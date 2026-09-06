Μητσοτάκης: Ήμασταν συνεπείς σε όσα είπαμε - Για αυτό θα διεκδικήσουμε και τρίτη θητεία

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες θεωρούν ότι η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση και γιατί ζητά τρίτη θητεία και τι θα γίνει αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 28% ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε κάνοντας χιούμορ «είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση στοχεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές».

Είπε πως θεωρεί ότι εξήγησε μέσω της χθεσινής του ομιλίας γιατί θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, γιατί πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις επισημαίνοντας πως το ερώτημα είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον.

«Εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη νέα τετραετία δεν θα ήταν μία εντολή να συνεχίσουμε "μία από τα ίδια". Πιστεύω ότι κι εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη, πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα κι ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις όποτε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μία πολιτική, η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς και νομίζω ότι όταν κάποιος έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια πρωθυπουργός πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα».

Πρόσθεσε: «Ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε κι ενώ δεν σε ψηφίζει κάποιος γι αυτά που έχεις κάνει αλλά γι αυτά που θα κάνεις, αναμφίβολα αυτή είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας».

Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές να αναπτύξουν όλοι τα προγράμματά τους, συμπλήρωσε.