικογένειάς του, για υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, πιθανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, απέστειλε επιστολές ζητώντας τη διατήρηση των επικοινωνιών από πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των γιων και του γαμπρού του.

Οι έρευνες θα καλύψουν επίσης τον χειρισμό αρχείων της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν, με έμφαση στη μεταφορά της Γκισλέιν Μάξγουελ σε σωφρονιστικό κατάστημα με περιορισμένα μέτρα ασφαλείας.

Ο Λευκός Οίκος απαντά δηλώνοντας ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να συνεργαστεί, ενώ χαρακτηρίζει τις έρευνες των Δημοκρατικών ως ψευδείς και πολιτικά υποκινούμενες.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Άαρον Ράιτς ερευνά με τη σειρά του Δημοκρατικούς βουλευτές, στέλνοντας επιστολές για διατήρηση αρχείων, προκαλώντας κριτική για παραβίαση δεοντολογίας και μη παραδοσιακές πρακτικές. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών μπαίνουν η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μέλη της οικογένειας και του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να ξεκινήσουν έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας αλλά και για τον χειρισμό των αρχείων της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα επικεντρωθούν στις καταγγελίες για «συμφέροντα, παραπτώματα και κατάχρηση εξουσίας» εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής έστειλε την Τετάρτη 12 επιστολές σε ανθρώπους του περιβάλλοντος Τραμπ και τους ζήτησε να φυλάξουν τα αρχεία των επικοινωνιών τους. Οι επιστολές εστάλησαν στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στους γιους του Αμερικανού προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ για τις επενδύσεις του στη Μέση Ανατολή.

Επιστολές έλαβαν από την ομάδα του Γκαρσία και ο νυν αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο επιτελάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, η προκάτοχός του, Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ και ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Κόρι Λεβαντόφσκι.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς η σύζυγός του Ούσα Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι. Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024 AP

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Trust for the National Mall, Catherine Townsend, έλαβε επίσης επιστολή για την υπόθεση της κατασκευής της πολυτελούς αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου με τη χρήση τόσο δημόσιων πόρων όσο και δωρεών από ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με την κυβέρνηση.

Στο στόχαστρο μπήκαν και δύο αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, ο διευθυντής της BOP, Γουίλιαμ Κ. Μάρσαλ ΙΙΙ, και η διευθύντρια της ομοσπονδιακής φυλακής «Camp Bryan», Τανίσα Χολ. Οι δύο αξιωματούχοι έχουν σχέση με την μεταφορά στενής συνεργάτιδας του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, σε σωφρονιστικό κατάστημα με περιορισμένα μέτρα ασφάλειας.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε για τις κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, λόγω του ρόλου της στην πρόσληψη εφήβων κοριτσιών για να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν.

«Οι Δημοκρατικοί που συμμετέχουν στις επιτροπές εποπτείας αγωνίζονται να βάλουν τέλος στις συναλλαγές προς όφελος των ιδίων, στην ανάρμοστη συμπεριφορά και στις καταχρήσεις αυτής της Κυβέρνησης», δήλωσε ο Γκαρσία σε ανακοίνωσή του.

«Αυτές οι έρευνες θα θέσουν τα θεμέλια για νομοθεσία που θα βοηθήσει όλους τους Αμερικανούς. Αυτό είναι μόνο η αρχή», τόνισε ο Δημοκρατικός βουλευτής.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, παίρνει το λόγο κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον AP

Στην αντεπίθεση ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι «πρόθυμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να συνεχίσει να φέρνει νίκες στους εργατικούς Αμερικανούς».

«Αν οι Δημοκρατικοί επιλέξουν να προχωρήσουν σε ψευδείς έρευνες και ριζοσπαστικές αριστερές πολιτικές, επιλέγουν να ενεργούν ενάντια στον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Λόρεν Μπις, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.Ο Γκαρσία είναι ένας από τους τέσσερις Δημοκρατικούς βουλευτές που έχουν ήδη στοχοποιηθεί από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας του Τέξας, Άαρον Ράιτς, ο οποίος ηγείται της απάντησης του Λευκού Οίκου στους Δημοκρακτικούς του Κογκρέσου.

Ο Ράιτς έστειλε με τη σειρά του επιστολές στον Γκαρσία και τους Δημοκρατικούς γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ και Ελίσα Σλότκιν και τους ζήτησε να διατηρήσουν το αρχείο των επικοινωνιών τους. Στη συνέχεια ανέφερε στο Χ ότι διεξάγει «προκαταρκτική έρευνα» σχετικά με τις ομιλίες των Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου.

Οι ασυνήθιστες επιστολές του Ράιτς, οι οποίες παραπέμπουν σε δύο ομοσπονδιακούς νόμους περί πολιτικών δικαιωμάτων, έχουν δεχτεί έντονη κριτική από νομικούς εμπειρογνώμονες και αποκλίνουν από την παραδοσιακή πρακτική του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση έχει υποβάλει καταγγελία για παραβίαση δεοντολογίας εναντίον του Ράιτς σχετικά με τις επιστολές αυτές.

Παράλληλα ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, έστειλε επίσης τον περασμένο μήνα επιστολή στον Γκαρσία, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «παρακολουθεί» τις δηλώσεις των Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, καθώς αυτά σχεδιάζουν έρευνες κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Ανέφερε ότι «οι απειλές εναντίον αξιωματούχων της εκτελεστικής εξουσίας που αποσκοπούν να τους αποτρέψουν από την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, ή διαδικασίες που αποσκοπούν απλώς στην κακοποίηση ή την εμπέδωση φόβου στον αποδέκτη, ενδέχεται να ξεπεράσουν τα όρια και να συνιστούν κατάφωρη εγκληματική πράξη».