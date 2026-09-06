Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027

Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους. Οι πρόωρες εκλογές είναι για κάποιον που τον βολεύει πολιτικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να περάσουν μήνες, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.