Θεοδωρικάκος: «Σταθερή πολιτική μας είναι η μείωση των φόρων»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη των νοικοκυριών και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Θεοδωρικάκος: «Σταθερή πολιτική μας είναι η μείωση των φόρων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η ακρίβεια επιμένει, οι διεθνείς αναταράξεις ανεβάζουν την πίεση και το μεγάλο στοίχημα παραμένει ένα: Τι θα πληρώνει τελικά ο καταναλωτής στο ράφι. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τα μέτρα που βρίσκονται σε εφαρμογή, τις μειώσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

«Οι κίνδυνοι και οι απειλές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι τεράστιοι εξαιτίας των δύο πολέμων και της πρωτοφανούς αύξησης της τιμής των καυσίμων διεθνώς λόγω της αύξησης του πετρελαίου, με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, με πολύ μειωμένη την παραγωγή από τα διυλιστήρια», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα (09/09) στο STAR.

Παράλληλα, επικαλέστηκε ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διπλασιαστεί και στην Ελλάδα υπάρχει στήριξη με 15 λεπτά του ευρώ στο ανά λίτρο στο diesel προκειμένου να στηριχθούν έμπρακτα οι καταναλωτές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως χάρη στις παρεμβατικές πολιτικές που υπήρξαν τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ήταν –2,3% τον Ιούλιο και σχεδόν μηδενικός τον Αύγουστο. «Το κομμάτι αυτό ελέγχεται διά της γενικής γραμματείας Εμπορίου από το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπόλοιπο κομμάτι του πληθωρισμού αφορά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας», διευκρίνισε.

Οι τιμές θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τους δύο πολέμους που επηρεάζουν όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, άρα και την ελληνική, όπως είπε. «Ιδιαίτερα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ κρίσιμο το πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Είναι πολύ απλό, αν ακριβύνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει το κόστος μεταφοράς, επομένως αυτό περνάει και στις τιμές των προϊόντων. Τραγικές συνέπειες στις οικονομίες, για πάρα πολλούς λόγους, έχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Απέναντι σε αυτά, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στη ΔΕΘ μία σειρά μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, ώστε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους», τόνισε.

Για την κριτική που ασκείται αναφορικά με το αν είναι πραγματικές οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία που άρχισε στις 31 Αυγούστου, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι «υπήρξε πλαφόν στα κέρδη για αρκετούς μήνες, επεβλήθησαν σκληρά πρόστιμα σε όσους παραβίασαν το νόμο τα οποία εισπράττονται συνολικά και τον Ιούνιο αποφασίσαμε να μπει τέλος στο πλαφόν, διότι δεν μπορεί η αγορά να λειτουργεί συνεχώς με αυτόν τον τρόπο. Εμείς πιέσαμε την επιχειρηματικότητα να παγώσουν τις τιμές Ιούλιο και Αύγουστο λόγω του ότι αυξάνεται πολύ η ζήτηση εξαιτίας των εκατομμυρίων τουριστών στη χώρα μας. Αυτό τηρήθηκε, γι’ αυτό και είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τον Ιούλιο και σχεδόν μηδενικό τον Αύγουστο».

Αναφερόμενος στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως συμμετέχουν 1.740 κωδικοί βασικών προϊόντων με μέση μείωση 9,5%, υπάρχει ειδική σήμανση στα ταμπελάκια, θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες και «στο δίμηνο μετά την έναρξη της Πρωτοβουλίας θα υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και άλλοι κωδικοί και κάποιοι άλλοι θα αφαιρεθούν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προσφορές σε άλλα προϊόντα εκτός πρωτοβουλίας και ευπρόσδεκτες είναι όλες οι προσφορές και όλες οι μειώσεις. Σημασία έχει ότι με την κρατική παρέμβαση περίπου μειώθηκε το μηνιαίο κόστος στα σούπερ μάρκετ κατά 40 ευρώ για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στο ρόλο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. «Γι’ αυτό την δημιουργήσαμε, για να μην υπόκειται σε κομματικούς και κυβερνητικούς κύκλους και να κάνει με αυστηρό τρόπο και με ελέγχους τη δουλειά της», σχολίασε.

Τέλος, για τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και κατά πόσον στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, υπογράμμισε πως συμμερίζεται απολύτως τα αιτήματα των ειλικρινών φορολογουμένων επαγγελματιών που ζητούν ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις, ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην κατάργηση των τεκμηρίων. «Αυτά τα θεωρώ πολύ σημαντικά αιτήματα. Θέλω να τονίσω ότι υπήρξαν πολύ σοβαρές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν. Στη φιλοσοφία μας οι μειώσεις φόρων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε σε μία πορεία σταδιακής κατάργησης ουσιαστικά του τέλους επιτηδεύματος, πρώτα στην περιφέρεια και μετά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μακάρι να μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα σε όλη τη χώρα».

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