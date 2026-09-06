ΔΕΘ 2026: Το πακέτο μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Snapshot Από το 2026, μειώνονται τα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν ετήσια μόνιμη ενίσχυση 400€ από το Νοέμβριο του 2026, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων 500€ και αυξήσεις μισθών έως 80€/μήνα έως το 2028.

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε 1.000€ έως τον Ιανουάριο 2028, με μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027.

Οι αγρότες θα έχουν αφορολόγητο εισόδημα έως 20.000€ από το 2026, με σημαντική μείωση φόρου εισοδήματος.

Δημιουργείται «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για νεογέννητα με κρατική συμμετοχή έως 1.200€ ετησίως, ενώ αυξάνονται τα επιδόματα και αφορολόγητα για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Snapshot powered by AI

Πακέτο οικονομικών μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και άλλες κατηγορίες εργαζομένων και πολιτών ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, τα μέτρα που εξήγγειλε είναι τα ακόλουθα:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού - Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%

Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών, Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία, Κέρδος 2.534€/έτος

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα) (Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% (φορολογικό έτος 2028). Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-1,1 δις € δανειοδοτικό

-400 εκ. € εγγυοδοτικό

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια (Φορολογικό έτος 2026)

Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Συνταξιούχοι

Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026 της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης. Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€ (1.300€ με τριετίες). Μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι

-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€ θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.

Αγρότες

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€

Παραδείγματα:

-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€

-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€

Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών). Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία. Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€ (από φορολογικό έτος 2027)

Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο

Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026

Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€

Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ

Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων

Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€

Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις € μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από 2027 ως 2029

Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς

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