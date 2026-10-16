Πηγές Προεδρίας για Γκίλφοϊλ: Δεν λάβαμε αίτημα αποχαιρετιστήριας συνάντησης από την πρεσβεία

Δεν προβλέπεται από το διπλωματικό πρωτόκολλο υποχρεωτική αποχαιρετιστήρια επίσκεψη των πρέσβεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα, διευκρινίζουν πηγές της Προεδρίας, με αφορμή δημοσίευμα της Daily Mail σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει την «καθιερωμένη τελετή αποχαιρετισμού» για την απερχόμενη Αμερικανίδα πρέσβη. Ωστόσο, πηγές της Προεδρίας ξεκαθαρίζουν ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία ή υποχρέωση για μια τέτοια συνάντηση, επισημαίνοντας πως η αποχώρηση ενός πρέσβη διαφέρει από την επίσημη διαδικασία επίδοσης των διαπιστευτηρίων του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όπως εξηγούν, οι διπλωματικοί εκπρόσωποι που ολοκληρώνουν τη θητεία τους μπορούν, μόνο εάν το επιθυμούν, να ζητήσουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο απερχόμενος πρέσβης του Ισραήλ, ο οποίος πρόσφατα πραγματοποίησε ανάλογη επίσκεψη. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις δεν εντάσσονται σε κάποια προβλεπόμενη εθιμοτυπική διαδικασία και η κάλυψή τους περιορίζεται σε φωτογραφικό υλικό.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει υποβάλει κανένα αίτημα προς το Προεδρικό Μέγαρο για επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

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