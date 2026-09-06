ΔΕΘ 2026: Το πακέτο μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

€400 σε συνταξιούχους, €500 σε δημοσίους υπαλλήλους, αφορολόγητο €20.000 για αγρότες, κουμπαράς για νεογέννητα, μείωση τεκμηρίων και προκαταβολής φόρου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΔΕΘ 2026: Το πακέτο μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες
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  • Από το 2026, μειώνονται τα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια.
  • Οι συνταξιούχοι θα λάβουν ετήσια μόνιμη ενίσχυση 400€ από το Νοέμβριο του 2026, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων 500€ και αυξήσεις μισθών έως 80€/μήνα έως το 2028.
  • Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε 1.000€ έως τον Ιανουάριο 2028, με μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027.
  • Οι αγρότες θα έχουν αφορολόγητο εισόδημα έως 20.000€ από το 2026, με σημαντική μείωση φόρου εισοδήματος.
  • Δημιουργείται «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για νεογέννητα με κρατική συμμετοχή έως 1.200€ ετησίως, ενώ αυξάνονται τα επιδόματα και αφορολόγητα για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
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Πακέτο οικονομικών μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και άλλες κατηγορίες εργαζομένων και πολιτών ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, τα μέτρα που εξήγγειλε είναι τα ακόλουθα:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού - Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%

Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών, Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία, Κέρδος 2.534€/έτος

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα) (Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% (φορολογικό έτος 2028). Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-1,1 δις € δανειοδοτικό

-400 εκ. € εγγυοδοτικό

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια (Φορολογικό έτος 2026)

Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Συνταξιούχοι

Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026 της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης. Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€ (1.300€ με τριετίες). Μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι

-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€ θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.

Αγρότες

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€

Παραδείγματα:

-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€

-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€

Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών). Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία. Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€ (από φορολογικό έτος 2027)

Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο

Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026

Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€

Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ

Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων

Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€

Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις € μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από 2027 ως 2029

Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς

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