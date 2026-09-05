ΔΕΘ: Μητσοτάκης σε όσους δουν την Κυριακή της κάλπης ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»

Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν ”μήνυμα διαμαρτυρίας”:

Δημήτρης Μάνωλης

ΔΕΘ: Μητσοτάκης σε όσους δουν την Κυριακή της κάλπης ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μια τρίτη τετραετία με στόχο τη βελτίωση της χώρας και την ευημερία των πολιτών.
  • Πρότεινε τη δημιουργία μιας νέας εθνικής ενότητας και κοινωνικής συμμαχίας βασισμένης στον πατριωτισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη φροντίδα της κοινωνίας.
  • Κάλεσε όσους σκέφτονται να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας μέσω της ψήφου τους να σκεφτούν ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει μετά την Κυριακή.
  • Τόνισε ότι η μάχη των εκλογών είναι επιλογή μεταξύ ελπίδας και περιπέτειας, χωρίς δικαίωμα λάθους για το μέλλον των πολιτών και της χώρας.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής Προεδρίας το β' εξάμηνο του 2027 ως μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα.
Snapshot powered by AI

Στο τέλος της ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε γιατί ζητάει μια τρίτη τετραετία. «Δεν ονειρεύομαι ”μία από τα ίδια”, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ως προς αυτό, πρότεινε μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας. Θα συναντηθούμε με πολλούς και ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε.

Σημείωσε ότι η ΝΔ ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας.

Απευθυνόμενος στους και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν ”μήνυμα διαμαρτυρίας”, τους κάλεσε να γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει.

«Η μάχη είναι μία και θα επιλέξει, την ελπίδα ή την περιπέτεια, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους» τόνισε με σαφήνεια και πρόσθεσε:

«Σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι. Οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους σε όσα ανακοίνωσα. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον και πηγή αισιοδοξίας.

Γνωρίζω πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα ενώπιων μιας μεγάλης πρόκλησης, της ελληνικής Προεδρίας το β' εξάμηνο του 2027».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Θλίψη για τους δύο πιλότους-«Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι "Γίδας"»

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στους 7 βαθμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακός, πριν το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Η ανάρτηση μετά την ομιλία στη ΔΕΘ: Πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης 5-0: Δικέφαλος πέντε «αστέρων» πριν τη ΛΑΣΚ!

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε κεντρικό σημείο της πόλης

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-7 μήνες

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας σοβαρά τραυματίας

22:15LIFESTYLE

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Λάμπει από ευτυχία κοιτάζοντας την δύο μηνών κόρη της - Τα τρυφερά στιγμιότυπα

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η προσωπική εξομολόγηση και η νέα «συμφωνία» προς το 2030

22:07ΕΘΝΙΚΑ

Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, αναφορές για τραυματίες

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νέα βίντεο από την πτήση και τη συντριβή του Phantom

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μητσοτάκης σε όσους δουν την Κυριακή της κάλπης ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»

21:57LIFESTYLE

«Μου μένουν πέντε χρόνια ζωής»: Συγκλονίζει ο ηθοποιός Μπρους Κάμπελ για τη μάχη με τον καρκίνο

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης: Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος το 2027 για επιχειρήσεις εκτός Αττικής

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι «μόνιμες εκπλήξεις» Μητσοτάκη - Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Μηδενίζεται ο φόρος στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα 20.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΘΝΙΚΑ

Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι «μόνιμες εκπλήξεις» Μητσοτάκη - Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με το «πρόστιμο» αν δεν έχετε βγάλει

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

17:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Απόβαση» 200 Τούρκων χορευτών στην Κρήτη: «Ο χορός ενώνει τους λαούς χωρίς να πουν λέξη»

15:21ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

21:02TRAVEL

Φθινοπωρινές αποδράσεις εντός συνόρων: 4 μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νέα βίντεο από την πτήση και τη συντριβή του Phantom

20:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-7 μήνες

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ημερομηνία που έρχεται το φθινόπωρο - Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

11:35LIFESTYLE

Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά - Η αποκάλυψη της Ιωάννας Δεσσύλα

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Θλίψη για τους δύο πιλότους-«Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι "Γίδας"»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εκπαιδευτικός δεν έβρισκε στέγη και έμενε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Τσιώλη: Θλίψη για την 29χρονη κινηματογραφίστρια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ