Στην αντεπίθεση ο Ντίτερς – Κατέθεσε αγωγή κατά της Γκιλφόιλ και προαναγγέλλει ηχητικό 16 λεπτών

Ο Αμερικανός Αμερικανός επιχειρηματίας και πολιτικός δωρητής πέρασε στην αντεπίθεση κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση ηχητικού 16 λεπτών που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, μπορεί να έχει ευρύτερες πολιτικές συνέπειες για την κυβέρνηση Τραμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στην αντεπίθεση ο Ντίτερς – Κατέθεσε αγωγή κατά της Γκιλφόιλ και προαναγγέλλει ηχητικό 16 λεπτών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έρικ Ντίτερς κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και των δικηγόρων της σε πολιτειακό δικαστήριο του Κεντάκι.
  • Ο Ντίτερς προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση ηχητικού 16 λεπτών με συνομιλία του στην Ελλάδα, την οποία θεωρεί πολιτικά επιβαρυντική για την κυβέρνηση Τραμπ.
  • Η Γκιλφόιλ αρνείται τις κατηγορίες για εκβιασμό και οφειλές, ενώ η πλευρά της υποστηρίζει ότι ο Ντίτερς της όφειλε χρήματα για υπηρεσίες πριν αναλάβει δημόσιο αξίωμα.
  • Ο Ντίτερς σκοπεύει να ζητήσει ένορκες καταθέσεις από την Γκιλφόιλ και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς και έγγραφα της κυβέρνησης Τραμπ μέσω δικαστικών κλητεύσεων.
  • Πριν από την αγωγή, ο Ντίτερς ενημέρωσε τηλεοπτικά και μέσω email την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς, για τις προθέσεις του.
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Νέα τροπή παίρνει η σύγκρουση ανάμεσα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον Έρικ Ντίτερς, καθώς ο Αμερικανός επιχειρηματίας, πολιτικός δωρητής, πρώην δικηγόρος και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και των δικηγόρων της.

Η αγωγή κατατέθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο του Κεντάκι και έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από τα μηνύματα που είχε παραδώσει ο Ντίτερς σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πλευρά της Γκιλφόιλ έπληξε τη φήμη του όταν αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων, τον κατηγόρησε για εκβιασμό και υποστήριξε ότι της όφειλε χρήματα.

Η νομική ομάδα της Γκιλφόιλ έχει παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή. Υποστηρίζει ότι ο Ντίτερς της όφειλε περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί πριν εκείνη αναλάβει δημόσιο αξίωμα. Ο Ντίτερς αρνείται ότι υπήρχε τέτοια οφειλή.

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκονται και τα μηνύματα που είχαν δημοσιοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να είχε ζητήσει από τον Ντίτερς 100.000 δολάρια για την εξόφληση λογαριασμού της American Express. Η ίδια έχει απορρίψει τις κατηγορίες εις βάρος της και, μετά την αποχώρησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα, δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί «σθεναρά» το όνομα και τη φήμη της.

Το ηχητικό των 16 λεπτών και η σύνδεση με την Ελλάδα

Η πιο ηχηρή δήλωση του Ντίτερς αφορά μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου 16 λεπτών, την οποία, όπως λέει, είχε με πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Σε νέο βίντεο, ο Ντίτερς προαναγγέλλει ότι θα δώσει τη συνομιλία στη δημοσιότητα και υποστηρίζει ότι περιέχει τις πιο επιβαρυντικές μέχρι σήμερα πληροφορίες για την Γκίλφοϊλ. Δεν αποκαλύπτει ποιος είναι ο συνομιλητής του ούτε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ηχογράφηση.

Παρά ταύτα, ο ίδιος ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη των ισχυρισμών του. «Αυτό μπορεί να ρίξει ολόκληρη την κυβέρνηση Τραμπ», λέει στο βίντεο, προσθέτοντας ότι το υλικό «μπορεί να τελειώσει το δίδυμο Τζέι Ντι Βανς – Μάρκο Ρούμπιο».

Πρόκειται, πάντως, αποκλειστικά για εκτιμήσεις του ίδιου. Μέχρι να δημοσιοποιηθεί η συνομιλία, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ούτε τι περιέχει ούτε αν μπορεί να στηρίξει όσα ο Ντίτερς υποστηρίζει.

Θέλει καταθέσεις από Γκιλφόιλ και Τραμπ Τζούνιορ

Ο Ντίτερς δηλώνει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη δικαστική διαδικασία για να διευρύνει την έρευνα γύρω από την υπόθεση.

Όπως ανέφερε στο νέο βίντεο, θα επιδιώξει να λάβει ένορκες καταθέσεις από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Παράλληλα, λέει ότι θα ζητήσει μέσω κλητεύσεων έγγραφα και αρχεία της κυβέρνησης Τραμπ που θεωρεί ότι σχετίζονται με την υπόθεση.

Προς το παρόν, αυτά αποτελούν τις επόμενες κινήσεις που ο ίδιος προαναγγέλλει και όχι καταθέσεις ή κλητεύσεις που έχουν ήδη διαταχθεί από δικαστήριο.

Το email στη Σούζι Γουάιλς

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν ήρθε χωρίς προειδοποίηση, καθώς στις 12 Οκτωβρίου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Ντίτερς είχε δηλώσει ότι είχε ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως σκόπευε να καταθέσει αγωγή για δυσφήμιση.

Όταν ρωτήθηκε με ποιον είχε επικοινωνήσει, απάντησε ότι είχε στείλει email τόσο στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, όσο και στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε ότι η αγωγή είχε πλέον κατατεθεί.

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