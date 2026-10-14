Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από παρ' ολίγον νύφη του Τραμπ στα μεγάλα deals και στην αποπομπή

Snapshot Η Κίμπερ Γκίλφοϊλ, πρώην αρβωνιαστικιά τουτόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, διορίστηκε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα με προσδοκίες άμεσης πρόσβασης στον Λευκό Οίκο και ενίσχυσης της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή.

Η πρέσβειρα προώθησε την αμερικανική ενεργειακή ατζέντα, ειδικά την εξαγωγή LNG μέσω Ελλάδας, και υποστήριξε την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για να περιοριστεί η κινεζική παρουσία στον Πειραιά.

Υπήρξαν καταγγελίες για πιθανές αθέμιτες πρακτικές και οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τη θητεία της, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και αμφισβήτηση της παραμονής της στη θέση.

Παρά την ένταση στις σχέσεις λόγω της προσωπικής κρίσης της πρέσβειρας, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ παραμένει σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και επενδύσεις.

Η υπόθεση της Γκίλφοϊλ αναδεικνύει τη διάκριση ανάμεσα στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών και την πολιτική τύχη των προσώπων που υπηρετούν αυτή τη σχέση. Snapshot powered by AI

Από την προσωπική σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις προσδοκίες για μια διπλωμάτη με απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, μέχρι το αμερικανικό LNG, τη σύγκρουση με την κινεζική παρουσία στον Πειραιά και την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι της ζητήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, η διαδρομή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδεικνύεται διαφορετική από εκείνη που προδιαγραφόταν κατά την άφιξή της στην Ελλάδα.

Κι όλα αυτά την ώρα που Αθήνα και Ουάσινγκτον εξακολουθούν να μιλούν για μια στρατηγική σχέση σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

«We're looking at it. Yeah, we're not happy». Με αυτή τη σύντομη δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στις 12 Οκτωβρίου το στίγμα της δυσαρέσκειάς του για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Q: Are you considering firing Kimberly Guilfoyle? Trump: We’re looking at it. Yeah, we’re not happy. https://t.co/kaTwSXjs65 — Acyn (@Acyn) October 12, 2026

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η διπλωματική εκπρόσωπος της Ουάσινγκτον βρισκόταν αντιμέτωπη με δημοσιεύματα για καταγγελλόμενες αθέμιτες πρακτικές και οικονομικές συναλλαγές, τις οποίες η ίδια αμφισβητεί.

Όπως ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ το Fox News κι ο επικεφαλής ανταποκριτής του καναλιού στην Ουάσινγκτον, Μάικ Εμάνουελ, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αντιμετωπίζει έρευνα για διαφθορά σχετικά με κατηγορίες ότι κατάχρηση του ρόλου της στο «Special Report».

Αλλαγή κλίματος

Η σημερινή εικόνα απέχει σημαντικά από το κλίμα που είχε διαμορφωθεί όταν ανακοινώθηκε η επιλογή της για την Αθήνα. Τότε, η Γκίλφοϊλ παρουσιαζόταν ως κάτι πολύ περισσότερο από μία ακόμη πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η στενή σχέση της με τον Τραμπ, η πολυετής παρουσία της στον πολιτικό και επικοινωνιακό κύκλο του και η προσωπική της σύνδεση με την οικογένειά του δημιουργούσαν την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα αποκτούσε έναν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.

Η προσδοκία αυτή ενισχύθηκε από τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετώπισε την τοποθέτησή της. Η Γκίλφοϊλ δεν ήταν μια διπλωμάτης που ανέβαινε σταδιακά τα σκαλιά της υπηρεσιακής ιεραρχίας. Ήταν ένα πρόσωπο με πολιτικό βάρος, προσωπικές γνωριμίες στα ανώτατα κλιμάκια της αμερικανικής εξουσίας και τη δυνατότητα να προωθεί τις προτεραιότητες του Τραμπ με ιδιαίτερη ένταση.

Στην Αθήνα, η άφιξή της συνοδεύτηκε από προσδοκίες για αναβάθμιση της αμερικανικής παρουσίας, νέες επενδύσεις, ενεργειακές συμφωνίες και ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, όμως, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι θα μπορούσε να πετύχει η Γκίλφοϊλ, αλλά και ποια είναι η πραγματική αποτίμηση της θητείας της.

Από τον στενό κύκλο του Τραμπ στην Αθήνα

Η επιλογή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε από την πρώτη στιγμή έντονο προσωπικό και πολιτικό αποτύπωμα. Πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική περσόνα του Fox News, η Αμερικανίδα είχε βρεθεί για χρόνια στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο υπήρξε αρραβωνιασμένη και τον οποίο σχεδίαζε να παντρευτεί.

Η σχέση της με τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου την είχε βάλει στο σπίτι των Τραμπ, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας. Για ένα διάστημα, η ίδια φαινόταν να οδεύει προς τον γάμο με τον γιο του ανθρώπου που σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι των ΗΠΑ. Η προσωπική τους σχέση, ωστόσο, έληξε πριν από την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ο χωρισμός να κόψει τις γέφυρες με τους Τραμπ, η επιλογή της για τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, την κράτησε στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Η Γκίλφοϊλ είχε, άλλωστε, ήδη εκφράσει δημόσια την επιθυμία της να αναλάβει την αποστολή. «Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρέσβης στην Ελλάδα», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, με την ίδια να δηλώνει υπερήφανη που θα εκπροσωπούσε τόσο τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και τον αμερικανικό λαό.

Η επιλογή της ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι ο Τραμπ ήθελε έναν άνθρωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του σε μια χώρα με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κομβικό σημείο για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη μεταφορά ενέργειας προς την Ευρώπη, ενώ οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οι υποδομές της έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Οι προσδοκίες δεν περιορίζονταν, επομένως, στην ενίσχυση των παραδοσιακών διμερών σχέσεων. Η Γκίλφοϊλ καλούνταν να υπηρετήσει μια ευρύτερη στρατηγική, με αιχμή την ενέργεια, τις υποδομές και την προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν την κινεζική επιρροή σε κρίσιμα σημεία του παγκόσμιου εμπορίου.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου και η προσδοκία της απευθείας γραμμής

Πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα, η Γκίλφοϊλ αντιμετωπιζόταν ως πρόσωπο με ιδιαίτερη πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο. Η προοπτική επαφών της με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πριν από την αναχώρησή της για την Αθήνα, ενίσχυε την εικόνα μιας πρέσβειρας που δεν θα περιοριζόταν στις συνήθεις διπλωματικές διαδικασίες.

Το μήνυμα που εκπέμπονταν τότε ήταν σαφές... Η Ελλάδα θα μπορούσε να μεταφέρει τις θέσεις της στην Ουάσιγκτον μέσω ενός προσώπου που γνώριζε προσωπικά τον πρόεδρο και είχε άμεση πρόσβαση στον κύκλο του. Η ίδια η παρουσία της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα εκτιμήθηκε ως πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η προσδοκία αυτή δεν ήταν αβάσιμη ως προς τη σημασία της προσωπικής διπλωματίας στην κυβέρνηση Τραμπ. Δεν σήμαινε, ωστόσο, ότι κάθε ελληνικό αίτημα θα γινόταν αυτομάτως δεκτό ούτε ότι η προσωπική σχέση με τον πρόεδρο θα μπορούσε να υποκαταστήσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα των δύο χωρών.

Αυτή ακριβώς η διάκριση είναι κρίσιμη για την αποτίμηση της παρουσίας της. Η Γκίλφοϊλ έφτασε στην Ελλάδα με ένα ισχυρό πολιτικό brand, αλλά και με μια συγκεκριμένη αποστολή, να ενισχύσει την αμερικανική επιρροή και να προωθήσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησής της.

Από τους «τεμπέληδες Έλληνες» στην πρεσβεία της Ελλάδας

Υπήρχε, πάντως, και μια ακόμη αντίφαση στο βιογραφικό της. Το 2015, όταν η Γκίλφοϊλ εμφανιζόταν ως σχολιάστρια στο Fox News, είχε υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή γραμμή απέναντι στην Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης χρέους.

Είχε χαρακτηρίσει τους Έλληνες «τζαμπατζήδες», επικρίνοντας την απόρριψη της ευρωπαϊκής πρότασης διάσωσης και υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα έπρεπε να εργάζονται περισσότερο και να συνταξιοδοτούνται αργότερα. Σε άλλη παρέμβασή της, είχε χρησιμοποιήσει την εικόνα ενός σκύλου που λερώνει το χαλί για να περιγράψει, με ιδιαίτερα προσβλητικό τρόπο, την απουσία συνεπειών για τη συμπεριφορά της Ελλάδας.

Δέκα χρόνια αργότερα, η ίδια γυναίκα βρέθηκε να εκπροσωπεί επισήμως τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα που κάποτε επέκρινε.

Η αλλαγή του ρόλου της ήταν εντυπωσιακή. Από τηλεοπτική σχολιάστρια που αντιμετώπιζε την Ελλάδα ως παράδειγμα δημοσιονομικής ανευθυνότητας, έγινε η διπλωματική εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που περιγράφει την Αθήνα ως κρίσιμο σύμμαχο στην περιοχή.

Η μεταστροφή αυτή δεν ήταν απλώς προσωπική. Αντανακλούσε και την αλλαγή των προτεραιοτήτων στην αμερικανική στρατηγική, με την Ελλάδα να αποκτά αυξημένο βάρος ως ενεργειακός κόμβος, στρατιωτικός εταίρος και πύλη προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το μεγάλο στοίχημα του LNG και ο ρόλος της Ελλάδας

Η ενέργεια ήταν το πεδίο στο οποίο η Γκίλφοϊλ κλήθηκε να αποδείξει πιο απτά την αξία της αποστολής της. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αναζητώντας αγορές στην Ευρώπη και τρόπους να περιοριστεί η εξάρτηση των συμμάχων από ανταγωνιστικούς προμηθευτές.

Η Ελλάδα αποτελεί βασικό κρίκο σε αυτή την προσπάθεια. Οι υποδομές της, οι εγκαταστάσεις εισαγωγής LNG και ο σχεδιασμός του Κάθετου Διαδρόμου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά αμερικανικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Η Γκίλφοϊλ ανέλαβε να προωθήσει ενεργά αυτή την ατζέντα. Η παρουσία της στη Σύνοδο για τη Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2025, εντάχθηκε στην προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στη διανομή αμερικανικού LNG.

Η σύνοδος έφερε στην Αθήνα εκατοντάδες κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες από τις ΗΠΑ και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Το ζητούμενο ήταν να δημιουργηθούν εμπορικές συμφωνίες και υποδομές που θα επέτρεπαν στο αμερικανικό φυσικό αέριο να φτάνει σε περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε και μια σημαντική εξέλιξη. Η πρώτη μακροχρόνια εμπορική συμφωνία διάρκειας 20 ετών για τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Η συμφωνία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια να εδραιωθεί ο Κάθετος Διάδρομος ως εναλλακτική ενεργειακή διαδρομή.

Η Γκίλφοϊλ παρουσίασε την ενεργειακή συνεργασία ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της αποστολής της. Και πράγματι, η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν χρήσιμο εταίρο για την αμερικανική στρατηγική. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε εμπορική συμφωνία ισοδυναμεί αυτομάτως με όφελος ίδιου μεγέθους για την ελληνική οικονομία. Η πραγματική αποτίμηση εξαρτάται από τις ποσότητες, τους όρους των συμβολαίων, τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν και το κόστος με το οποίο το αέριο θα φτάνει στους τελικούς καταναλωτές.

Η ενεργειακή διπλωματία έγινε, παράλληλα, πεδίο αντιπαράθεσης. Δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου ανέφεραν ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα πίεζε κυβερνήσεις της περιοχής να προχωρήσουν σε αγορές αμερικανικού φυσικού αερίου, ενώ διατυπώθηκαν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προωθούνταν συγκεκριμένες επιλογές. Οι σχετικές καταγγελίες δημιούργησαν ένα νέο πεδίο αμφισβήτησης γύρω από τον τρόπο άσκησης της διπλωματικής της αποστολής.

Ο Πειραιάς, οι Κινέζοι και η αναζήτηση εναλλακτικών λιμανιών

Αν το LNG αποτέλεσε το πεδίο των εμπορικών ευκαιριών, ο Πειραιάς ήταν το σημείο στο οποίο η αμερικανική στρατηγική συγκρούστηκε ευθέως με την κινεζική παρουσία στην Ελλάδα.

Το λιμάνι του Πειραιά, υπό τον έλεγχο της κινεζικής COSCO, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα κινεζικών επενδύσεων σε ευρωπαϊκές υποδομές. Η COSCO κατέχει το 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, έχοντας αποκτήσει τον έλεγχο μέσα από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του 2016.

Για την Ουάσινγκτον, η παρουσία μιας κινεζικής κρατικής εταιρείας σε μια τόσο σημαντική πύλη εμπορίου προς την Ευρώπη αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει την κινεζική επιρροή σε κρίσιμες υποδομές και να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία σε λιμάνια, ναυπηγεία και δίκτυα μεταφορών.

Η Γκίλφοϊλ υιοθέτησε ανοιχτά αυτή τη γραμμή. Σε δηλώσεις της τον Νοέμβριο του 2025, χαρακτήρισε την αμερικανική παρουσία σε ελληνικές υποδομές αναγκαία για την εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στον Πειραιά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να αναζητηθούν τρόποι παράκαμψης του κινεζικού ελέγχου μέσω άλλων λιμανιών και υποδομών.

Τον Φεβρουάριο του 2026 επανήλθε στο ίδιο θέμα, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο λιμάνι που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην κινεζική παρουσία. Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρέθηκε η Ελευσίνα, όπου η αμερικανική χρηματοδότηση και η ανάπτυξη των ναυπηγείων και των υποδομών δημιουργούν μια εναλλακτική προοπτική για τη ναυπηγική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η στρατηγική δεν ξεκίνησε με την Γκίλφοϊλ. Οι ΗΠΑ είχαν ήδη υποστηρίξει τη χρηματοδότηση της ONEX Ελευσίνας μέσω δανείου 125 εκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική DFC, ενώ η προσπάθεια ενίσχυσης εναλλακτικών υποδομών συνδέεται με την ευρύτερη επιδίωξη να μειωθεί η εξάρτηση από κινεζικά ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Η νέα πρέσβης, ωστόσο, έδωσε μεγαλύτερη δημόσια ένταση σε αυτή την πολιτική. Η παρέμβασή της έφερε στο προσκήνιο την προσπάθεια να αναπτυχθούν εναλλακτικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και να ενισχυθεί η αμερικανική επιρροή σε έναν τομέα όπου η Κίνα έχει ήδη εδραιωθεί.

Η αντίδραση του Πεκίνου ήταν άμεση. Η κινεζική πλευρά ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της στην ιδιοκτησία του ΟΛΠ δεν είναι προς πώληση, απορρίπτοντας τις δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας και κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις ελληνοκινεζικές σχέσεις.

Το ζήτημα ανέδειξε ένα δύσκολο δίλημμα για την Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να προσελκύει αμερικανικές επενδύσεις και να ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ, χωρίς να ακυρώνει υφιστάμενες επενδύσεις και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα. Η αμερικανική επιθυμία για περιορισμό της κινεζικής επιρροής δεν σημαίνει ότι ο ΟΛΠ μπορεί να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς με μια πολιτική απόφαση ή ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αγνοήσει τις συμβατικές και οικονομικές παραμέτρους.

Η Ελευσίνα και άλλες υποδομές μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές επιλογές, όχι όμως έναν άμεσο και αυτόματο τρόπο να εξαφανιστεί η κινεζική παρουσία από τον Πειραιά. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, τις υποδομές που θα αναπτυχθούν και την εμπορική τους βιωσιμότητα.

Οι υψηλές προσδοκίες και η πραγματικότητα των διμερών σχέσεων

Όλα αυτά συνέβαιναν σε ένα περιβάλλον στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση περιέγραφε σταθερά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ ως εξαιρετικές. Η άφιξη της Γκίλφοϊλ θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη δυναμική, καθώς η Ελλάδα είχε αποκτήσει κομβικό ρόλο στην αμερικανική στρατηγική για την ενέργεια και την ασφάλεια.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου 2026. Στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη μακρόχρονη συνεργασία τους και συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς τους στην άμυνα, την οικονομία, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Στο κοινό ανακοινωθέν καταγράφηκε η πρόθεση ενίσχυσης των αμυντικών σχέσεων, ενώ ανακοινώθηκαν πωλήσεις αμερικανικού αμυντικού υλικού ύψους 4 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας. Παράλληλα, οι δύο χώρες υπογράμμισαν τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, των ενεργειακών συνεργασιών και των αμερικανικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σημείωσε ότι η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με την Ελλάδα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Αυτή είναι η επίσημη εικόνα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στενότερη αμυντική συνεργασία, νέες ενεργειακές συμφωνίες, επενδύσεις και κοινές στρατηγικές προτεραιότητες. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρώτη συνάντησή του με την Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου τον Νοέμβριο του 2025, την υποδέχθηκε επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονταν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι, όμως, αν αυτή η θετική εικόνα σε επίπεδο κρατών μπορεί να ταυτιστεί με την πορεία ενός συγκεκριμένου προσώπου. Η στρατηγική σχέση των δύο χωρών έχει βάθος, θεσμούς και συμφωνίες που ξεπερνούν τη θητεία οποιουδήποτε πρέσβη. Η Γκίλφοϊλ κλήθηκε να λειτουργήσει ως επιταχυντής αυτής της σχέσης, όχι ως η μοναδική προϋπόθεσή της.

Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση: ενώ η Αθήνα και η Ουάσιγκτον επιμένουν ότι οι σχέσεις τους είναι καλύτερες από ποτέ, η ίδια η πρέσβης που έφτασε στην Ελλάδα με την προσδοκία να ενισχύσει αυτή τη συνεργασία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης.

Από την ενεργειακή διπλωματία στις καταγγελίες

Η κρίση που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες δεν αφορά πλέον μόνο την αποτελεσματικότητα της Γκίλφοϊλ ως πρέσβεως. Δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων περιγράφουν καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της θέσης της, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Έρικ Ντέτερς, υποστηρικτής του Τραμπ και πολιτικός δωρητής, υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ του ζήτησε να καλύψει οφειλή 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα, πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν συζητήσεις για οικονομική υποστήριξη σε συνδυασμό με πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Γκίλφοϊλ αμφισβητεί τη γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων, ενώ η πλευρά της υποστηρίζει ότι τυχόν οικονομικές απαιτήσεις αφορούσαν νόμιμες αμοιβές για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί πριν από την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρθηκαν σε ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές που φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και σε ερωτήματα για την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στο πλαίσιο της ενεργειακής διπλωματίας. Η ίδια η υπόθεση έχει προκαλέσει αιτήματα για έλεγχο από Αμερικανούς πολιτικούς, ενώ έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τους διπλωματικούς αξιωματούχους.

Στις 6 Οκτωβρίου, η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν ζήτησε από τον Μάρκο Ρούμπιο να εξετάσει καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πρέσβειρας, μεταξύ άλλων σχετικά με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων και την παρουσία ιδιώτη λομπίστα σε επίσημες συναντήσεις. Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Το θέμα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Η φράση «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» δεν ισοδυναμεί με απόφαση απόλυσης, αλλά συνιστά σαφή ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλησε να κλείσει το ζήτημα με μια δημόσια υπεράσπιση της πρέσβειράς του.

Η μεγάλη ειρωνεία: Οι σχέσεις είναι στο καλύτερο σημείο

Η περίπτωση της Γκίλφοϊλ φέρνει στην επιφάνεια μια κρίσιμη διάκριση για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ μπορεί να ενισχύεται, οι συμφωνίες να προχωρούν και η συνεργασία στην άμυνα και την ενέργεια να διευρύνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία είναι απρόσβλητο από πολιτικές ή προσωπικές κρίσεις.

Όταν έφτασε στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ αντιμετωπίστηκε ως μια πρέσβης που θα μπορούσε να παρακάμψει τις συνήθεις καθυστερήσεις της διπλωματίας και να μεταφέρει απευθείας στον Τραμπ τα ελληνικά αιτήματα. Η προσωπική της σχέση με τον πρόεδρο, η παρουσία της στην οικογένειά του επί χρόνια και η πολιτική της ταυτότητα δημιουργούσαν την αίσθηση ότι η Αθήνα αποκτούσε έναν ιδιαίτερα ισχυρό συνομιλητή στην Ουάσιγκτον.

Στην πράξη, η θητεία της συνδέθηκε με την προώθηση συγκεκριμένων αμερικανικών προτεραιοτήτων. Το LNG, τον Κάθετο Διάδρομο, την ανάπτυξη εναλλακτικών λιμενικών υποδομών και τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής. Πρόκειται για πεδία στα οποία υπάρχουν πραγματικές συμφωνίες και στρατηγικές εξελίξεις, αλλά και αντικρουόμενα συμφέροντα, δύσκολες διαπραγματεύσεις και ερωτήματα για το ποιος ωφελείται από κάθε επιμέρους πρωτοβουλία.

Σήμερα, το ερώτημα για την Γκίλφοϊλ δεν είναι απλώς αν κατάφερε να διατηρήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Είναι αν η παρουσία της εξακολουθεί να εξυπηρετεί την πολιτική εικόνα και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια στιγμή που οι καταγγελίες έχουν μετατρέψει την πρέσβειρα από πρόσωπο προβολής της αμερικανικής ισχύος σε πηγή πολιτικής αμηχανίας.

Η ειρωνεία είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες μετά την επίσημη επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, κατά τον Στρατηγικό Διάλογο της 7ης Οκτωβρίου. Η Αθήνα εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στην αμερικανική στρατηγική, ενώ η Ουάσινγκτον έχει σαφείς λόγους να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα. Ωστόσο, η προσωπική πορεία της πρέσβειρας που είχε αναλάβει να προωθήσει αυτή τη συνεργασία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο.

Από την παρολίγον νύφη της οικογένειας Τραμπ και την πρέσβη,που έφτασε στην Ελλάδα με τις υψηλότερες προσδοκίες, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χάνει τη θέση της. Και αυτό, ενώ οι δύο χώρες εξακολουθούν να περιγράφουν τη σχέση τους ως ισχυρότερη από ποτέ, αποδεικνύει ότι άλλο είναι η στρατηγική σημασία μιας συμμαχίας και άλλο η πολιτική τύχη των προσώπων που καλούνται να την υπηρετήσουν.

Διπλωματία με όρους Lifestyle

Η αποτυχία της θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν ήταν αποτέλεσμα διπλωματικής απειρίας. Από ό,τι φαίνεται όμως ήταν το σύμπτωμα όχι ανωριμότητας, αλλά μιας προσωπικής προσέγγισης στην διπλωματία, όπου τα αμερικανικά συμφέροντα υποκαταστάθηκαν από προσωπικές δημόσιες σχέσεις, ακριβά νυχτοπερπατήματα και βόλτες με ιδιωτικά τζέτ και πανάκριβες θαλαμηγούς.

Το σκηνικό στήθηκε από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες με όρους καθαρού lifestyle. Το απαστράπτον περιτύλιγμα των πανάκριβων φορεμάτων της σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτη έγινε η άτυπη στολή της νέας πρέσβειρας. Ο εφοπλιστής και ισχυρός άνδρας της Tsakos Energy Navigation Νίκος Τσάκος, σύζυγος της διάσημης σχεδιάστριας, ενέταξε την Κίμπερλι στον στενό πυρήνα του περιβάλλοντός του και βοήθησε στην κοινωνική αναρρίχηση της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ.

Οι φωτογραφίες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη διάσημη βεράντα με θέα την Ακρόπολη δεν εξέπεμπαν διπλωματική ισχύ αλλά μάλλον μια περίπτωση κραυγαλέας επιδειξιομανίας.

Πέρα από τα αθηναϊκά σαλόνια, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσκεκλημένη του εφοπλιστή βρέθηκε σε πολυτελείς εξορμήσεις με θαλαμηγούς στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και σε κοινές κοσμικές εμφανίσεις στα ντεφιλέ μόδας του Παρισιού, με ιδιωτικές πτήσεις, επιβεβαιώνοντας πως η εκπρόσωπος της υπερδύναμης ενδιαφερόταν περισσότερο για τη θέση της στην πρώτη σειρά των επιδείξεων παρά για τις υποθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ταυτόχρονα η πρεσβευτική κατοικία μετατρεπόταν σε κλειστή λέσχη για πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι αμερικανικές «προτεραιότητες» άρχισαν να παίρνουν τη μορφή προσωπικών διαβουλεύσεων με ελάχιστους εκλεκτούς.

Η Κιμπερλυ Γκίλφοϊλ στην γιορτή των Ευχαριστιών με ένα φόρεμα που δίχασε

Εκλεκτοί που διευκόλυναν την καθημερινότητα της αμερικανίδας πρέσβεως. Μετακινήσεις που οι ίδιες έγιναν αντικείμενο σχολιασμού, αφού οι προτιμήσεις της Κίμπερλυ Γκιλφόιλ, ήταν ιδιαιτέρως εκλεκτικές.

Η αρχή έγινε, όταν αποκαλύφθηκε πως η Αμερικανίδα αξιωματούχος χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία από το Σικάγο, Έρικ Βασιλάτος, για να πηγαινοέρχεται στην Αθήνα.

Η σχέση δεν ήταν απλώς προβληματική για τα πρωτόκολλα δεοντολογίας των ΗΠΑ, αλλά μια ανοιχτή επίδειξη εξάρτησης. Η Γκίλφοϊλ δεν δίστασε να ανταποδώσει τη χάρη σέρνοντας ολόκληρη την παρέα της στην Κεφαλονιά, προκειμένου να δώσει το παρών στις ιδιωτικές, επετειακές εκδηλώσεις του επιχειρηματία, διαγράφοντας κάθε όριο μεταξύ δημόσιου λειτουργήματος και ιδιωτικής χορηγίας, στάση συνεπής ίσως και με το παρελθόν που ανέδειξε στα αλλεπάλληλα δημοσιεύματά της η Wall Street Journal.

Μέσα στους τοίχους της πρεσβείας, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο ηλεκτρισμένη. Το ιστορικό νεοκλασικό της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας δεν ταίριαζε στα γούστα της. Η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τον χώρο σκοτεινό και ξεπερασμένο, απαιτώντας άμεσες αλλαγές και διακοσμητικές παρεμβάσεις στο ύφος του Mar-a-Lago, φέρνοντας σε απόγνωση το διπλωματικό προσωπικό που προσπαθούσε να τηρήσει τα πρωτόκολλα του κτιρίου.

Έξω από την κατοικία, η αθηναϊκή νύχτα είχε γίνει το βασικό της στέκι. Έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ εμφανιζόταν συστηματικά στα προγράμματα του Αντώνη Ρέμου και της Άννας Βίσση. Στα πρώτα τραπέζια σχηματίζονταν σωροί από πανέρια με γαρίφαλα, την ώρα που οι πράκτορες της διπλωματικής ασφάλειας στέκονταν αμήχανοι με τα ακουστικά στα αυτιά ανάμεσα σε θαμώνες που άνοιγαν σαμπάνιες μέχρι το πρωί.

Η Κιμπερλυ Γκιλφόιλ ποζάρει σε κοσμικό μαγαζί

Η ανάγκη για προβολή συνεχίστηκε στα γήπεδα. Παρακολούθησε κρίσιμους αγώνες της EuroLeague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εμφανιζόμενη με ψηλοτάκουνα που όπως ήταν φυσικό τραβούσαν τις κάμερες.

Μόλις άνοιξε ο καιρός, οι εξορμήσεις μεταφέρθηκαν στη Μύκονο, στις Σπέτσες και στα Επτάνησα. Στην Ψαρρού και στον Πάνορμο οι φρουροί της άδειαζαν σειρές από ξαπλώστρες για να μην την πλησιάζει κανείς.

H Κιμπερλυ Γκιλφόιλ αποβιβάζεται στη Μύκονο

Το σκάνδαλο στο Νταβός

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ, να έπνεε ανέκαθεν μένεα κατά του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ως κομμάτι της παγκοσμιοποίησης, και η παρουσία του εκεί να ήταν σχεδόν… προσβλητική για τους συμμετέχοντες, όμως η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, έδωσε μάχη για μια θέση στο τραπέζι.

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αποκάλυψαν μια πλευρά με την οποία οι Έλληνες δεν ήταν εξοικειωμένοι. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόεδρος του Greek House Davos, Ειρήνη Βανταράκη, η οποία δέχθηκε έναν πρωτοφανή καταιγισμό πιέσεων και παρασκηνιακών απαιτήσεων από τη νεοδιορισθείσα πρέσβειρα. Η Γκίλφοϊλ δεν αγωνιούσε για τις γεωπολιτικές συμφωνίες της Ουάσιγκτον. Οργάνωνε παρασκηνιακές επιθέσεις και απαιτούσε με απειλές να εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση σε κλειστά δείπνα με τον Έρικ Τραμπ.

Διπλωματικά σκάνδαλα

Το μεγαλύτερο όμως διπλωματικό ρήγμα που προκάλεσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν αφορούσε απλώς κοσμικές εμφανίσεις, αλλά μια ευθεία ανάμειξη στα εσωτερικά της Ρουμανίας.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο κατά τη διάρκεια ενός επίσημου δείπνου στην Αθήνα την άνοιξη του 2026, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων. Αναφερόμενη στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ρουμάνου πρωθυπουργού Ίλιε Μπολογιάν στο Βουκουρέστι, η Γκίλφοϊλ καυχήθηκε ανοιχτά ότι η Ουάσιγκτον βρισκόταν πίσω από τις πολιτικές εξελίξεις. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ», είπε απευθυνόμενη στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, προκαλώντας παγωμάρα στην αίθουσα και την άμεση, αντίδραση του Έλληνα υπουργού, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τους πολίτες και δεν διορίζονται από ξένες πρεσβείες.

Η αποκάλυψη του περιστατικού από τη Wall Street Journal και τους Financial Times πυροδότησε πολιτική θύελλα στη Ρουμανία. Τα μέσα ενημέρωσης στο Βουκουρέστι έκαναν λόγο για κυνική παραδοχή ξένης συνωμοσίας, ενώ ζητήθηκε άμεσα η παρέμβαση του ρουμανικού υπουργείου Εξωτερικών απέναντι σε μια πρέσβειρα που λειτουργούσε ως ανεξέλεγκτος παράγοντας αποσταθεροποίησης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, παρευρίσκεται στο συνέδριο του Atlantic Council, στην Αθήνα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 AP

Διαβάστε επίσης