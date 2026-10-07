Ενόχληση Ρούμπιο σε ερώτηση για δημοσίευμα της Wall Street Journal - Τι είπε για fake news

Την ενόχληση του Μάρκο Ρούμπιο στη κοινή συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, προκάλεσε μια συγκεκριμένη ερώτηση.

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις φερόμενες δηλώσεις της πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περί εμπλοκής της Ουάσιγκτον “στην κατάρρευση” της κυβέρνησης της Ρουμανίας και “υπό προϋποθέσεις” και της Ελλάδας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διέκοψε τον Αμερικανό δημοσιογράφο αναφέροντας εμφανώς εκνευρισμένος: “Ποιος το είπε αυτό; Δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν θα απαντήσω σε μια ερώτηση που εσείς υιοθετείτε ως σωστή και δεν είναι σωστή”.

Στη συνέχεια όταν ο δημοσιογράφος του ανέφερε πως το δημοσίευμα για το οποίο μιλάει είναι της Wall Street Journal, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε πως “όπως θα έχετε δει, πολλές φορές media των ΗΠΑ δημοσιεύουν fake news κατά του Προέδρου μας, Ντόναλντ Τραμπ”.

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