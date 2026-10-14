Μαρινάκης για Γκίλφοϊλ: Καμία εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης, αποκλειστική αρμοδιότητα των ΗΠΑ

Snapshot Η αποχώρηση τηςίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης χωρίς εμπλοκή της ελληνικής πλευράς.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχθηκε ούτε υπήρξε θέμα απειλής ή πιέσεων σχετικά με την απομάκρυνση της Αμερικανίδας διπλωμάτη.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και η συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις από τις ΗΠΑ για την αλλαγή στην αμερικανική πρεσβεία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια σύνδεσης της κυβέρνησης με αποφάσεις στις οποίες δεν έχει αρμοδιότητα. Snapshot powered by AI

Στην αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση που αφορά αποκλειστικά την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η ελληνική πλευρά δεν είχε καμία ανάμειξη στην απομάκρυνση της Αμερικανίδας διπλωμάτη, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους αποφάσεις αποτελούν εσωτερική υπόθεση της χώρας που εκπροσωπεί ο εκάστοτε πρέσβης.

«Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο να υπήρξε οποιαδήποτε απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι ούτε τέθηκε τέτοιο ζήτημα ούτε θα μπορούσε η Αθήνα να αποδεχθεί ανάλογες πιέσεις.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Ειδική αναφορά έκανε στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και στο θετικό κλίμα που επικράτησε στις επαφές του με την ελληνική κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την απαίτησή της να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να συνδέσει την κυβέρνηση με μια απόφαση για την οποία δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη αντιπολιτευτική πρακτική, μέσω της οποίας επιχειρείται να αποδοθεί στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό η ευθύνη για κάθε σημαντική εξέλιξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτή σχετίζεται με κυβερνητικές αποφάσεις.

Μάλιστα, έκανε αναφορά και στο ζήτημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να καταλογίσει στην κυβέρνηση το σύνολο των ευθυνών για το πρόβλημα, μια τακτική που, κατά την εκτίμησή του, δεν έχει αποφέρει πολιτικά αποτελέσματα.

«Δεν τίθεται θέμα να ζητήσουμε εξηγήσεις από τις ΗΠΑ»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Αθήνα να ζητήσει διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον σχετικά με την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβειρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.

Εξήγησε ότι τόσο ο διορισμός όσο και η παραίτηση ή η απομάκρυνση ενός διπλωματικού εκπροσώπου αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης που τον τοποθετεί στη συγκεκριμένη θέση.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όποιο πρόσωπο επιλέξει η αμερικανική πλευρά, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση και την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

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