Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ

Η πρώην εισαγγελέας, πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και εξέχουσα προσωπικότητα του στρατοπέδου MAGA έσπασε τη σιωπή της στο διαδίκτυο, στηρίζοντας δημόσια τον επικεφαλής του Turning Point USA

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ
ΚΟΣΜΟΣ
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Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέστρεψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επιλέγοντας να σπάσει τη σιωπή της με ένα φορτισμένο μήνυμα αφιερωμένο στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ. Η ηχηρή αυτή κίνηση της πρώην εισαγγελέα και εξέχουσας φιγούρας του κύκλου MAGA συγκέντρωσε αμέσως το ενδιαφέρον της αμερικανικής συντηρητικής βάσης, καθώς η ίδια απείχε από δημόσιες τοποθετήσεις το προηγούμενο διάστημα.

Η πρώην εισαγγελέας και κορυφαίο στέλεχος του κύκλου των Ρεπουμπλικανών επέλεξε να επανεμφανιστεί δημόσια με αφορμή τη συμπλήρωση 33 ετών από τη γέννηση του αδικοχαμένου ιδρυτή του Turning Point USA.

Στην ανάρτησή της, η Γκιλφόιλ απευθύνθηκε προσωπικά στον στενό της φίλο και συνεργάτη: «33α γενέθλια στον παράδεισο, Τσάρλι. Η καρδιά μου είναι με την όμορφη οικογένειά σου σήμερα. Θα έπρεπε να είσαι εδώ να γιορτάζεις δίπλα τους. Μας λείπεις, CK».

Πρόκειται για την πρώτη διαδικτυακή παρέμβαση της Γκιλφόιλ μετά την περίοδο απόσυρσής της από τα φώτα της δημοσιότητας. Χωρίς να κάνει την παραμικρή νύξη για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό της ή τα εσωκομματικά δρώμενα των Ρεπουμπλικανών, επέλεξε να περιορίσει τη δήλωσή της στη στήριξη της συζύγου και των παιδιών του εκλιπόντος, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης στους αμερικανικούς συντηρητικούς κύκλους.

https://www.instagram.com/kimberlyguilfoyle/p/DeemilxoKS7/

Αποφεύγοντας οποιαδήποτε νύξη για τις προσωπικές της κινήσεις, η Γκίλφοϊλ επέλεξε να επανέλθει εστιάζοντας αποκλειστικά στην κληρονομιά του δολοφονημένου στελέχους της αμερικανικής δεξιάς. Η κίνησή της αυτή στέλνει σαφές μήνυμα προς τη βάση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ότι παραμένει συναισθηματικά και πολιτικά συνδεδεμένη με τα πρόσωπα και τις ιδέες που σημάδεψαν το κίνημα.

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