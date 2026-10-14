Daily Mail: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της εφημερίδας

Snapshot Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της Daily Mail για τον πολυτελή τρόπο ζωής της και έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Πριν από το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ ζήτησε από αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να πείσουν τη Daily Mail να αφαιρέσει το άρθρο.

Η Γκίλφοϊλ δεν μπόρεσε να προσκομίσει απόδειξη πληρωμής για τον ανεξόφλητο λογαριασμό, ο οποίος τελικά απεστάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησαν αποδείξεις πληρωμής από την Γκίλφοϊλ, αλλά δεν τις προσκόμισε.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από σχεδόν ένα χρόνο θητείας με αντιπαραθέσεις. Snapshot powered by AI

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail για τον πολυτελή τρόπο ζωής της πριν από τη θεαματική πτώση της.

Αυτό αναφέρει η ίδια η βρετανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλει η Daily Mail:

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της αστραπιαίας απομάκρυνσής της από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε απεγνωσμένα να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της Daily Mail σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Πριν από το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News που έγινε διπλωμάτης ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν μπορούσαν να πείσουν τη «Daily Mail» να διαγράψει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που περιγράφει λεπτομερώς έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου, όπως αναφέρει η «Wall Street Journal».

Πηγές που γνωρίζουν επιβεβαίωσαν ότι ο λογαριασμός τελικά απεστάλη απευθείας στην Αμερικανική Πρεσβεία, γι' αυτό και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν μπόρεσε να παρουσιάσει αποδεικτικό πληρωμής στη «Daily Mail».

Σε απάντηση στο αίτημα της Γκίλφοϊλ να αφαιρεθεί το άρθρο, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν να προσκομίσει απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει από την τσέπη της. Δεν κατάφερε να προσκομίσει καμία. Ο ανεξόφλητος λογαριασμός ήταν μόνο η αρχή μιας βραδιάς που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήθελε προφανώς απελπισμένα να ξεχάσει, και κάθε λεπτομέρεια από το ρεπορτάζ της Daily Mail παραμένει στο διαδίκτυο.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της την Τρίτη, μετά από μια θητεία σχεδόν ενός έτους που σημαδεύτηκε από αντιπαραθέσεις.

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