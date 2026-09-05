ΔΕΘ: Μητσοτάκης σε όσους δουν την Κυριακή της κάλπης ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μια τρίτη τετραετία με στόχο τη βελτίωση της χώρας και την ευημερία των πολιτών.

Πρότεινε τη δημιουργία μιας νέας εθνικής ενότητας και κοινωνικής συμμαχίας βασισμένης στον πατριωτισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη φροντίδα της κοινωνίας.

Κάλεσε όσους σκέφτονται να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας μέσω της ψήφου τους να σκεφτούν ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει μετά την Κυριακή.

Τόνισε ότι η μάχη των εκλογών είναι επιλογή μεταξύ ελπίδας και περιπέτειας, χωρίς δικαίωμα λάθους για το μέλλον των πολιτών και της χώρας.

Υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής Προεδρίας το β' εξάμηνο του 2027 ως μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα. Snapshot powered by AI

Στο τέλος της ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε γιατί ζητάει μια τρίτη τετραετία. «Δεν ονειρεύομαι ”μία από τα ίδια”, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ως προς αυτό, πρότεινε μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας. Θα συναντηθούμε με πολλούς και ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε.

Σημείωσε ότι η ΝΔ ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας.

Απευθυνόμενος στους και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν ”μήνυμα διαμαρτυρίας”, τους κάλεσε να γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει.

«Η μάχη είναι μία και θα επιλέξει, την ελπίδα ή την περιπέτεια, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους» τόνισε με σαφήνεια και πρόσθεσε:

«Σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι. Οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους σε όσα ανακοίνωσα. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον και πηγή αισιοδοξίας. Γνωρίζω πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα ενώπιων μιας μεγάλης πρόκλησης, της ελληνικής Προεδρίας το β' εξάμηνο του 2027».

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