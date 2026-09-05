Μητσοτάκης - Η ανάρτηση μετά την ομιλία στη ΔΕΘ: Πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε υπερήφανος και πιο αισιόδοξος μετά την ομιλία του στην 90ή ΔΕΘ.

Αναγνώρισε τις εθνικές προκλήσεις σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για σύνθετους χειρισμούς.

Ανέφερε ότι προωθείται ένα πλέγμα πρωτοβουλιών που περιλαμβάνει αύξηση μισθών και συντάξεων, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Τόνισε τη δίκαιη κατανομή πόρων σε όλο το κοινωνικό φάσμα και την περιφέρεια, με έμφαση σε ενέργεια, στέγη και φροντίδα των πιο αδύναμων.

Υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ανάπτυξης που χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Snapshot powered by AI

Υπερήφανος, πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ έγραψε πως νιώθει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ομιλία του στην 90ή ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες εθνικές προκλήσεις που διαμορφώνει το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον και στο πλέγμα πρωτοβουλιών με παράλληλες στοχεύσεις σε διαφορετικά πεδία: στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Ανεβαίνω στο βήμα της ΔΕΘ για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση ωστόσο και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν.Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Έχουμε μπροστά μας ένα πλέγμα πρωτοβουλιών με παράλληλες στοχεύσεις σε διαφορετικά πεδία: στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους.Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Στις παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδύναμων. Αλλά και στη διατήρηση της ανάπτυξης, που χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές».

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