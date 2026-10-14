Πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Η Γκίλφοϊλ δεν ήταν απλά κάποια που έβγαινε με τον γιο του Τραμπ»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε δημόσια από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην πρέσβειρα στην Αθήνα και πρώην αρραβωνιαστική του γιου του, υποβαθμίζοντας τη σχέση τους.

Η Γκίλφοϊλ ήταν μέλος του στενού κύκλου του Τραμπ, συμμετείχε σε σημαντικές εκδηλώσεις και διαμένει σε ιδιόκτητες οικογενειακές κατοικίες όπως το Μαρ-α-Λάγκο.

Η Στέφανι Γκρίσαμ, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επιβεβαίωσε τη στενή σχέση της Γκίλφοϊλ με την οικογένεια Τραμπ και εξήγησε την τακτική απόστασης που εφαρμόζει ο Τραμπ σε πρώην συνεργάτες.

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ θεωρείται ότι σχετίζεται με την ανάγκη περιορισμού επικοινωνιακής ζημιάς ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2024.

Η Γκρίσαμ παραιτήθηκε οριστικά μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021 και έχει επικρίνει έντονα τον Τραμπ και την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων την άρνηση της Μελάνια Τραμπ να καταδικάσει τη βία δημόσια. Snapshot powered by AI

Τα τελευταία 24ωρα πριν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τον πόστο της πρέσβειρας στην Αθήνα ο Λευκός Οίκος με «διαρροές» στα αμερικανικά ΜΜΕ είχε ξεκινήσει να παίρνει αποστάσεις και να «δείχνει» ότι η απομάκρυνσή της πλησίαζε.

Ωστόσο η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ξένισε πολλούς. Όταν ρωτήθηκε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ είπε: «Όχι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό». Ο τρόπος που έλαβε μεγάλη απόσταση ο Τραμπ από ένα πρώην μέλος του στενού οικογενειακού κύκλου του σχολιάστηκε έντονα στα αμερικανικά δίκτυα.

Η δημοσιογράφος του CNN, Έριν Μπάρνετ σχολίασε: «Για να είμαστε ξεκάθαροι δεν ήταν πριν από πολύ καιρό και δεν έβγαινε απλά με τον γιο του. Στην πραγματικότητα έβγαιναν έξι χρόνια και ήταν αρραβωνιασμένοι για τέσσερα χρόνια». Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος η πρώην πρέσβειρα ήταν σε όλες τις μεγάλες ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ, διέμενε στο πολυτελές θέρετρο της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο και η φωτογραφία της βρισκόταν σε όλες τις χριστουγεννιάτικες κάρτες των Τραμπ.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, Στέφανι Γκρίσαμ εξήγησε ότι η στάση του Τραμπ είναι μία κλασική «συνταγή» που ακολουθεί τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια. Συμφώνησε ότι η Γκίλφοϊλ ήταν στο στενό πυρήνα του περιβάλλοντος του προέδρου και έκανε ακόμη και πάρτι για τα γενέθλιά της στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένεια. Έχουν την τάση ξαφνικά να παίρνουν αποστάσεις από τους ανθρώπους. Έχει απόλυτο δίκιο πέρασα τέσσερα ολόκληρα χρόνια και σχεδόν κάθε γιορτή με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την οικογένεια στο Μαρ-α-Λάγκο ή στο Μπένμινστερ και εκείνη ήταν παντού», είπε στο CNN η Γκρίσαμ. Στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ κοντά στη Νέα Υόρκη βρίσκεται το ιδιωτικό γκολφ κλαμπ του Αμερικανού προέδρου, το Trump National Golf Club.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η Ιβάνκα Τραμπ σε ομιλία Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Τζόρτζια. 4 Ιανουαρίου 2021 AP

Αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν υποστηρίξει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υποχρεώθηκε να απομακρυνθεί από την πρώην νύφη του προκειμένου να περιορίσει την επικοινωνιακή ζημιά καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον ερχόμενο Νοέμβριο και οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι ενδέχεται να χάσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Η Στέφανι Γκρίσαμ τόνισε ότι πράγματι αυτές οι εκλογές θα είναι οι πιο σημαντικές στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες. «Θυμάμαι ακόμη τότε που έδωσε ένα πάρτι για τα 50α γενέθλιά της στο Μαρ-α-Λάγκο. Οπότε ήταν σίγουρα κάτι περισσότερο από μία γυναίκα που ο γιος του έβγαινε και πάλι αυτό είναι κάτι που κάνει (σ.σ. ο Τραμπ). Αυτό όμως είναι ένα ευρύτερο θέμα. Συνεχίζει να λέει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως είναι στην πραγματικότητα ή ότι κάτι είναι μαύρο όταν είναι άσπρο», είπε η Γκρίσαμ.

Και πρόσθεσε: «Την ήξερε λίγο ή οικονομία είναι πολύ καλά ή ο πόλεμος θα τελειώσει αύριο ή ότι τώρα υπάρχει κάποια συμφωνία. Οι άνθρωποι βλέπουν πραγματικά ότι αυτό που λέει δεν είναι στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουν εκείνοι και αυτό που γνωρίζουν ότι είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι γι’ αυτό έχουμε αυτόν τον πανικό αυτή τη στιγμή και γι’ αυτό πιστεύω ότι οι ενδιάμεσες εκλογές πραγματικά θα είναι οι πιο σημαντικές στην διάρκεια της δικής μου ζωής».

Η Γκρίσαμ εργάστηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ από το 2016 και ήταν βοηθός στο επικοινωνιακό επιτελείο του από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του. Μόλις ο Τραμπ κέρδισε την προεδρία εργάστηκε στην επικοινωνιακή ομάδα του προέδρου και έγινε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Για ένα διάστημα στη διάρκεια της θητείας της αρνήθηκε να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις Τύπου για να ενημερώσει τους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε το 2024 τον λόγο για τον οποίο απέφευγε τις συνεντεύξεις Τύπου απάντησε: «επειδή αντίθετα από το αφεντικό μου εγώ δεν ήθελα ποτέ να ανεβαίνω στο βήμα και να λέω ψέματα». Τον Απρίλιο του 2020 η Γκρίσαμ παραιτήθηκε από το πόστο της και ανέλαβε το επιτελείου της πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς η σύζυγός του Ούσα Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι. Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024 AP

Το απόγευμα της 6ης Ιανουαρίου 2021 όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, επειδή διαμαρτύρονταν ότι στις προεδρικές εκλογές έγινε νοθεία και κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν, η Γκρίσαμ παραιτήθηκε οριστικά και έφυγε από τον Λευκό Οίκο και από τότε είναι επικρίνει με σφοδρότητα των Τραμπ. Το 2022 είχε αποκαλύψει ότι όταν έγινε η εισβολή στο Καπιτώλιο ζήτησε από την Μελάνια Τραμπ να κάνει μία δημόσια δήλωση και να ταχθεί εναντίον της βίας.

Όπως είπε της έστειλε γραπτό μήνυμα που ανέφερε: «Θέλεις να δημοσιεύσεις στο Twitter ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι δικαίωμα κάθε Αμερικανού, αλλά δεν υπάρχει χώρος για την παρανομία και τη βία;». Η Μελάνια απάντησε μονολεκτικά «όχι». Η Γκρίσαμ εξήγησε ότι η Μελάνια Τραμπ είχε αρχίσει να πιστεύει τα ψέματα του συζύγου της ότι του είχαν κλέψει τις εκλογές οι Δημοκρατικοί.

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