CNN: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα λόγω αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Αναφορές υποστηρίζουν ότι η Γκίλφοϊλ ζήτησε χρήματα και δέχτηκε ακριβά δώρα πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Η πρέσβειρα αρνείται την αυθεντικότητα των γραπτών μηνυμάτων που τη συνδέουν με το αίτημα χρημάτων.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και σύμμαχοι του Τραμπ θεωρούν το περιστατικό ντροπιαστικό, χωρίς να έχει αποφασιστεί αν θα υπάρξουν συνέπειες.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε δυσφορία για την πώληση πρόσβασης σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και τόνισε ότι αν αποδειχθεί κακή συμπεριφορά, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά από μια σειρά αναφορών σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως ανέφερε άτομο που έχει γνώση του θέματος στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία ήταν αρραβωνιασμένη με τον πρωτότοκο γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δέχτηκε ακριβά δώρα ως πρέσβειρα και ζήτησε χρήματα σε αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης σε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του CNN

Σύμφωνα με το CNN, οι αναφορές για την Γκίλφοϊλ έχουν προκαλέσει την ενόχληση ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης, ιδίως δεδομένου ότι ήρθαν στο φως την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν στην Αθήνα για μια ομιλία προφίλ σχετικά με τη δυτική δημοκρατία από την Ακρόπολη.

Ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει σύντομα αν θα απομακρύνει την Γκίλφοιλ, ανέφερε η πηγή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπερασπίστηκε την Γκίλφοϊλ όταν ρωτήθηκε από το CNN σχετικά με τις κατηγορίες την περασμένη Παρασκευή. «Μόλις το έμαθα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα γι’ αυτό. Δεν ξέρω και πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική», είπε ο Τραμπ.

Το CNN επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για να ζητήσει σχόλιο. Ο Έρικ Ντίτερς, πρώην δωρητής του Τραμπ, δήλωσε ότι η Γκίλφοϊλ του ζήτησε μέσω γραπτού μηνύματος να της μεταφέρει 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει μια κάρτα American Express λίγες ημέρες πριν από την επικύρωση της διορισμού της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα από τη Γερουσία. Τελικά, ο Ντίτερς δεν έστειλα τα χρήματα στη Γκίλφοϊλ.

Ένας δικηγόρος της πρέσβειρας δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι η Γκίλφοϊλ αμφισβητεί την αυθεντικότητα των γραπτών μηνυμάτων, που δημοσιεύθηκαν ανάμεσα σε εκείνη και τον Ντίτερς. Πρώτη η Wall Street Journal δημοσίευσε την επικοινωνία του Ντίτερς με την Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τα μηνύματα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που φέρεται να ζητά 100.000 ευρώ από τον δωρητή του Τραμπ Έρικ Ντίτερς.

Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης ότι έστειλε τα μηνύματα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει το θέμα. Η Γκίλφοϊλ παραμένει στενή φίλη της οικογένειας Τραμπ. Μετά τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, της ανατέθηκε η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα.

Σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου και του γιου του δήλωσαν στο CNN ότι θεωρούν το περιστατικό ντροπιαστικό, αν και δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Γκίλφοϊλ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι δεν χαίρεται όταν οι σύμμαχοί του αποκομίζουν κέρδη από τη σχέση τους μαζί του.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς απέφυγε την Παρασκευή να απαντήσει για το εάν θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για την Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας ότι αρνείται να «κρίνει τους ανθρώπους στο δικαστήριο της κοινής γνώμης».

Ωστόσο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι, γενικά, δεν αισθάνεται άνετα με σχέδια που προβλέπουν πρόσβαση έναντι αμοιβής. «Φυσικά δεν μου αρέσει να πουλάει κανείς πρόσβαση σε κάποιον άλλο κυβερνητικό αξιωματούχο, πόσο μάλλον σε έναν υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο», είπε ο Βανς. Και πρόσθεσε: «Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και προφανώς, αν συνέβη κάτι κακό, τότε οι άνθρωποι πρέπει να υποστούν τις συνέπειες».

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