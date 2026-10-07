Θεοδωρικάκος: «Έρχεται δύσκολος χειμώνας» - Τι είπε για Ρούμπιο και τι απάντησε στον Τσίπρα

Snapshot Οι ΗΠΑ θεωρούνται σταθερός σύμμαχος της Ελλάδας, με στόχο την αναβάθμιση της σχέσης προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων.

Η επίσκεψη Ρούμπιο χαρακτηρίζεται σημαντική λόγω των δύο συνεχιζόμενων πολέμων στην ευρύτερη περιοχή.

Η μείωση των διυλιστηρίων στην Ευρώπη κατά 40 έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη της κοινωνίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αρνήθηκε τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ενέργειας και επισήμανε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα τον Σεπτέμβριο. Snapshot powered by AI

«Οι ΗΠΑ ήταν, είναι και θα είναι σύμμαχος για την Ελλάδα. Προφανώς ενδιαφερόμαστε να αναβαθμίσουμε την σχέση προς όφελος των δικών μας συμφερόντων», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης για την επίσκεψη Ρούμπιο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι είναι μια «αναμφίβολα σημαντική επίσκεψη σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη, καθώς συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά».

«Είχα πει πως έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας. Έχουν μειωθεί κατά 40 τα διυλιστήρια στην Ευρώπη και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις τιμές των καυσίμων», τόνισε αναλύοντας τα μέτρα της κυβέρνησης.

«Κάνουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την κοινωνία και τους πολίτες και οφείλουμε να επιμείνουμε σε μέτρα που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή», πρόσθεσε.

«Δεν είμαστε στο παρά ένα αλλά και στο και πέντε, να ακούσει η Ευρώπη τις καμπάνες, γιατί βρίσκεται σε Συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των λαών», επισήμανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έμαθε 4 χρόνια πρωθυπουργός ότι ο υπουργός Ανάπτυξης δεν εποπτεύει την αγορά ενέργειας. Ως υπουργός Ανάπτυξης θα υπερασπίζομαι στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Κάνει επίδειξη ασχετοσύνης. Ο πληθωρισμός τροφίμων τον Σεπτέμβριο ήταν αρνητικός», απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα.

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