Εθνική υπόθεση ο Κάθετος Διάδρομος: Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας και ασφάλειας στην Ευρώπη

Ο Κάθετος Διάδρομος συνιστά έργο εθνικής σημασίας, καθώς τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων

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Εθνική υπόθεση ο Κάθετος Διάδρομος: Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας και ασφάλειας στην Ευρώπη
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  • Ο Κάθετος Διάδρομος τοποθετεί την Ελλάδα ως κεντρικό κόμβο ενέργειας και ασφάλειας στην Ευρώπη.
  • Υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση στην Ελλάδα για τη σημασία του έργου, που ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας.
  • Το έργο μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και τον αγωγό TurkStream μέσω Τουρκίας.
  • Η Ελλάδα λειτουργεί ως νότια πύλη εισόδου φυσικού αερίου προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
  • Ο Κάθετος Διάδρομος συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομών, επενδύσεων και στη μακροπρόθεσμη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας.
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Στην ανάγκη διεύρυνσης της στενής συνεργασίας και ανάληψης κοινής δράσης Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας μάλιστα την επιθυμία της Αμερικανικής Κυβέρνησης να τεθεί η Ελλάδα κόμβος ενέργειας και ασφάλειας στην Ευρώπη, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αντίληψη ότι ο Κάθετος Διάδρομος συνιστά έργο εθνικής σημασίας, καθώς τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων, προσδίδοντάς της πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης.

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Προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται πως ομονοούν για πρώτη φορά Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης όπως της Αν. Τομεάρχη Άμυνας Κατερίνας Μπέρδου, αλλά και του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), και πρώην υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας, κ. Γιώργου Μανιάτη, να αναδεικνύουν και τη γεωπολιτική σημασία του εγχειρήματος, καταδεικνύοντας ευρύτερη πολιτική συναίνεση όσον αφορά τη σημασία του εγχειρήματος

Η γεωπολιτική διάσταση του έργου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική, προσφέροντας ένα εναλλακτικό μοντέλο σε σχέση με προϋπάρχοντες σχεδιασμούς, οι οποίοι θα διατηρούσαν την Ευρώπη εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο αλλά και από τη διαδρομή μεταφοράς του μέσω του αγωγού TurkStream της Τουρκίας.

Η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως νότια πύλη εισόδου φυσικού αερίου, το οποίο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και περνώντας μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, μπορεί να κατευθυνθεί προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και συμβάλλοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού των ευρωπαϊκών αγορών. Παράλληλα, μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών αγοραπωλησίας LNG από τις ΗΠΑ, η χώρα μας θα προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σταθερότητα στο ενεργειακό κόστος.

Το έργο θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη νέων υποδομών, την προσέλκυση επενδύσεων και, κυρίως, στην ισχυροποίηση των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη οικονομική και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας.

Τέλος, δε θα πρέπει να υποτιμηθεί η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου ως υποδομής εθνικής στρατηγικής σημασίας, καθώς θα συνδέει άμεσα την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια της χώρας μας, δημιουργώντας πρόσθετα κίνητρα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ελλάδα μετατρέπεται από χώρα διέλευσης ενέργειας σε καθοριστικό παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια κρατών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Όσο περισσότερες χώρες συνδέουν την ενεργειακή τους επάρκεια με υποδομές που διέρχονται από ελληνικό έδαφος, τόσο αυξάνεται η στρατηγική και γεωπολιτική βαρύτητα της χώρας μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

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