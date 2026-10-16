Βανς για το «Guilfoylegate»: «Αηδιαστική και απεχθής» η πώληση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καταδίκασε την πώληση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο ως «αηδιαστική και απεχθή» πρακτική.

Η υπόθεση «Guilfoylegate» αφορά καταγγελίες ότι η πρώην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε 100.000 δολάρια για πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Βανς τόνισε ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα πραγματικά στοιχεία πριν βγουν συμπεράσματα για τις καταγγελίες κατά της Γκίλφοϊλ.

Η Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνούνται τις κατηγορίες περί παράνομων ενεργειών ή συγκρούσεων συμφερόντων.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να διερευνήσουν ζητήματα της κυβέρνησης Τραμπ, εάν κερδίσουν στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, και ο Βανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με τυχόν κλητεύσεις. Snapshot powered by AI

Την έντονη αντίθεσή του σε κάθε πρακτική που συνδέεται με την πώληση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο εξέφρασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παίρνοντας θέση για την υπόθεση «Guilfoylegate», που αφορά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Ο Βανς χαρακτήρισε τέτοιου είδους ενέργειες «αηδιαστικές και απεχθείς», τονίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να υφίστανται τις συνέπειες, χωρίς ωστόσο να προδικάσει την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στον παρουσιαστή του «CBS Evening News», Τόνι Ντοκούπιλ, στο πλαίσιο ωριαίας ανοιχτής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Μίσιγκαν.

Η συνέντευξη αναμένεται να μεταδοθεί ολόκληρη το βράδυ του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Ελλάδα, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η καταγγελία για το έμβασμα των 100.000 δολαρίων

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοσιογράφος έθεσε ερωτήματα για δημοσιεύματα που αφορούν την κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ των οποίων και τα κέρδη που φέρεται να έχει αποκομίσει ο Αμερικανός πρόεδρος από δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη διπλωματική της θέση.Οι καταγγελίες που συνδέονται με την πρώην πρέσβειρα αναφέρουν ότι φέρεται να ζήτησε από άνδρα, ο οποίος αναζητούσε βοήθεια από την κυβέρνηση Τραμπ, να της καταβάλει μέσω τραπεζικού εμβάσματος το ποσό των 100.000 δολαρίων.

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο να ζητούνται χρήματα με αντάλλαγμα την πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Βανς εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Καταρχάς, αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι αηδιαστικό και απεχθές, και θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να υιοθετήσει άκριτα τις καταγγελίες, επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση κάθε υπόθεσης πρέπει να γίνεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι αποκλειστικά όσα μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης.«Θέλω να σχηματίζω κρίση με βάση τα πραγματικά γεγονότα, και όχι με βάση κάποιο τυχαίο δημοσίευμα στα μέσα ενημέρωσης που μπορεί να διάβασα», ανέφερε.

Τι απαντούν η Γκίλφοϊλ κι ο Τραμπ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει αρνηθεί ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε παράπτωμα, απορρίπτοντας τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης απορρίψει αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων ή ασυμβίβαστου, αρνούμενος ότι τέτοιου είδους ζητήματα επηρέασαν τη λειτουργία και τις αποφάσεις της κυβέρνησής του.

Η στάση του Βανς κινείται σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά, καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε προσπάθεια εμπορευματοποίησης της πρόσβασης στην αμερικανική κυβέρνηση και, από την άλλη, αποφεύγει να υιοθετήσει ως δεδομένες τις καταγγελίες για την πρώην πρέσβειρα, προτού αξιολογηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι Δημοκρατικοί προαναγγέλλουν έρευνες

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν προαναγγείλει ότι θα επιδιώξουν τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την κυβέρνηση Τραμπ, εφόσον εξασφαλίσουν τον έλεγχο είτε της Βουλής των Αντιπροσώπων είτε της Γερουσίας στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα τους έδινε τη δυνατότητα να αναλάβουν τον έλεγχο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και να εκδώσουν κλητεύσεις προς κυβερνητικούς αξιωματούχους, ζητώντας την κατάθεσή τους στο πλαίσιο ερευνών.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με ενδεχόμενες κλητεύσεις, ο Βανς απάντησε θετικά, δηλώνοντας: «Φυσικά και θα το κάνω. Κοιτάξτε, εννοώ ότι εμείς τηρούμε τον νόμο».Η υπόθεση «Guilfoylegate» προστίθεται έτσι στα ζητήματα που τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, με τις καταγγελίες για την πρώην πρέσβειρα στην Αθήνα και τα ερωτήματα γύρω από την πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

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