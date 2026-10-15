Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα»

Ο αμερικανικός Τύπος επικαλείται πηγές στο περιβάλλον της πρώην πρέσβειρας σχετικά με το επόμενο βήμα της

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα»
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χάνει κάτι περισσότερο από έναν τίτλο, επισημαίνει η New York Post σε δημοσίευμά της, καθώς αναλύει τα προνόμια που χάνονται μαζί με τον τίτλο της πρέσβειρας, ενώ την ίδια ώρα η Page Six, επικαλούμενη πηγή από το περιβάλλον της, λέει πως στόχος της τώρα είναι ένας πλούσιος Ευρωπαίος σύζυγος.

Η New York Post εστιάζει στην κατοικία του Πρέσβη στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, το Jefferson House: «Η πρεσβευτική κατοικία βρίσκεται στην οδό Παναγή Κυριακού, στο Κολωνάκι, μία από τις ακριβότερες συνοικίες της Αθήνας, στους πρόποδες του Λυκαβηττού και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την πλατεία Συντάγματος. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ακινήτων. Οι κατοικίες στο Κολωνάκι και τον Λυκαβηττό είναι οι ακριβότερες στην Αθήνα. Ενδεικτικά, μια τριώροφη κατοικία στο Κολωνάκι, επιφάνειας περίπου 186 τετραγωνικών μέτρων, με τρία υπνοδωμάτια και τρία μπάνια, διατίθεται αυτή την περίοδο προς πώληση έναντι 2,17 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντίστοιχα υψηλές είναι και οι τιμές των ενοικίων, με το Κολωνάκι να συγκαταλέγεται, μαζί με τη Σαντορίνη και την Παλιά Παραλία της Θεσσαλονίκης, στις περιοχές με τα υψηλότερα ενοίκια στην Ελλάδα», γράφει η New York Post.

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Jefferson House, η κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα

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«Το Jefferson House αποτελεί ένα εκτεταμένο, περιφραγμένο διπλωματικό συγκρότημα. Η Ουάσινγκτον διατηρεί εμπιστευτικές τις ακριβείς προδιαγραφές του ακινήτου, ενώ οι πληροφορίες για την ιστορία, τη διαρρύθμιση και τους εσωτερικούς χώρους του είναι περιορισμένες, για λόγους ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η αρχιτεκτονική του συνδυάζει επιβλητικά ελληνικά στοιχεία με την ατμόσφαιρα πολυτέλειας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Οι κίονες και η συμμετρική πρόσοψη παραπέμπουν στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν περιποιημένοι κήποι, πισίνα και βεράντα. Στο εσωτερικό, οι ιδιωτικοί χώροι διαβίωσης της οικογένειας διαχωρίζονται από τους επίσημους χώρους υποδοχής. Υπάρχουν αίθουσες δεξιώσεων, τραπεζαρίες και αίθουσες συναντήσεων, διακοσμημένες με έργα που αναδεικνύουν τόσο τον αμερικανικό πολιτισμό όσο και την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία».

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«Η κατοικία είναι σχεδιασμένη για τη φιλοξενία σημαντικών εκδηλώσεων και υψηλών προσκεκλημένων. Ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, είχε επισκεφθεί την κατοικία τον Οκτώβριο του 2019, ενώ στους κήπους της έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές δεξιώσεις για την 4η Ιουλίου, την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο προκάτοχος της Γκιλφόιλ, Τζορτζ Τσούνης, είχε διοργανώσει εκεί δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς και την τελετή απονομής βραβείων της Επιτροπής Fulbright τον Ιούνιο του 2022».

Οι αλλαγές που έκανε η Γκιλφόιλ: Τα ολόσωμα πορτρέτα και το γήπεδο μπάσκετ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θέλησε να αφήσει το προσωπικό της αποτύπωμα στην κατοικία. Ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συμπεριέλαβε τρία πορτρέτα της Φρανσουάζ Ζιλό στη συλλογή έργων τέχνης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που φιλοξενείται στην κατοικία.

Παράλληλα, επιθυμούσε τη δημιουργία ενός χώρου αναψυχής. Σύμφωνα με τη Daily Mail, είχε ζητήσει την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ, κόστους 58.000 δολαρίων, δίπλα στην πισίνα και στους κήπους.

Υπήρχαν επίσης τα πορτρέτα της ίδιας. Μεγάλες φωτογραφίες της Γκιλφόιλ κοσμούσαν τους τοίχους, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις τελευταίες ημέρες της θητείας της οι επισκέπτες την έβλεπαν να παρακολουθεί μια τηλεόραση χωρίς ήχο, στην οποία προβάλλονταν ρεπορτάζ για το σκάνδαλο που λάμβανε ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.

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Επιστροφή στη Φλόριντα ή… αναζήτηση πλούσιου συζύγου;

Παραμένει ασαφές πού θα εγκατασταθεί η Γκιλφόιλ μετά την αποχώρησή της από την πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα. Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στη New York Post ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα. Την ίδια ώρα όμως, πηγή ανέφερε στο Page Six ότι η πρώην παρουσιάστρια του Fox News, «σκοπεύει να παραμείνει στο εξωτερικό και να βρει τον δικό της Αριστοτέλη Ωνάση, όπως η Τζάκι Κένεντι».

«Ντρέπεται να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αισθάνεται ντροπή», υποστηρίζει η πηγή, σύμφωνα με την οποία το σχέδιό της είναι να βρει έναν «πλούσιο σύζυγο στην Ευρώπη», όπως γράφει η Page Six.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΪΛ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Επίσκεψη της τότε Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπελι Γκιλφόϊλ στη Μύκονο. Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Eurokinissi

Η παραίτηση και η αντίδραση Τραμπ

Η Γκιλφόιλ παραιτήθηκε την Τρίτη, όταν ο Λευκός Οίκος ζήτησε δημοσίως την αποχώρησή της, μετά τη δημοσίευση σειράς άρθρων της Wall Street Journal σχετικά με καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Παρότι η Γκιλφόιλ υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου έξι χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να υποβαθμίζει τη σχέση του μαζί της.

«Νομίζω ότι είχε σχέση με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Αλλά πήγε στην Ελλάδα. Έκανε καλή δουλειά, όμως δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», πρόσθεσε.

Greece US Ambassador
AP

«Έχει τελειώσει για τον κόσμο του Τραμπ»

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γκιλφόιλ, η οποία είχε συμμετάσχει ενεργά και στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά της να βρει νέα επαγγελματική θέση στον κύκλο της προεδρικής οικογένειας.

«Έχει τελειώσει για τον κόσμο του Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

«Ποιος θα την προσλάβει; Κανείς δεν θα θέλει να την πλησιάσει», κατέληξε.

Trump
AP

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