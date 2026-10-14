Daily Mail: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της εφημερίδας

Τι αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Daily Mail: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της εφημερίδας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της Daily Mail για τον πολυτελή τρόπο ζωής της και έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.
  • Πριν από το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ ζήτησε από αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να πείσουν τη Daily Mail να αφαιρέσει το άρθρο.
  • Η Γκίλφοϊλ δεν μπόρεσε να προσκομίσει απόδειξη πληρωμής για τον ανεξόφλητο λογαριασμό, ο οποίος τελικά απεστάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία.
  • Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησαν αποδείξεις πληρωμής από την Γκίλφοϊλ, αλλά δεν τις προσκόμισε.
  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από σχεδόν ένα χρόνο θητείας με αντιπαραθέσεις.
Snapshot powered by AI

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail για τον πολυτελή τρόπο ζωής της πριν από τη θεαματική πτώση της.

Αυτό αναφέρει η ίδια η βρετανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλει η Daily Mail:

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της αστραπιαίας απομάκρυνσής της από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε απεγνωσμένα να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της Daily Mail σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Πριν από το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News που έγινε διπλωμάτης ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν μπορούσαν να πείσουν τη «Daily Mail» να διαγράψει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που περιγράφει λεπτομερώς έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου, όπως αναφέρει η «Wall Street Journal».

Πηγές που γνωρίζουν επιβεβαίωσαν ότι ο λογαριασμός τελικά απεστάλη απευθείας στην Αμερικανική Πρεσβεία, γι' αυτό και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν μπόρεσε να παρουσιάσει αποδεικτικό πληρωμής στη «Daily Mail».

Σε απάντηση στο αίτημα της Γκίλφοϊλ να αφαιρεθεί το άρθρο, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν να προσκομίσει απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει από την τσέπη της. Δεν κατάφερε να προσκομίσει καμία. Ο ανεξόφλητος λογαριασμός ήταν μόνο η αρχή μιας βραδιάς που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήθελε προφανώς απελπισμένα να ξεχάσει, και κάθε λεπτομέρεια από το ρεπορτάζ της Daily Mail παραμένει στο διαδίκτυο.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της την Τρίτη, μετά από μια θητεία σχεδόν ενός έτους που σημαδεύτηκε από αντιπαραθέσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:03ME TO N & ME TO Σ

Πότε γεμίσαμε με υποψήφιους δολοφόνους;

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων φτιάχνει η Εκκλησία στην Τανάγρα - Λύθηκε το πρόβλημα με το οικόπεδο

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στο Crocus Hall έδωσαν στην δημοσιότητα οι αρχές για πρώτη φορά

20:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της εφημερίδας

20:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο The Ellinikon η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία - Συνεργασία με Πολιτεία και LAMDA Developmen

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάρκο Ρούμπιο: Νέα ανάρτηση με Ακρόπολη - Οι αρχαίοι Έλληνες ως έμπνευση για την Αμερική

20:14ΕΘΝΙΚΑ

Καλώδιο GSI: Αίτημα για NAVTEX για το γαλλικό πλοίο που θα αναλάβει τις έρευνες  

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

20:00ΥΓΕΙΑ

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επισήμως επικεφαλής ο Τζόσουα Χακ, στη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τεράστιες ποσότητες νερού σε όλη τη χώρα – Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - «Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ, πεταχτήκαμε όρθιοι»

19:10ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το φαινόμενο σύμφωνα με τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - «Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ, πεταχτήκαμε όρθιοι»

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Συμπαραγωγή όπλων και βολές IRIS-T SLM στο επίκεντρο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (15/10)

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Αλβανία: Εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας, εμπρησμοί και μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επισήμως επικεφαλής ο Τζόσουα Χακ, στη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ