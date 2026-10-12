Η απάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη WSJ: «Ο Ερικ Ντίντερς μού οφείλει 150.000 δολάρια

Snapshot Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διεκδικεί από τον Έρικ Ντίτερς ανεξόφλητες αμοιβές ύψους περίπου 150.000 δολαρίων για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν αναλάβει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Οι δικηγόροι της απορρίπτουν τις κατηγορίες περί «quid pro quo» και χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως συμβατική οικονομική διαφορά, όχι ως συναλλαγή με αντάλλαγμα.

Ο Ντίτερς είχε υπογράψει σύμβαση για αμοιβή 200.000 δολαρίων που δεν εξόφλησε πλήρως, παρά τις αποσπασματικές πληρωμές που πραγματοποίησε.

Η Γκιλφόιλ τήρησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και συμμορφώθηκε με τους ομοσπονδιακούς κανόνες δεοντολογίας.

Η πρέσβειρα συνεχίζει τη θητεία της εστιάζοντας στη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ εξετάζονται νομικές ενέργειες για την είσπραξη των οφειλών. Snapshot powered by AI

Στην αντεπίθεση περνά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω των δικηγόρων της Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς, απορρίπτοντας τα δημοσίευμάτα της WSJ και τις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς ότι του ζήτησε να πληρώσει χρέος της, που έφθανε τα 100.000 δολάρια, αλλά και τα δημοσιεύματα της αμερικανικής εφημερίδας για τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι δικηγόροι της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα απορρίπτουν τις καταγγελίες περί «δούναι και λαβείν», συναλλαγή με αντάλλαγμα πολιτική εξυπηρέτηση («quid pro quo»), κάνουν λόγο για ανεξόφλητες επαγγελματικές αμοιβές από την περίοδο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της και προαναγγέλλουν νομικές κινήσεις.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ποσό περίπου 150.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τη δήλωση των νομικών εκπροσώπων της, πρόκειται για ανεξόφλητες αμοιβές από ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε παράσχει η Γκίλφοϊλ πολύ πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα.

Οι δικηγόροι της απορρίπτουν κατηγορηματικά την εκδοχή που παρουσίασε δημοσίως ο Ντίτερς περί συναλλαγής με αντάλλαγμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια συμβατική οικονομική διαφορά η οποία μεταφέρθηκε στη δημόσια σφαίρα.

Ο Έρικ Ντίτερς, μιλώντας στο CBS News, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία πως επρόκειτο για “pay to play” (συναλλαγή με αντάλλαγμα πολιτική εξυπηρέτηση)», υποστηρίζοντας ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, του ζήτησε να μεταφέρει 100.000 δολάρια για την εξόφληση του λογαριασμού της στην American Express, σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά της στην επικοινωνία του με την κυβέρνηση Τραμπ, πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των δικηγόρων της πρέσβεως, ο Έρικ Ντίτερς είχε προσλάβει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι.

Στις 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους της, υπέγραψε σύμβαση μέσω ανεξάρτητου πρακτορείου για αμοιβή 200.000 δολαρίων. Το ποσό έπρεπε να έχει καταβληθεί έως τις 31 Μαΐου του ίδιου έτους.

Η συνεργασία, όπως υποστηρίζουν, επεκτάθηκε αργότερα και σε πρόσθετες ομιλίες, καθώς και σε υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης.

Σημειώνουν, μάλιστα, ότι συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως.

Η πλευρά Γκίλφοϊλ ισχυρίζεται ότι ο Ντίτερς αθέτησε τη συμφωνία και οι πληρωμές δεν έγιναν όπως είχε συμφωνηθεί. Αναφέρει ότι ακολούθησαν για μήνες αποσπασματικές καταβολές, χωρίς όμως να εξοφληθεί το σύνολο των οφειλών.

Κατά τους δικηγόρους της, περίπου 150.000 δολάρια παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξόφλητα.

«Ο κ. Ντίτερς δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση» σημειώνουν.

Επίσης, οι δικογόροι επικαλούνται γραπτά μηνύματα του Ντίτερς στα οποία επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας».

Η θέση της είναι ότι η Γκίλφοϊλ, λίγο πριν αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα, επιχείρησε απλώς να εισπράξει χρήματα που της οφείλονταν για υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί.

Οι δικηγόροι της επικαλούνται επίσης δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Ντίτερς, σύμφωνα με τις οποίες είχε πληρώσει για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας.

«Ο κ. Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Γκιλφόιλ για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι "πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Τραμπ" και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη».

Η ανακοίνωση απαντά και στα δημοσιεύματα που αφορούν τις μετακινήσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, πριν από κάθε σχετική μετακίνηση η Γκίλφοϊλ ζήτησε οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και κινήθηκε εντός του πλαισίου που της υποδείχθηκε.

Η πλευρά της υποστηρίζει ακόμη ότι τηρήθηκαν οι ομοσπονδιακοί κανόνες δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και δήλωσης σχετικών παροχών.

Ολόκληρη η δήλωση των δικηγόρων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΖΕΣΙ ΜΠΙΝΑΛ ΚΑΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ Μ. ΣΟΥΑΡΤΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΪΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΙΚ ΝΤΙΤΕΡΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβειρας. Ο κ. Ντίτερς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως επιλήψιμη συμπεριφορά και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβειρα Γκιλφόιλ, αλλά και στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.Πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, τηλεοπτική προσωπικότητα με πανεθνική αναγνωρισιμότητα και μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Τραμπ στη χώρα. Είχε μεγάλη ζήτηση ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δραστηριότητες τις οποίες εγκατέλειψε πλήρως όταν ανέλαβε δημόσια καθήκοντα. Όσοι την προσλάμβαναν πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω της προσωπικότητας, της διαδρομής και των επιτευγμάτων της. Ο Έρικ Ντίτερς ήταν ένας από αυτούς. Ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κ. Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» που διοργάνωνε στο Κεντάκι, προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο πρακτορείο, το οποίο είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό της. Η σύμβαση προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, καταβλητέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και απευθείας, και ο κ. Ντίτερς συμφώνησε να καταβάλει αμοιβή για τις υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης που παρείχε η κ. Γκιλφόιλ. Η συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως. Ο κ. Ντίτερς δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση. Στα ίδια του τα γραπτά μηνύματα επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Η κ. Γκιλφόιλ επέδειξε επανειλημμένα κατανόηση και του έδωσε περιθώριο χρόνου. Τελικά, εκείνος κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων και απλώς δεν εξόφλησε ποτέ το υπόλοιπο. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα. Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγή με αντάλλαγμα: ζητείται από έναν πελάτη που έχει καθυστερήσει την πληρωμή να εξοφλήσει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Όταν η κ. Γκιλφόιλ προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσια καθήκοντα, έκανε ό,τι θα έκανε κάθε επαγγελματίας και επιχείρησε να εισπράξει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Ο κ. Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Γκιλφόιλ για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι «πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Τραμπ» και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη.Εξίσου παραπλανητικά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της πρέσβειρας. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Γκίλφοϊλ ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία. Από τις 4 Νοεμβρίου 2025, όταν έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει θέσει στο επίκεντρο της θητείας της, υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποστηρίζει τη διεύρυνση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας και προωθεί την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου. Η πρέσβης Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά. Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε άλλη πιθανή νομική βάση για την άσκηση αξιώσεων.

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