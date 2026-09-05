90ή ΔΕΘ- Μητσοτάκης για συνταξιούχους: Διευρύνεται η ενίσχυση Νοεμβρίου και αυξάνεται στα 400 ευρώ

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε στην 90ή ΔΕΘ οικονομικά μέτρα και για τους συνταξιούχους.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η ενίσχυση Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών και το ύψος αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,3 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν από τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας εθνικής σύνταξης.

Με τις νέες αυξήσεις, ένας συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων και 400 από τη στήριξη. Σύνολο 608 ευρώ.

Ένας συνταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ το όφελος θα είναι 684 ευρώ.

Ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.716 ευρώ θα φτάνει τα 749 ευρώ καθαρά, σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη.

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