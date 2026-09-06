Θεοδωρικάκος: Με Μητσοτάκη ξέρεις ότι οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξη – Με Τσίπρα θα γίνουν τα ανάποδα

Με αιχμηρές αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σαφή στήριξη στις κυβερνητικές εξαγγελίες, εμφανίστηκε στον Status FM ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το νέο πακέτο μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ακρίβεια και οι πιέσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας.

Ο υπουργός δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ανεβάζοντας τους τόνους και τονίζοντας ότι «με τον Μητσοτάκη ξέρεις ότι αυτά που υποσχέθηκε θα γίνουν πράξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνουν τα ακριβώς ανάποδα».

Αρχικά, σημείωσε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε νέες παρεμβάσεις. Ο πρωθυπουργός παρέθεσε μία σειρά μέτρων που έχουν νόημα και δίνουν δύναμη στην ελληνική οικογένεια. Λέτε να έβγαινε ο λογαριασμός και να μην έδινε περισσότερα ο πρωθυπουργός; Το θεωρώ αθλιότητα να κοροϊδεύουμε τους πολίτες στον 21ο αιώνα. Αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, έχουν τόση σχέση όσο με το ότι έσκισε τα μνημόνια το 2016 κι ότι έπαιζε τα μουσικά όργανα και χόρευε η Ευρώπη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη πραγματικού καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και ότι αυτός είναι ένας από τους στόχους του.

«Θέλω να δω με ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλλει το υπουργείο για να υπάρξει αληθινό καταναλωτικό κίνημα. Μία ανεξάρτητη οργάνωση των πολιτών που θα παρεμβαίνει προκειμένου να πιέζει επιχειρηματικές αλυσίδες να κατεβάζει τις τιμές. Απέδειξα με πράξεις ότι πιστεύω σε μία δίκαιη αγορά, όπως και έκανα με την επιβολή πλαφόν στα κέρδη», υπογράμμισε.

«H ουσία είναι ότι ζούμε σε μία εποχή εξαιρετικά περίπλοκη. Πότε ξανά υπήρχαν στην ευρύτερη γειτονιά μας δύο πόλεμοι; Ο ένας στην Ουκρανία και ο άλλος στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία έχει υποστεί βαρύτατα πλήγματα από τα ουκρανικά drones, ενώ ήταν χώρα που εξήγαγε πετρέλαιο, μετατράπηκε σε χώρα εισαγωγής, μέσω Τουρκίας από Μέση Ανατολή. Αυτά οδήγησαν σε μεγάλες αυξήσεις της τιμής πετρελαίου», προσέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Οι κίνδυνοι εν όψει του επόμενου χειμώνα είναι πολύ σοβαροί. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη συνθήκη με αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση παρενέβη και επιδότησε diesel και αμόλυβδη, εκτιμώ ότι θα πρέπει να το συνεχίσουμε κι ελπίζω να σταματήσει ο πόλεμος», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

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