Παύλος Μαρινάκης: Η Ελλάδα δυναμώνει - Ισχυρός συμβολισμός από την επίσκεψη Ρούμπιο

Snapshot Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ενισχύει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με έμφαση στην αμυντική συνεργασία, την ενέργεια και τις επενδύσεις.

Η Ελλάδα προωθεί τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις της και ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και το διπλωματικό της αποτύπωμα.

Η Ελλάδα προχωρά ενεργειακά έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο χωρίς να ζητά άδεια από γειτονικές χώρες, σε συνεργασία με Κύπρο, Γαλλία και ΕΕ.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει μόνιμες μειώσεις φόρων και έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης, ενώ έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 83 φόροι.

Το ζήτημα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ανοιχτό, αλλά η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε μειώσεις άμεσων φόρων για στήριξη της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Snapshot powered by AI

Στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομία και την ακρίβεια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ιδιαίτερη θέση στην τοποθέτησή του είχε η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε σημαντική τόσο σε επίπεδο συμβολισμού όσο και ουσίας. Όπως σημείωσε, η παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου στην Ελλάδα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της διεθνούς συγκυρίας και της περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Αθήνας και Ουάσινγκτον.

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών διευρύνεται σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην απόκτηση των F-35 και την αναβάθμιση των F-16, αλλά και στον ενεργειακό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως κόμβος μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, όπως η Chevron και η ExxonMobil, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων αυτών για τη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.

Σημαντικός σταθμός θεωρείται και η έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στην ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα.

«Δεν κρύβουμε κανένα πρόβλημα κάτω από το χαλί»

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα εξακολουθεί να επιδιώκει τον διάλογο με την Άγκυρα, χωρίς όμως να κάνει εκπτώσεις στις πάγιες εθνικές θέσεις.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα κινείται σταθερά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, παράλληλα όμως με την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος και της διπλωματικής της παρουσίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφερε ως παραδείγματα τις συμφωνίες για τις ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, καθώς και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της χώρας.

«Ενώ επιδιώκουμε τον διάλογο, δεν είμαστε και αφελείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος τίθενται σε όλες τις διεθνείς επαφές και συναντήσεις.

«Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός» για τα ενεργειακά έργα

Με αφορμή τις αναφορές του Άγγελου Συρίγου για την Κάσο, ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την έγκριση τρίτων χωρών προκειμένου να υλοποιήσει ενεργειακά έργα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Ειδική αναφορά έκανε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, την οποία χαρακτήρισε έργο ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε, το έργο θα προχωρήσει με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Βάζουμε όρια και πετυχαίνουμε εθνικές νίκες»

Αναφερόμενος στις τουρκικές θέσεις περί «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά και στο casus belli, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε λεκτικές αντιδράσεις, αλλά επιχειρεί να μετατρέπει τις θέσεις της σε συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη σύνδεση της συζήτησης για την άρση του casus belli με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική πολιτική αποσκοπεί στην υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων, ενώ παράλληλα επιδιώκει τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και η ενίσχυση των εισοδημάτων

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης του Παύλου Μαρινάκη αφορούσε την οικονομία και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την κριτική ότι η κυβέρνηση στηρίζεται αποκλειστικά σε προσωρινά μέτρα τύπου «pass», υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πολιτική κινείται σε δύο κατευθύνσεις: αφενός στις μόνιμες μειώσεις φόρων και αφετέρου σε έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης.

Όπως υποστήριξε, η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προέρχεται από υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αλλά από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ψηφιοποίηση του κράτους και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 83 φόροι, ενώ με τις νέες παρεμβάσεις ο αριθμός αναμένεται να ανέλθει στους 91.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέρος των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ έχει επιστραφεί στην κοινωνία μέσω έκτακτων μέτρων στήριξης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο και την ενέργεια, στα μέτρα για τα ενοίκια, στη στήριξη των συνταξιούχων και στις φορολογικές παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε πάντως ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πανηγυρίζουμε».

Στο τραπέζι και ο ΕΦΚ στη βενζίνη

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι ο ΕΦΚ στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας δεν είναι απεριόριστες και πως η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει προτεραιότητα στις μειώσεις άμεσων φόρων, με στόχο την ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι για τη λήψη νέων έκτακτων μέτρων θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα εξαίρεσής τους από τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές οροφές, επικαλούμενος τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Σαμαράς: «Δεν θα μιλήσω εξ ονόματος άλλων πολιτικών»

Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και την απουσία του από την εκδήλωση για την 52η επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να ανοίξει προσωπική αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν θα μπω σε μια δημόσια αντιπαράθεση με κανέναν, ειδικά με έναν πρώην Πρωθυπουργό», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον κ. Σαμαρά, αυτός θα αντιμετωπιστεί πλέον ως πολιτικός αντίπαλος και θα αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Για την υπόθεση των Τεμπών και τις αναφορές περί «μπαζώματος», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η θεωρία περί συγκάλυψης έχει καταρρεύσει, κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση για πολιτική εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου.

«Η Ελλάδα δυναμώνει»

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε έμφαση στη συνολική εικόνα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση, έχει προσελκύσει επενδύσεις και έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Το μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνοψίζεται στη φράση «η Ελλάδα δυναμώνει», με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συνδέσει τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας με την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη των πολιτών.

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