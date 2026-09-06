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Δείτε Live: Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026

Ο πρωθυπουργός απαντά για όλα τα θέματα της επικαιρότητας

Χρύσα Γρίβα

Δείτε Live: Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στις προκλήσεις Ερντογάν, ενώ αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά είπε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε και πάλι κατηγορηματικά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε και τέσσερα δικά του λάθη κατά την πρωθυπουργία του: Μίλησε για την καθυστέρηση στην αγροτική μεταρρύθμιση για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία που όπως είπε ήταν αχρείαστη, την καθυστέρηση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου αλλά και στη γραφειοκρατία που προκαλεί καθυστερήσεις στις επενδύσεις.

Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνει την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκηγια την 90ή ΔΕΘ 2026. Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε χθες Σάββατο κατά την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς ένα πακέτο οικονομικών μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

ΔΕΘ 2026: Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

1. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική)

2. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

3. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

4. Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65

5. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

6. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

7. Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

8. Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

9. Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

11. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

12. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

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Ο πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου στην ΔΕΘ 2026

Newsbomb.gr

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη τη δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών), όπου το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία, ώστε στα 18 έτη του παιδιού ο κουμπαράς να ξεπερνά τις 60.000€. Για τους τρίτεκνους, ανακοινώθηκε μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€ (από φορολογικό έτος 2027). Ανακοινώθηκε επίσης πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις € μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, το στεγαστικό πρόβλημα θα είναι προτεραιότητα της ΕΕ κατά την ελληνική προεδρία το 2027.

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Ο πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ

Newsbomb.gr

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